Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

U Danilovgradu će nova bojila dobiti Burum, a u Ulcinju Donja i Gornja Bratica.

U Podgorici, zbog radova na mreži, od deset do 11 sati, bez struje će biti dio Golubovaca, Rog Livade, Šijaci, dio Balabana, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac, od devet do 14 sati Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, crpna „Bioči“, Ras i Podsić, a od devet do 14 sati dio Vranića (okolina balona za fudbal).

U Podgorici, od osam do 18 sati, bez struje će ostati željezničke stanice “Bioči” i „Lutovo“, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Boljesestra, Seoštica i Orah.

U Cetinju, od osam do 18 sati, bez struje će biti Ćeklići, Resna, Bjelice, Cuce, Čevo i Lastva Čevska, a od osam do 18 sati Njeguši i Žanjev Do.

U Nikšiću, od deset do 15 sati, bez struje će ostati Spila, Zagora, Okolišta, Osječenica, Nudo, Zakurljaj, Prisoja, Podkraj, Gornje Polje , Grahovo, Topspude, Trešnjevo i Rokoči, a od osam do 12 sati Njegoševa ulica.

U Ulcinju, od devet do 14 sati i 45 minuta, bez struje će biti Bojke, a od osam do 18 sati i 30 minuta Donja i Gornja Bratica.

U Baru, od devet sati i 30 minuta do 14 sati, bez struje će ostati područje Ilina prema Gromanićima i Repetitoru, a od osam do 17 sati Sotonići.

U Kotoru, od devet do 14 sati, bez struje će ostati Krivošije, a od deset do 12 sati dio naselja Daošine prema magistrali (Dobrota).

U Pljevljima, od osam do 15 sati, bez struje će biti Uremovići, Vodoplav, Gornje Selo, Crnobori, Vlaovići, Dragaši, Kalušići, Mrzovići, Kakmuže, Rabitlje, Zabrđe, Lađana, Zenica, Šumani, Ljuća, Borovica, Auče, Kruševo i Krće.

U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje će biti Kruševo i Čokrlije.

U Kolašinu, od osam do 14 sati, bez struje će ostati Selišta, a od osam sati i 30 minuta od 14 sati Starče.

U Rožajama, od deset do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Đuranovića Luke (korisnici koji se napajaju sa dalekovoda „Kalače“).

U Andrijevici, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti Suceska i dio sela Prisoja, a od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta selo Luge (korisnici koji se napajaju sa dalekovoda „Konjuhe“).

U Beranama, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Vinicka (korisnici koji se napajaju sa dalekovoda „Dolac“).

U Petnjici, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti Laze.

U Plavu i Gusinju, od 12 do 17 sati, bez struje će biti kompletno gradsko i seosko područje Plava i Gusinja.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)