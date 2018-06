Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

U Podgorici će nova brojila dobiti Skadarska, ulica Ruža, Zelenika, Tuzi bb i Manastirska, a u Danilovgradu Koljat.

U Baru će brojila dobiti Bjeliši, Mandarići, Ahmetov brijeg, Šušanj, Haj Nehaj, Bjelila, Papani i područje iznad Ćekle.

U Podgorici će, zbog radova na mreži, od devet do 12 sati bez struje ostati dio Šušnja i Beglaci, a od osam do 17 sati Željeznička Stanica Zeta i Regionalni Vodovod.

U Nikšiću, od devet do deset sati, bez struje biće Lovćen Auto, VIB Bas, Buster, Radulović Šljunkara, Tunel, Stubičko Međeđe, Stubički dolovi, Stubica, Paprati, Bogetići, Drenoštica i Vitasojevići, a od devet do 11 sati Dragovoljići, Bunići, Laz i Risji Do.

U Kotoru će, od devet do 12 sati, bez struje ostati Dražin Vrt, a od deset do 12 sati Ljuta.

Bez struje će, od deset do 15 sati, bez struje ostati Dobrota, Plagenti, Mravinjak i potrošači oko Pomorske škole.

U Baru će, od deset do 13 sati, bez struje biti Mrkovsko polje.

U Budvi će, bez električne energije, od devet do 11 sati ostati Lapčići, Brajići, Donji Pobori, Gornji Pobori, Stanišići, Duletići i Mažići.

U Ulcinju, od devet do 12 sati, bez struje biće Nova Mahala, Meterizi, od Robne kuće do kružnog toka kod Pijace suvenira.

Bez struje će, od 12 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta, ostati Pinješ 2 oko Vojnih zgrada, Pinješ 3 i lijeva strana ulice od NLB Banke prema Pristanu.

U Beranama, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Beranselo, Dolac, Veliđe, Crni Vrh, Praćevac, Bastasi, Bistrica -Vodozahvat, Lubnice, Mhe „Jezerštica“, Jelovica, Glavaca, Vuča, Kurikuće, Lužac, Buče, Jugovina, Gradina, Vinicka, Navotina i Šekular.

U Plavu će, od osam sati do 14 sati i 30 minuta bez struje ostati područje Plava, Brezojevice i naselje Glavaca.

U Rožajama, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće NNM Bralići (Izvod prema Koljenu).

U Pljevljima će, od osam do 15 sati, bez struje ostati Zbljevo i Morajice.

U Šavniku će, od deset do 15 sati, bez struje biti Strug, dok će u Žabljaku u istom terminu bet struje ostati Okruglica, Smoljan i Pašino Polje.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)