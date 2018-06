Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće danas više sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.



U Podgorici nova elektronska brojila dobiće potrošači iz Cijevne, Balijače, ugraž- Mahale, Berislavaca i Mataguža.



U Podgorici, zbog radova na mreži, od osam i 30 do devet sati i 30 bez struje biće Novo Selo, Grbe, Klikovače, Daljam, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje, i preduzeća Savović, Selekt, Jovanović i Volmont.



Od osam do deset sati bez struje biće i zgrade u blizini OŠ „Vlado Milić“ u Donjoj Gorici.



U Podgorici od osam do 14 sati i 30minuta bez struje biće OŠ u Donjoj Gorici i naselja oko nje, kao i dio Vranjskih Njiva.



Na Cetinju od osam do 19 sati bez struje biće sela Riječke nahije, Rijeka Crnojevića, Ljubotinj, Obzovica, Gluhi Do i Prekornica .



Od osam do 16 sati električnu energiju neće imati Njeguši i Žanjev Do.



U Nikšiću od devet do 14 sati bez struje biće Morakovo.



U Budvi od devet do 17 sati bez eletkrične enerije biće Babin Do, područje preko puta hotela „Splendid“, kao i objekti na šetalištu pored Bečićke plaže .



U Baru od devet do 15 sati bez električne enerije biće područje Velikog Pijeska ulice br. 82,84,86,88,90,90A, a od deset do 13 korisnici u Ronkuli prema Đokvučićima, Dabanovićima i Popovićima.



U Ulcinju od sedam sati i 30 minuta do 15 sati struju neće imati Igmanske zgrade i dio naselja pored objekta Venus.



U Tivtu od devet do 12 sati bez struje biće Gornje Seljanovo i Tomičići.



U Kotoru od deset do 12 sati struju neće imati dio Risna.



U Herceg Novom do devet do 12 sati povremeni prekidi na području Nemile i Meljina.



U Šavniku od osam do 18 sati bez struje biće niskonaponska mreža „Duži“, Dubrovsko i Gornje Polje, a od deset do 15 sati Bijela, Kruševice i Miloševići.



U Plužinama od devet do 13 sati struju neće imati Borkovići.



U Pljevljima od osam do 15 sati bez struje biće ulice Ivana Milutinovića, 29. novembra, Lovćenska, Volođina, ulica Oslobođenja, Milakovci i Strahov Do.



U Beranama od osam do 14 sati i 30 minuta bez struje bićeRanč, Batuni, Petnik, Dapsiće, Tmušiće, Kacuber, Skrivena, Lokve, dalekovod „Luge 2“ (selo Labudovići) i dalekovod „Luge 5“ (selo Anđić), Ržanica, Rovca i Kaludra;



Od osam do 14 sati i 30 minuta u Beranama struju neće imati Beranselo, Dolac, Veliđe, Crni Vrh, Praćevac, Bastasi,Bistrica (vodozahvat), Lubnice, MHE „Jezerštica“, Jelovica, Glavaca, Vuča, Kurikuće, Lužac, Buče,Jugovina, Gradina, Vinicka, Navotina i Šekular.



U Petnjici od devet sati do 14 sati i 30 minuta struju neće imati Godočelje, Lješnica, Tucanje, Vrševo, Orahovo, Petnjica, Lagotori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Ponor, Dobrodole, Vrsajke, Bor, Savin Bor, Kruščica i Dašča Rijeka.



U Gusinju od osam do 14 i 30 bez struje biće Podgorička ulica , kao i ulice Grebajska, Kosovska i Radnička.



U Rožajama od osam do 14:30 sati struju neće imati Babići, Grahovo, Plunca, Kujevići, Dautovići, Fejzići, Bijela Crkva, Donje Biševo, Sinanovića Luke i Gospođin Vrh.



U Bijelom Polju od devet do 15 sati struju neće imati Ograde, a u Mojkovcu od deset do 14 Žari (Mačkate).



U Kolašinu od devet do 14 i 30 struju neće imati Raško, a od devet do 14 sati Bare, Raičevine, Petrova Ravan, Ulica, Sreteška Gora, Drijen i Sela.

