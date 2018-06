Izgradnja puta Berane-Kolašin: Voda iscurjela, radovi idu dalje?

Izgradnja puta Berane-Kolašin nastaviće se istom trasom, nakon što se gotovo ocijedila voda iz tunela Klisura na Jezerinama, saopšteno je “Vijestima” iz Direkcije za saobraćaj.

Radnici Euroasfalta, koji rade na izgradnji dionice puta koja prolazi ispod planine Bjelasice, u aprilu su tokom probijanju tunela naišli na ogromnu količinu vode i od tada su radovi zaustavljeni. Šef Direkcije za saobraćaj Savo

Parača rekao je “Vijestima” da će se nastaviti sa probijanjem tunela nakon što se voda potpuno povuče.

“Trenutno tražimo rješenje za ocjedne vode, ali mislim da ćemo brzo riješiti taj problem i nastaviti sa radovima”, kazao je Parača “Vijestima”.

On je ranije kazao da su proteklu zimu obilježile obilne padavine zbog čega se cijeđenjem vode sa Bjelasice napunio jedan džep i moralo se čekati da se voda ocijedi.

Projekat za izgradnju puta od Lubnica (Berane) do Jezerina (Kolašin) i geološka istraživanja radile su kompanije “AF-CityPlan”, “Aspiro” i “E3 Consulting”. Tunel Klisura, ispod planinskog prevoja, trebalo bi da bude dug 2,8 km. Osim radova u tunelu, planirana je i rekonstrukcija dionice od 14,4 kilometra, uključujući i most dužine 150 metara. Dionica savladava visinsku razliku od 500 metara, a njenom izgradnjom rastojanje od centra Kolašina do centra Berana biće 38 kilometara. Projekat košta 34,7 milona eura, a finansira se iz sredstava Evropske unije.

Ovaj put bi smanjio putovanje od Kolašina do Berana, koje bi u tom slučaju trajalo nešto više od pola sata. Berane bi se zahvaljujući tom putu približilo i glavnom gradu nakon izgradnje prioritetne dionice crnogorskog autoputa - Smokovac-Uvač-Mateševo.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)