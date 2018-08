Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće nekoliko sati bez struje, zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

Na Žabljaku će nova brojila dobiti Motički Gaj.

U Podgorici će, zbog radova na mreži, od devet do deset sati bez struje biti Kuće Rakića.

Na Cetinju će, od devet do 14 sati, bez stuje ostati Poseljani, Njive, Zaštek, Zaječina i Čukovići, Dolovi;

Bez struje će, od deset do 14 sati, bez električnem energije biti dio Donjeg Kraja, Ćeranići i Gnjevi Do, a od devet do 13 sati dio Jabučke ulice.

U Nikšiću, od devet do 17 sati, bez struje ostaće Rojevići, Prisoje, Zakurljaj, Gornje Polje, Podkraj, Grahovo, Tospude, Rokoči, Trešnjevo i Repetitor, a od devet do 15 sati dio Dragove Luke (Krš).

Od 11 do 15 sati, bez struje biće dio Rubeža i dio Žirovnice.

U Plužinama će, od devet sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta, bez struje biti Unač, Nedajno, Trsa, Podmilogora, Pišče, Boričje, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići i Bezuje.

U Pljevljima, od 12 do 15 sati, bez struje ostaće Brana Otilovići, Mataruge, Gačevića dolina, Kneževići, Raganice,Obarde,Vukovo Brdo, Kleke Kozica,Raćevo,Vrulja, Breza, Vlaovina, Ćirovići, Ljutići, Podborova i Zelena stijena.

U Andrijevici, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće dio Slatine, dok će u Beranama u istom periodu bez struje biti dio Vinicke.

U Rožajama, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struj ebiće Razdolje.

U Bijelom Polju će, od devet do 15 sati, bez struje ostati Pavino Polje, Mahala, Čokrlije, Bijeli Potok, Grab, Vergaševići, Kovren, Bliskova, Stozer, Gorice i Kicava.

U Kolašinu, od devet do 15 sati, bez električne energije ostaće Gornji Rovci i Zirci, a od deset do 12 sati Crkvine.

Bez struje će. od 12 do 14 sati, biti motel Crkvine.

U Petnjici, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Javorova, dok će u Gusinu bez električne energije ostati Martinovići.

