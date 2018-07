Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje, zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistem.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.



U Beranama će nova brojila dobiti Donja Rženica, a u Kolašinu Plana.



U Podgorici će, zbog radova na mreži, od osam do 13 sati povremeno bez struje ostajati dio Zagoriča, dok će od osam i 30 do 14 sati i 30 minuta bez struje biti dio Partizanskog puta prema Marezi - okolina Art betona.



U Nikšiću će, od devet do 15 sati, bez struje biti dio Straševine prema Slanom jezeru.



U Baru će, od devet do 11 sati, bez struje ostati selo Limljani kod Virpazara.



U Ulcinju će, od osam do 14 sati i 30 minuta bez struje biti Pistula - dio naselja kod objekta “Cerovo”.



U Pljevljima će, od osam do 18 sati, bez struje ostati mjesne zajednice Mataruge i Vrulja.



U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje će ostati Kicava, a od deset do 16 sati Pape.



U Mojkovcu će, od 11 do 14 sati, bez struje biti Osredine.



U Kolašinu će, od devet do 15 sati, bez struje ostati Đuđevina, Raičevine, Ulica, Sela, Uljari i Sreteška Gora, a od osam i 30 do 14 sati i 30 minuta Zirci.



U Rožajama će, od devet do 17 sati, bez struje biti bivša industrijska zona i područja Biševa i Bašče, od devet do 11 sati Agovići, a od 11 do 14 sati i 30 minuta Seošnica;



U Beranama će, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Bastahe, Šekular i Dapsiće, a u Plavu dio sela Velika.

