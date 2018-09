Izabran novi izvršni odbor Turističke organizacije Bar

Na petoj vanrednoj sjednici Skupštine Turističke organizacije Bar, danas je izabran novi Izvršni odbor ove TO.

Jednoglasno-sa 18 glasova za- u novi sastav Izvršnog odbora TO Bar izabrani su Milica Vuković iz oblasti privrede, koja će biti predsjednica IO, te članovi Branko Vukmanović, Goran Leković i Elvir Kalamperović kao predstavnici hotelijera Čanja, Sutomora i Velikog Pijeska, predstavnik privatnog smještaja Virpazara Darko Stijepović, Suan Hodžić iz oblasti privrede i Marija Tošković Kaluđerović kao predstavnik osnivača-Opštine Bar.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Opštine Dušan Raičević, koji je ujedno i predsjednik Skupštine TO. On je prema navodima iz saopštenja za javnost TO Bar novim članovima IO poželio uspješan rad “i kvalitetnu saradnju sa organima upravljanja, Opštinom Bar, stručnom i drugim službama”.

