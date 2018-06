Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

U Podgorici će nova bojila dobiti Cijevna, Balijače, Mahala, Berislavci i Mataguži.

U Podgorici će, zbog radova na mreži, od devet do 11 sati struju neće imati dio Dahne, Dajbabe i Botun, a od devet do 13 sati Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i repetitor Zatrijebač.

Bez struje će, od devet do 14 sati i 30 minuta, biti područje Lješanske nahije, odnosno Barutana, Goljemadi, Begova Glavica, Liješnje, Brežine, Staniseljići, Parci, Progonovići, Gradac, Bigor, Ćepetići, Orasi, Lipe, Zagora, Buronje i Pelinovo, a od osam do 13 sati dio Konika i Vrela. Od devet do deset sati struju neće imati dio Bioča.

U Nikšiću od devet do 12 sati struju nee imati Kličevo - Izvor, Studenca, Brlja, Sup, Kočani, Avijacija, Farma, Taložnik, Kapino Polje, Poklonci, odnosno Vodovod, Krupac, Crnodoli i Vitalac, odnosno Štedim.

U Cetinju će, od osam do 19 sati, bez struje biti sela Riječke nahije, Rijeka Crnojevića, Ljubotinj, Obzovica, Gluhi Do i Prekornica, a od deset do 14 sati Podgor i Građani.

U Budvi će, od devet do 12 sati, bez struje biti dio naselja Babin Do, odnosno područje u blizini stare raskrsnice.

U Ulcinju, od osam do 14 sati i 30 minuta, struju neće imati Štoj, odnosno dio u blizini autokampa Tomi, kao i dio Zoganja i Donja Briska Gora.

U Tivtu od devet do 12 sati struju neće imati Gornje Seljanovo i Tomičići, a u Kotoru od 13 do 15 sati dio Dobrote u okolini Školskog centra. Bez struje će u periodu od deset do 12 sati biti dio Dobrote u okolini Beogradskog odmarališta.

U Šavniku će, od osam do 18 sati, bez struje biti niskonaponska mreža Duži, Dubrovsko i Gornje polje, a od devet do 17 sati Bijela, Kruševice i Miloševići.

U Pljevljima od osam do 15 sati struju neće imati naselje C, odnosno Đakovići, i Podgorička ulica;

U Beranama, od osam do 14 sati i 30 minuta, struju neće imati Ranč, Batuni, Petnik, Dapsiće, Tmušiće, Kacuber, Skrivena, Lokve, dalekovodi Luge 2 i 5, odnosno sela Labudovići i Anđići, Ržanica, Rovca i Kaludra, a od devet sati do 14 sati i 30 minuta Bubanje i Navotina.

U Gusinju će, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Dosuđe, Kruševo, Višnjevo, Martinoviće, Izbegličko naselje, Izvori i Vusanje, a u Rožajama od devet do 14 sati i 30 minuta Skarepača, odnosno izvod prema Selu, kao i Mujevići, odnosno izlaz prema Dugi.

U Bijelom Polju od devet do 15 sati struju neće imati Tusto.

U Kolašinu će, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Selišta, Drpe, Biočinovići, Rijeka Mušovica i Ski centar, a od devet do 14 sati Međuriječje.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)