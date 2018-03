Izgradnja kanalizacionog kolektora na HN rivijeri traje šest godina: U toku saniranje štete na parapetima

Izgradnjom kanalizacionog kolektora duž hercegnovske rivijere srušeni su i stari kameni parapeti koji su uglavnom građeni u vrijeme austrougarske vladavine Bokom. Mještani su ljuti, a oni iz Baošića tvrde da su te podzide bile u odličnom stanju.

Jelena Đaković, direktorica Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture Herceg Novi kaže da je riječ o oko 700 metara zidova-parapeta, kamenih i betonskih, od Kumbora do Bijele, koji su prilikom izvođenja projekta srušeni, oštećeni ili nagnuti.

“Svi će biti vraćeni u prvobitno stanje”, tvrdi Đaković I navodi da je do sada rekonstruisano 150 metara parapeta.

Đaković je objasnila da se radovi izvode u okviru potpisanog ugovora o izgradnji kanalizacione mreže i obaveza su izvođača, te za njih nije potrebna posebna dozvola.

Radnici iz Albanije, koje je kompanija kompanije Millenium team iz Beograda –podizvođač turske firme Ćelitikćioglu, angažovala na radovima vraćanja u prvobitno stanje javnih površina koje su prekopane radi postavljanja kanalizacionih cijevi, danas su nakon dužeg kišnog perioda, nastavili da rade duž puta u Baošiću.

"Sa radovima su upoznati Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Opština Hercg Novi. Njihovi predstavnici su na terenu i prate izvođenje radova, zajedno sa nadzornim organom", ističe Đaković.

Potpredsjednica Opštine Danijela Đurović je ranije objasnila da izvođač radova ima obavezu da skine kamen, isti složi kako bi parapeti bili ispravljeni. Već je to urađeno u dužini od oko sto metara - objasnila je.

Marija Andrić, načelnica Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora navodi da su utvrdili da je pored sanacije parapeta u toku I sanacija javne rasvjete koja je takođe oštećena prilikom izgradnje kanaluzacione mreže.

Stručnjaci upozoravaju da ne može biti jednostavnog vraćanja u prvobitno stanje, jer su do temelja razgrađene kamene ploče, koje je trebalo nakon što su uklonjene obilježiti i istim redom slagati.

Hoće li kanalizacija proraditi do ljeta

Projekat, čija je ukupna vrijednost preko 31 milion eura , podrazumijeva izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže duge 33 kilometra, 11 pumpnih postrojenja, podmorski ispust i fabriku za preradu otpadnih voda u Meljinama započet prije šest godina, trebalo je da bude završen za godinu ipo. Do sada je rok probijan nekoliko puta, a iz lokalne uprave tvrde da će biti završen do početka maja. Do tada bi trebalo da budu ponovo izgrađeni pafrapeti, rekonstruisana oštećena javna rasvjeta I presvučen drugi sloj asfalta.

Mještani na rivijeri sumnjaju da će cijeli sistem proraditi do ljeta.

