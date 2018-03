Ivanović: Netačni navodi o pronevjerama u TO Bar

Doskorašnja direktorica Turističke organizacije (TO) Bar Neda Ivanović kazala je da su navodi o pronevjerama i finansijskim malverzacijama u TO Bar apsolutno netačni.

Indikativno je, smatra ona, da se "prljava kampanja" protiv TO Bar i nje lično vodi u vrijeme izbora direktora stručne službe organizacije, kao i u vrijeme predizborne kampanje, te da je slučaj plasiran u javnost nakon skoro sedam mjeseci.

Takođe ističe da nije osumnjičena za moguće zloupotrebe, što je, kako kaže, potvrđeno i iz Osnovog državnog tužilaštva u Baru. Dodaje i da TO Bar nije okrivljena, već može biti oštećena strana ukoliko se dokaže da je neko od zaposlenih zloupotrijebio službeni položaj.

Po zakonu je, kako ističe, svako nevin dok se njegova krivica za krivično djelo ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda, kao i da su mediji i udruženja građana dužni da se pridržavaju pretpostavke nevinosti o krivičnom postupku koji je u toku.

Ivanović je pojasnila o čemu se u pomenutom slučaju radi.

"Naime, od strane dvije zaposlene (sezonske) radnice (N.T. i A.V.) na određeno vrijeme u toku prošle turističke sezone, nezvanično je dostavljena foto dokumentacija, kojom se ukazalo na navodne nepravilnosti u radu trećeg (sezonskog) zaposlenog V.D. na određeno vrijeme. U cilju utvrđivanja pravog činjeničnog stanja, odmah po saznanju, kao odgovorno lice, ali i savjesna osoba, preduzela sam potrebne radnje povodom navedenih dešavanja. Po navodima zaposlenih sezonskih radnica N.T. i A.V, u vezi storniranih prijava boravka za period od 20.07. do 08.08. 2017. godine, prilikom exporta prijava boravka MUP ušle su u bazu podataka koja se odnosi na stornirane prijave boravka, kako bi utvrdile broj storniranih koje su one napravile, jer do tog podatka nijesu mogle doći sa kompjutera koje koriste. Takođe su navele da su provjeravala samo TIB Šušanj, ali ne i ostale biroe", ističe Ivanović.

Kako dodaje, važno je pomenuti činjencu da su one na svom kompjuteru mogle vidjeti sve radnje koje su radile, pa i svoje stornirane, ali ne i podatke o drugim zaposlenim.

"Na osnovu analize dijela nezvanično dostavljenog fotografisanog materijala (koji nema naslovnu stranu – što je otežalo utvrđivanje šta zapravo predstavlja dostavljeni materijal), na osnovu cca 60% analiziranog materijala utvrđeno je sledeće: a) da se na istom nalaze minimum 110 gostiju koji su duplo upisani tj dva puta, što ukazuje na nejasnoće u sadržini dostvaljene fotodokumentacije; b) da smo pronašli imena gostiju tj stanodavaca koji su uplatili boravišnu taksu, a ako je ovo stvarno spisak storniranih uplatnica - kako su navele zaposlene i ovo dovodi u sumnju validnost dokumentacije – odnosno postavlja se pitanje što predstavlja ova dokumentacija", dodaje Ivanović.

Jedna od preduzetih radnji sa ciljem provjere i analize podataka o prijavi boravka gostiju i naplati boravišne takse, kazala je Ivanović, je imenovanje komisije u čijem sastavu je bila predsjednica IO Andrijela Vitić Ćetković, dva člana Izvršnog odbora i dva zaposlena u TO Bar.

Nakon svih preduzetih radnji, ističe, upoznala je Izvršni odbor TO Bar o dešavanjima i svim preduzetim aktivnostima.

Izvršni odbor je, napominje ona, rasformirao komisiju, mimo svojih nadležnosti i time povrijedio odredbe Zakona i Statuta TO Bar.

Po zaključku Izvršnog odbora, dodaje, kompletnu nezvanično dostavljenu foto dokumentaciju je predala Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru.

Zaključak Izvršnog odbora je, kako navodi Ivanović, bio da se predmet preda i Specijalnom državnom tužilaštvu i CB Bar.

"Po navedenom zaključku nijesam postupila jer je to pravno suvišno, shodno članu 229 stav 3 Zakona o krivičnom postupku, kojim je propisano da, ako je prijava podnesena sudu, policiji ili nenadležnomm državnom tužiocu, oni će prijavu primiti i odmah dostaviti nadležnom državnom tužiocu. Takođe sam smatrala da, imajući u vidu gore navedeno, njihov zaključak predstavlja dodatno kompromitovanje TO Bar, ali uz napomenu da zakon daje pravo predsjednici Andrieli Vitić Ćetković i ostalim članovima IO TO Bar da to urade samostalno", navodi Ivanović.

Radi pravilnog razumijevanja čitave situacije, ističe ona, treba napomenuti i da je pilot projekat elektronske prijave boravka i naplate boravišne takse u 12 Turističkih biroa, koju je prva uvela TO Bar, dovela do toga da se prihod od boravišne takse kod fizičkih lica u opštini Bar, u periodu od 2005. do 2017. godine uveća skoro devet puta (sa 60,700 eura na 554,500 eura).

