Izvještaj Uprave za igre na sreću kasni: Kako objasniti Mićunovića i Grbovića?

Uprava za igre na sreću još nije objavila izvještaj o radu za prošlu godinu, čiji sastavni dio treba da bude i izvještaj o sprovedenom on-line nadzoru priređivača igara na sreću.

Prema informacijama “Vijesti” razlog kašnjenja je to što službenici Uprave ne znaju kako da u izvještaju opravdaju što nijesu ukinuli koncesiju firmama Lutrija Crne Gore, Džek pot i Flesh& As, čiji su vlasnici biznismeni Branislov Brano Mićunović i Sava Džigi Grbović, već one i dalje rade iako nijesu pod državnim nadzorom. Svi ostali priređivači koji imaju kladionice i automat klubove a nijesu priključeni na on-line nadzor su izgubili koncesije.

“Vijesti” su od početka godine više puta pitale Upravu zašto ove firme i dalje priređuju igre na sreću ako nijesu ispunili zakonski uslov o priključenju na državni nadzor. Iz Uprave nijesu odgovorili ni zašto kasne sa objavljivanjem izvještaja. Prošle godine izvještaj je objavljen početkom februara.

On-line nadzor trebao je postojati još od 2004. godine kako bi se uveo red u ovu oblast, povećali državni prihodi i smanjile prevare igrača i mogućnost pranja novca. Tek 2016. godine ministar finansija u prelaznoj Vladi Raško Konjević je donio pravilnik o sprovođenju ovog vida državne kontrole. On-line nadzor omogućava poreskim vlastima direktni uvid u sve uplate i isplate kod priređivača, što omogućava kvalitetnije oporezivanje. Kod automat klubova on-line nadzor pokazuje i da li priređivač poštuje zakonsku obavezu da automat bude programiran da daje 80 odsto šanse na dobitak.

