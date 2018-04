Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.



U Danilovgradu će nova bojila dobiti Kuline, a u Ulcinju naselja Krute, Buda Tomovića, Bratica i Kodre.



U Podgorici će, zbog radova na mreži, od deset do 11 sati, bez struje biti dio Golubovaca, Rog Livade, Šijaci, dio Balabana, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac



Bez struje će od devet do 15 sati ostati dio ulice Milana Raičkovića (zgrade i naselje oko njih), Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj.



Od osam do 18 sati, bez struje biće željezničke stanice “Bioči” i „Lutovo“, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Boljesestra, Seoštica i Orah.



Na Cetinju će, od osam do devet sati, bez struje ostati sela Riječke nahije, Rijeka Crnojevića, Ljubotinj i Podgor, a od 11 do 12 sati Podgor i Građani.



Bez struje, od osam do u od 08 do 18 sati, biće Ćeklići, Resna, Bjelice, Cuce, Čevo, Lastva Čevska, Njeguši i Žanjev Do.



U Baru, od devet sati i 30 minuta do 14 sati, bez struje biće potrošači na Miljanov Most uz rijeku i prema Nikovićima, a od osam do 17 sati Sotonići.



Bez struje će, od osam do devet sati, biti Bijele Poljane, Sotonići, Bukovik i Brčeli.



Od deset do 11 sati bez struje ostaće Čanj.



U Sutomoru će, od 12 do 13 sati, bez struje biće Sutomore, Đurmani i Čanj .



U Ulcinju će, od osam sati i 15 so 14 sati i 30 minuta bez struje ostati naselje Meraja i djelovi Totoša, naselja u Bijeloj Gori i naselja kod centra Štoja.



U Kotoru će, od deset do 12 sati, bez struje biti Prčanj, Tri Sorele, a od devet do 14 sati Krivošije.



Bez struje će, od devet do 11 sati, ostati selo Glavatići.



U Nikšiću, od devet do 17 sati, od 11 do 14 i od osam do 11 sati, bez struje ostatajati Spila, Zagora, Okolišta, Osječenica, Nudo,Zakurljaj, Prisoja, Podkraj, Gornje Polje, Grahovo, Topspude, Trešnjevo, Rokoči, Kličevo Šljunkara, Kličevo Školska, potrošači oko škole Milija Nikčević.



U Pljevljima će, od osam do 15 sati, bez struje biti repetitor Tvrdaš i Potrlica, a od devet do 15 sati Slatina.



U Šavniku, od devet do 15 sati, bez struje biće Bukovica.



U Andrijevici će, od 11 do 13 sati, bez struje ostati Đuliće,Cecune , Kuti 1 i Kuti 2.



U Beranama, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće dio Luga,a od devet sati do 14 sati i 30 minuta dio Gornje Zaostra.



Bez struje će, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati dio Beransela.



U Rožajama, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Bogaje.



Bez struje će, od devet do 14 sati, ostati kompletno gradsko i seosko područje Plava i Gusinja.

