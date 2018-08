Ivanović: Sjednica SO Budva dokaz totalitarne vlasti DF-a i Demokrata

Član OO DPS Budva i bivši direktor Mediteranskog sportskog centra, Ivan Ivanović rekao je da je sjednica SO Budva koja je održana u petak dokaz "totalitarne vlasti koju Demokrate i DF pokušavaju da sprovode u Budvi već dvije godine."

"Tačka dnevnog reda koja se odnosila na Mediteranski sportski centar pokazala je strah, nemoć i neznanje vladajućih partija u Budvi. Naime, prilikom nadahnutih govora na temu sportskog centra predstavnici ucjenjivačke vlasti su zaboravili da kažu da sve prihode koje sada ubira MSC ubira zahvaljujući meni jer sam još 2013-te godine podnio niz tužbi za naplatu dugova koji su tada iznosili oko 400.000 eura. Zaboravlja nekompetentna vlast i da je MSC i pored pomenutih dugova poslovao pozitivno, što dokazuje i stanje na računu prilikom moje smjene sa oko 70.000 eura", rekao je Ivanović.

On je dodao da su razlozi predsjednika opštine za njegovu smjenu bili upravo pomenuti dugovi, "međutim, isti taj predsjednik zanemario je činjenicu da su pravosudni organi donijeli presudu u kojoj se navodi da je moja smjena bila van svih zakonskih okvira."

"Da li predsjedniče „svh građana“ zaista smatrate da ste iznad zakona? Krijući se iza govornice vlast "svih građana“ nije mi dala čak ni priliku da išta kažem na temu MSC-a jer je moj zahtjev za prisustvo posljednjoj sjednici SO jednostavno izignorisan. Pitam predstavnike nekompetentne vlasti, ako ste tako bili sigurni u ono što govorite, zašto nijeste dopustili da se čuje i druga strana? Pribojavali ste se da ne kažem da je MSC ispolitizovan do te mjere da se na čelu Odbora do nedavno nalazila sadašnja direktorica vodovoda, supruga dugogodišnjeg zakupca poslovnog prostora u MSC-u, a čija je firma Dokić kompany po pravosnažnoj presudi privrednog suda iz Podgorice iz 2013. istom ostala dužna 19.054,52 eura. Vaše ne dirate, vlast je vlast po cijenu ucjena ili dugova, ne postavlja se pitanje. Znali ste da bi moje prisustvo značilo i da građanima morate da odgovorite na pitanje zašto je na čelu MSC-a predsjednik OO Pokreta za promjene te da li su ispoštovane sve zakonske procedure za njegov izbor, a podsjetio bih vas i na činjenicu da prvu postavu MSC-a čine članovi Demokrata, Pokreta za promjene i Demosa. Pitanje u ime svih građana, šta se dogodilo sa vašim sloganom „Pobjede a ne podjele“, da li je odjednom počeo da blijedi. Zahvalio bih se kolegama iz vlasti koji su me „branili“ na posljednjem skupštinskom zasijedanju i poručio da ne brinu oko toga ko jeste, a ko nije predsjednik OO Budvanskog DPS-a, već da brinu o svojim unutarpartisjkim lomovima koje na ovaj način pokušavaju da sakriju. Uostalom od neznavenih i iskompleksiranih koji se kriju iza poslaničkog imuniteta i funkcija u partijama ne očekujem ništa osim spinovanja i izgovaranja gomile laži. Dodaću i da sam na raspolaganju za svaku diskusiju, ukoliko bude hraborsti druge strane za to", rekao je Ivanović.

On je dodao da cilj ovog obraćanja nije "moja želja da se vratim na poziciju direktora MSC-a, cilj je da se pokaže vođenje vaše kobne politike u Budvi."

"I prije nego krenete da pišete odgovor koji će sadržati sve osim odgovora na ovo što sam pisao, moram vam reći da priče koje vrtite u krug već dvije godine više ne piju vodu ni kod vaših pristalica, koje traže rezultate jer priznaćete asflatiranje ulica u kojima žive vaše partijske kolege i nije neki uspjeh", zaključio je Ivanović.

