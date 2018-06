Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.



U Podgorici će nova brojila dobiti Skadarska ulica, ulice Avnoja i Lješanska, kao i Dajbabska Gora.



Zbog radova na mreži će u tom gradu, od osam do 17 sati, bez struje biti Ponari, Vukovci, Bistrice, Kurilo, dio Bijelog Polja, Željeznička stanica “Zeta” i trafostanica „Regionalni vodovod“, a od osam sati i 30 minuta do 13 sati Beri, Gornji Kokoti, dio Farmaka i Šteke.



U Nikšiću, od devet do 14 sati, bez struje će ostati Vilusi, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke, Cerovačka Glavica, Krtine, Carevac, Crni Kuk , Zanuglina i Somina.



U Baru će , od devet sati i 30 minuta do 14 sati, bez struje biti područje od ulice 116 do ulice 124.



Od devet do 11 sati, bez struje će ostati Mandarići, Podsustaš, Zupci, Tuđemili, manastir Ribnjak, Boškovići i Sušara na Sutormanu, a od 12 do 14 sati dio Ahmetovog Brijega, Ilino (područje preko pruge) i Sustaš.



U Herceg Novom će, od osam do 12 sati, bez struje biti Zelenika (područje u okolini trafostanice „Dano“), a od devet do deset sati Ubla.



U Petrovcu, od devet do 13 sati, bez struje ostaće naselje Petrovac centar.



U Ulcinju, od osam do 12 sati, bez struje biće Šas, Selita, Sukobin, Đonze, Ambula, Fraskanjel, Draginje, Štodra, Lisna Bori, Donji Kravari i Gornji Kravari.



U Kotoru će, od devet do 13 sati, bez struje biti Dobrota i dio potrošača kod autokampa na donjem putu prema Kotoru.



U Šavniku, od deset do 15 sati, bez struje će ostati Kruševice.



U Pljevljima će, od osam do 15 sati, bez struje biti Rasno, Dubočica, Lijeska, Bratosavina, Jasen, Kordovina, Korjen i Maoče.



U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje ostaće Čokrlije, Grab, Pavino Polje, Kovren, Gorice, Bliškovo, Ponikvice i Stožer.



U Beranama će, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Hareme, Hotel Berane i dio Luga.



U Rožajama, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće Halilovići, Carine, Majdan, Kozare, Bandžov, Betonjerka, Daciće, Donji i Gornji Bukelj, Kaluđerski Laz, Tofi Kamenolom,Punkt Kula, Granični prelaz Kula i Repetitor Kula.



U Plavu će, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati Brezojevica, Novšića, Pepića, Velike, Mašnice, Murne, G.Rženice.



U Andrijevici, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Slatina i dio Trepča.



U Nikšiću će, od devet do 14 sati, bez struje ostati Golija-Dinje Čarađe i povremeno Čarađe, Krstac, Višnjića do, Zaljutnica, Javljen, Goslić, Jasikovica, Golubni do i Selina.



Od devet do 13 sati, bez struje će biti Gvozdenice, Kličevo, Šljunkara, Gračanica, PP Progres, Prijespa, a od devet do 14 sati Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica i Bezuje.



U Mojkovacu će, od deset do 13 sati, bez struje ostati Gostilovina.



U Kolašinu, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti Dulovine, Rečine, Skrbuša, Mateševo, Jabuka, Vraneštica, Bare Kraljske, Vukičevica Lug i Cerovica, a od devet do 14 sati Đuđevina, Raičevine, Petrova Ravan, Sela, Ulica, Drijen i Sreteška Gora.

