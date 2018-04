Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

U Danilovgradu će nova brojila dobiti Pretina Glavica, a u Ulcinju Darza, Ćurke i bulevar Maršala Tita.

U Podgorici će, zbog radova na mreži, od devet do 14 sati, bez stuje biti dio ulice Ratnih veterana i dio naselja na Kakarickoj Gori iznad kasarne „Masline“.

Bez struje će, od devet do 11 sati, ostati Akšabanovići, Vulevići, Šipčanik, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Od 11 do 13 sati bez struje biće Ramza Ćaf, Drume, Božaj,Vitoja, Kremza, Skorać, Karaula Jagoda, Helnica, Nobom, Spinja, Arza, Brlaj i Traboin.

Bez struje će od osam do 18 sati, ostati željezničke stanice “Bioči” i „Lutovo“, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Boljesestra, Seoštica i Orah.

Na Cetinju će, od devet do 17 sati, bez struje ostati Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće Do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska Župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića Krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija.

Bez struje će, od osam do devet sati, ostati sela Riječke nahije, Rijeka Crnojevića, Ljubotinj i Podgor, a od deset do 13 sati Podgor i Gradjani.

Od sedam do 17 sati, bez struje biće Ćeklići, Resna, Bjelice, Cuce, Čevo i Lastva Čevska (Crnogorski elektriprenosni sistem).

U Nikšiću će, od osam do 11 sati, bez struje biti Kličevo (Šljunkara), a od 12 do 15 sati Kličevo, Školska ulica i ulica Ivana Milutinovića.

Bez struje će, od deset do 12 sati, ostati Rudo Polje, a od osam sati i 1 5 minuta do 15 sati Sraševina.

Bez struje, od devet do 12 sati, biće Rudo Polje i Integralovo naselje, a od 16 do 18 sati ulica Ivana Milutinovića, Njegoševa, Trg Slobode, Manastirska ulica i Stara Varoš.

Od devet do 17 sati bez struje biće Spila, Zagora, Okolišta, Osječenica, Nudo, Zakurljaj, Prisoja, Podkraj, Gornje Polje , Grahovo, Topspude, Trešnjevo i Rokoči.

U Baru će, od devet sati i 30 minuta do 14 sati, bez struje biti područje Ilina prema Gromanićima i Repetitoru, a od osam do 19 sati Bijele Poljane, Sotonići, Bukovik i Brčeli.

Bez struje će, u trajanju od 30 do 45 minuta, od deset do 12 sati ostati Stari Bar, a od 12 do 14 Veliki Pijesak.

Od osam do 17 sati bez struje biće Sotonići.

U Kotoru će, od devet do 14 sati, bez struje biti Grbalj i Kovačko polje, a od devet do 10 sati Muo.

U Tivtuće, od osam do 12 sati, bez struje ostati Tomičići (dio korisnika prema Gornjem Seljanovu).

U Ulcinju će, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti naselje Kodre (barake),a od osam sati do 18 sati i 30 minuta Donja i Gornja Bratica.

U Pljevljima, od devet do 16 sati, bez struje biće brana „Otilovići“, Mataruge, Gačevića Dolina, Kneževići, Raganice, Obarde, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Vrulja, Breza, Vlaovina, Ćirovići, Ljutići, Podborova i Zelena Stijena.

Bez struje će, od osam do 15 sati, bez struje ostati područje Moćevca (ulica Nemanjina, kao i ulice Stevana Samardžića Njegoševa, Salka Aljkovića, Miša Cvetkovića , ulica 29. novembra, Boračka , Drvarska, Vase Čarapića i Gornji Moćevac), Komini, Grevo, Kalušići, Mrzovići, Rabitlje, Zabrđe, Zenica, Šumani, Ljuća, Borovica, Auče, Kruševo, Dragaši, Kakmuže i Lađana.

U Šavniku će, od osam do 15 sati, bez struje biti Strug, Malinsko i Seoca.

Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje ostaće Ostrelj, Slatka, Vinilplast, Nedakusi i Lelo.

Mojkovcu će, od deset do 14 sati, bez struje biti Jakovići.

U Kolašinu će, od osam sati i 30 minuta do 15 sati , bez struje biti Bulje, a od osam sati i 3 minuta do 14 sati Selišta, Biočinovići, Drpe, Rijeka Mušovića i SKI Centar.

U Rožajama će, od 12 sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati Kačari, a od devet sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta Njeguš.

Bez struje će, od osam sati i 30 minuta do 12 sati, bez struje biti Ređovići.

U Andrijevici će, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati Trešnjevo.

U Beranama, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Beranselo, a od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta dalekovod Dolac i Vinicka.

U Plavu će, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Prnjavor

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

