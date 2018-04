Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.



U Danilovgradu će nova brojila dobiti Bogićevići i Orja luka, a u Ulcinju Zoganje I i II, Gač, Totoši, Bulevar Đerđa Kastriotija i Bulevar bratstva i jedinstva.



U Podgorici će, zbog radova na dalekovodu, od osam do 18 sati, bez stuje ostati željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica i Orah.



Zbog radova na mreži, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti ulice Slavonska, Hercegnovska, Danilovgradska i Dragoljuba Milačića i ul. Belvederska (dio Malog brda iznad škole i vrtića), a od devet do 14 sati Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Crpna Bioči, Ras, Podsić i Smokovac.



Na Cetinju, zbog radova na izgradnji dalekovoda 400kV Lastva - Čevo, a prema zahtjevu preduzeća Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), od sedam do 17 sati, bez struje će ostati Ćeklići, Resna, Bjelice, Cuce, Čevo i Lastva Čevska.



Zbog radova na dalekovodu, od osam do 18 sati sati, bez struje će biti područje Ćeklića, Resne, Bjelica, Cuca, Čeva, Lastve Čevske, Njeguši, Žanjev Do, željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica i Orah.



Od devet do 15 sati, bez struje će ostati Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo, Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.



U Baru, od devet sati i 30 minuta do 14 sati, bez struje će biti Debelje, Prelevići i Lučka Ekonomija, aod deset do 16 sati dijelovi grada u trajanju od 15 do 40 minuta.



U Ulcinju će, od osam do 18 sati i 30 minuta, bez struje ostati Kolomza, naselje prema Rakitama, Kruče (iznad magistrale i kod mosta), Pistula i Zoganje, a od osam sati i 15 minuta do 14 sati i 45 minuta Vladimir.



U Tivtu, od osam do 14 sati, bez struje će biti Gornje Seljanovo.



U Kotoru će, od devet do 14 sati, bez struje ostati Krivošije.



U Herceg Novom, od 14 sati i 30 minuta do 18 sati, bez struje će biti Igalo centar, Servisna zona, Njivice, Žvinje Sutorina, Mojdež Ratiševina, Sušćepan, Topla1, Topla2, Topla 3, djelovi naselja Crveni krst, Dubrava Stanišića i Dom Zdravlja Herceg Novi.



U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje će biti Sutivan, Potkrajci, Kisjela Voda, Njegnjevo, Gubavač, Kukulje, Sela, Kanje, Mioče, Bistrica i Konatari.



U Mojkovcu će, od devet do 11 sati i 30 minuta, bez struje ostati Polja.



U Kolašinu, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti Vrujca i Ravni, Jasenova, Ocka Gora, Trešnjica, Liješnje, Velje Duboko, Međuriječje, Mrtvo Duboko, Gornja Rovca i Trmanje.



U Pljevljima će, od osam do 15 sati, bez struje ostati Komini, Bušnje, Velike Krće, Rađevići, Kordovina i Ljutići.



U Petnjici, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Radmanci.



U Gusinju će, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Kruševo.



U Beranama, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Beranselo, DV Dolac, Vinicka i dio Buče.

