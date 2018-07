Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje, zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

U Beranama će nova brojila dobiti Donja Rženica, a u Kolašinu Blatina.

U Podgorici će, zbog radova na mreži, od osam do 18 sati, bez struje biti željezničke stanice Bioči i Lutovo, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Boljesestra, Seoštica i Orah, a od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta dio Partizanskog puta prema Marezi, oko Art betona.

U Nikšiću, od devet do deset sati, povremeno će bez struje biti Ćemenca, Duklo, Grebice, Rastoke, Kočani, Tehno Baza, kasarna 13. jul, Klanice i Vodovod.

Na Cetinju će od deset do 18 sati bez struje biti Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko kopito, Meoce, Bijelo polje, Ubli, Prisoje i Bijele poljane, a od deset do 12 sati Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela, Obzovica, Pačarađe, Gluhi do i Prekornica.

U Herceg Novom se od deset do 15 sati očekuju periodični prekidi na Luštici, dok u Pljevljima od devet do 15 sati struju neće imati brana Otilovići, Mataruge, Kleke,Vukovo brdo, Kozica, Raćevo, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Ćirovići, Ljutići vrulja, Podborova, Zelena stijena, Vlaovina i Breza.

U Pljevljima od osam do 15 sati struju neće imati Uremovići i Borišići.

U Ulcinju će, od osam do 12 sati, bez struje biti centar Donjeg Štoja, a od osam do 14 sati i 30 minuta selo Pistula, odnosno dio naselja kod objekta Cerovo.

U Andrijevici, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, struju neće imati dio sela Gnjili Potok i Seoce.

U Bijelom Polju će, od deset do 16 sati, bez struje ostati Šipovice.

U Kolašinu, od deset do 15 sati, struju neće imati Cerovica, a od devet sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta Izlasci.

U Petnjici, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati sela Savin Bor, Kruščica i Dašča rijeka.

U Rožajama, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće selo Biševo i NNM Ređovići, odnosno izlaz prema Kuč Smaju, a od 12 do 15 sati područje Zeleni.

Na Žabljaku će, od devet do 15 sati, bez struje biti Kovačka dolina, a u Šavniku Bare.

