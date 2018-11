Izborne zakone šalju parlamentu u martu

Forum za reformu izbornog zakonodavstva će Skupštini Crne Gore poslati predloge izmjena zakona do kraja marta naredne godine, kazao je generalni sekretar Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović.

Istovremeno, portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić poručila je da EK podstiče sve partije da ovaj posao rade u Skupštini.

Demokrate i Građanski pokret URA su najavili formiranje Foruma za izbornu reformu, nakon odluke da ne učestvuju u radu privemenog Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva. Oni su kazali da će poziv za učešće u radu foruma poslati i nevladinim organizacijama i akademskoj zajednici.

“Ozbiljnim i konkretnim radom predstavnika različitih društveno-političkih organizacija i grupa, kako iz zemlje tako i iz inostranstva do kraja marta naredne godine, uputićemo Skupštini Crne Gore kompletne predloge akata koji su na fonu sveobuhvatne izborne reforme, a sa druge strane, koji će granatovati pošten i fer ambijent u kojem će se održati svi naredni izborni ciklusi u Crnoj Gori”, kazao je Bogdanović “Vijestima”.

Skupština Crne Gore nedavno je formirala odbor u kojem će osim predstavnika vladajuće koalicije učestvovati i Demokratski front (DF), Socijaldemokratska partija (SDP) i Demos, dok u radu odbora neće učestvovati Demokrate i URA kao ni nezavisni poslanici. Demokrate i URA odbili su da učestvuju u radu odbora jer nije formiran prema planu koji su u julu dostavili Skupštini, već na osnovu predloga Demokratske partije socijalista (DPS). Predlogom odluke o formiranju odbora, između ostalog, predviđeno je da se posao na izmjenama zakona završi najkasnije do 30. septembra 2019. godine.

Iz EK su pozdravili formiranje odbora, navodeći da je rad tog parlamentarnog tijela važan za evropske integracije Crne Gore.

“Evropska unija pozdravlja formiranje privremenog parlamentarnog odbora, koji ima ambicioznu agendu koja je važna za put Crne Gore ka EU. Obim rada privremenog odbora zasnovan je na predlogu dviju opozicionih stranaka iz juna, koju su pozdravili komesar (Johanes) Han i premijer (Duško) Marković. Podstičemo sve parlamentarne stranke da aktivno i konstruktivno učestvuju u radu tog parlamentarnog tijela i da svoje važne zadatke usredsrede kako bi približili Crnu Goru Evropskoj uniji”, kazala je portparolka EK Maja Kocijančić, odgovarajući na pitanje “Vijesti” da li je moguće da Demokrate i URA mijenjaju izborne zakone van parlamentarnog odbora.

Ona je podsjetila i da je evropski komesar za proširenje Johanes Han pozdravio formiranje privremenog Odbora za reformu izbornog zakonodavstva, navodeći da očekuje da će sve stranke koje podržavaju evropski put Crne Gore aktivno učestvovati.

Bogdanović smatra da se odbor neće baviti izbornim reformama kako to piše u dijelu zadataka tog parlamentarnog tijela, već će se raspravljati o pitanjima “na kojima DPS i DF opstaju decenijama”.

“Namjera Demokrata i pokreta URA je da društvenim dijalogom okupimo one sa čijim stavovima smo saglasni, ali i one sa kojima ne dijelimo iste poglede na ambijent u kojem se realizuju izborni procesi u Crnoj Gori. Da pokažemo da se efikasnim radom u mnogo kraćem vremenskom periodu može doći do konkretnih rješenja u svim oblastima koje imaju uticaja na izborni proces. Svakako u znatno kraćem roku od roka kojeg je većina, koju čine DPS i DF, postavila u odluci o osnivanju Odbora”, smatra Bogdanović.

OEBS nudi pomoć

Razmatranje i implementacija preporuka OEBS/ODIHR dobijenih nakon parlamentarnih i predsjedničkih izbora, biće jedan od najvažnijih zadataka u radu Odbora, istakao je predsjednik parlamenta Ivan Brajović.

On je tokom sastanka sa šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori Mariz Davije rekao da je formiranje Odbora pokazalo konstruktivan odnos parlamentarnih stranaka prema jačanju povjerenja građana u izborni proces, ističući da je time Skupština “još jednom pokazala političku zrelost”. Davije je, kako se navodi, ponudila ekspertsku pomoć OEBS-a u dijelu zakonodavstva kojim će se baviti Odbor, kao i jačanju kapaciteta skupštinske službe.

Tokom razgovora sa šefom delegacije EU Aivom Oravom predsjednik Demosa Miodrag Lekić kazao je da u radu Odbora treba obezbijediti visok stepen javnosti.

On je ponovio da će Demos učestvovati u radu Odbora, pod uslovom da ne bude zloupotreba i simulacija tokom samog rada.

Članove Odbora biraju u ponedjeljak

Skupština će o sastavu Odbora glasati u ponedjeljak, a partije do tada moraju dostaviti imena članova tog parlamentarnog tijela, saznaju “Vijesti”. Brajović je nakon odluke o formiranju Odbora kazao da će se o sastavu tog parlamentarnog tijela glasati tokom glasanja o tački “izbori i imenovanja”. Parlament će o sastavu Odbora, ali i setu zakona, glasati u ponedjeljak, kada se očekuje povratak svih poslanika koji su ove nedjelje bili u međunarodnim posjetama. Prema tvrdnjama sagovornika “Vijesti” partije još nijesu dostavile imena članova Odbora.

