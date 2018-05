Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje biće od osam do 18 sati.

U Podgorici će nova brojila dobiti ulica Steva Boljevića, Avnoja bb, Zelenika, Princa Mihaila Petrovića, Taraboška, Miladina Popovića, Lamela V S, Dajbabska gora, Zabjelo bb i Lamela ZTO S.

U Baru će nova brojila dobiti Dubrava Veliki pijesak, Pečurice, Dobra voda – Pod glavicom, Sintin potok, 24. novembra, Marin Ploče i Bulevar revolucije.

U Podgorici će, zbog radova na mreži, od osam do 14 sati, bez struje biti Sretnja, a od osam sati i 30 minuta do 14 sati Grbavci, Lekići, dio Donjih Kokota, Mont Karton, Golužba i Vojno Dobro.

Od devet do 12 sati, bez struje će ostati Srpske, Cijevne, Ljajkovića, Mitrovića i dijela Mahale, a od devet do 13 sati dio Dalmatinske ulice, Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Crpna Bioči, Ras i Podsić.

Na Cetinju, od osam do 18 sati, bez struje će biti Lastva Čevska, a od devet do devet sati i 30 minuta ulica. V Proleterske, Bajova, Njegoševa, Vojvode Boža, opština, bolnica, studentski dom, Ponor, Crna Greda, Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela, Obzovica, Pačarađe, Gluhi Do i Prekornica.

U Baru će, od devet sati i 30 minuta do 14 sati, bez struje ostati niskonaponska mreža Ponta i Ponta jedan (potrošači od ul. 76 do ul. 91).

U Kotoru, od devet do 13 sati, bez stujuje će biti dio Orahovca, a od deset do 13 sati dio Mirca.

U Hereceg Novom, od devet do 14 sati, bez struje e ostati dio potrošača Prizrenske ulice (Igalo).

U Ulcinju će, od osam do 12 sati, bez struje ostati dio naselja Pinješ iznad Hollegra i kampovi Jadrana, a od osam do 14 sati Gornja Klezna.

Od osam do 18 sati, bez struje će biti selo Gač (povremeno) i naselje Kodre (kod baraka).

Na Žabljaku će, od osam do 18 sati, bez struje ostati Komarnica i Kozarica.

U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje će biti Bijedići i Medaševine.

U Mojkovcu, od 11 do 13 sati, bez struje ostaće Osredine.

U Kolašinu će, od osam do 14 sati bez struje biti Moračka Bistrica.

Od deset do 15 sati, bez struje ostaće Jasenovo, Cerovica, Trešnjica, Velje Duboko, Mrtvo Duboko, Rovca, Trmanje, Dugi Laz, Osreci, Mioska, Vozarine, Dragovića Polje, Ljevišta, Vrujca, Ravni, Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova Ravan, Smira, Sreteška Gora, Uljari i Sela.

U Beranama, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti Jelovica i Zagrad.

U Plavu će, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati dio Velike.

U Rožajama, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti Seošnica i Jelovica dva.

U Andrijevici, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Cecune.

U Gusinju će, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti Dosuđe, Kruševo, Martinoviće, Izvori i Vusanje.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

