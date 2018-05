Jadadić: Plav će biti centar aktivnog turizma u regionu

Tokom protekle četiri godine u kojima je Socijaldemokratska partija Crne Gore (SDP) dijelila dio odgovornosti za vođenje Plava, vidljive su brojne promjene na djelu u oblasti turizma, a najvažnija je ta što se broj turista koji posjećuju Plav i Prokletije, povećava iz godine u godinu, kazao je Edin Jadadić, kandidat za odbornika SDP Plav.

To, kako je kazao, najbolje mogu da potvrde Plavljani koji se na bilo koji način bave turizmom, posebno planinarski vodiči, izdavaoci privatnog smještaja, ugostitelji, vlasnici motela i ugostiteljskih objekata, jer se, kako ističe, tokom prethodnih ljetnjih sezona u Plavu "nije mogao naći slobodan krevet", a promet u trgovini i uslugama je u porastu.

"Promjenama na djelu SDP Plav je dao puni doprinos stvaranju povoljnijeg ambijenta za razvoj novih turističkih proizvoda i ponude, a posebno kada su promocija i marketing u pitanju. Tako ćemo nastaviti i u narednom mandatu, naravno, u saradnji sa svim organizacijama građana, klubovima, društvima, institucijama na lokalnom, ali i na državnom i regionalnom nivou. Uspjeli smo da od Turističke organizacije napravimo nosioca i pokrovitelja značajnih događaja i manifestacija. Istovremeno smo bili partneri i podrška drugim klubovima, organizacijama i pojedincima, u realizaciji njihovih projekata. Svjesni smo bili da samo timskim i zajedničkim radom možemo unaprijediti turizam u Plavu, i tako ćemo nastaviti i ubuduće. Promjene na djelu, kada je turizam Plava u pitanju, već dvije sezone kreću prvog maja sa Bogićevice, sa vrha Tromeđe, sa mjesta gdje se spajaju granice Crne Gore, Kosova i Albanije. Ovo je prvi zvanični planinarski pohod koji smo pokrenuli, a kojim počinje ljetnja turistička sezona. Već naredne godine očekujemo i učesnike iz susjednih zemalja, i nadamo se da će dolina Bogićevica biti mjesto okupljanja i druženja planinara, skijaša i bordera, fotografa i svih ljubitelja prirode i planina ne samo ove tri države nego i cijelog regiona", rekao je Jadadić.

Organizovana je i prva biciklistička trka pod nazivom “Osmica”, koja, kako je kazao, ovog puta ima i simboliku.

"To je staza duga 30 kilometara, i vozi se od Plava do Gusinja i nazad. Osim novog turističkog proizvoda, stvorena je i nova punuda, jer su nabavljena bicikla za iznajmljivanje", rekao je Jadadić.

Plav je, dodaje on, prvi put ove godine bio učesnik na sajmu turizma u Beogradu, a nakon toga i u Budvi.

"Prvi put su urađeni štampani promotivni materijali, devet brošura, za Plav i Plavsko jezera, Hridsko i Visitorsko jezero, Bogićevicu i Tromeđu, za Paljeve, Kulu Redžepagića, Dane borovnice i Limsku regatu. Lijepa promjena na djelu desila se i kada je u pitanju manifestacija Dani borovnice. Ove godine prvi put urađen je vrijedan promotivni material koji će se koristiti tokom nastupa na manifestacijama i sajmovima, a riječ je o velikoj montažnoj pozadinskoj tabli, sa infopultom i promotivnim banerom. Na njima su motivi beračica borovnica i panorama Plava i Plavskog jezera, a u pozadni Visitor i vijenac Prokletija", ističe Jadadić.

Tokom juna, kako je kazao, biće organizovana jedanaesta po redu “Međunarodna studentska likovna kolonija” u eko-planinarskom naselju “Hrid” u Babinom Polju.

"Po sličnom principu u junu pokrećemo i novi projekat fotokoloniju, “Prokletije-gdje Crna Gora ljubi nebo”. To će biti nova i lijepa promjena na djelu koja će dodatno promovisati prirodne ljepote, turističke i poljoprivredne potencijale našeg grada i okoline, i nacionalnog parka Prokletije. Osim realizovanja započetih projekata, ova godina biće usmjerena i na realizaciju novih projektnih ideja, kada je u pitanju razvoj sportskog ribolova, obzirom na to da će se 2019. godine u Plavu, na Plavskom jezeru, Limu i Ljuči održati Evropsko prvenstvo u mušičarenju. Pored ovih oblasti aktivnog turizma, posebnu pažnju ćemo posvetiti i stvaranju novih proizvoda i usluga u oblasti seoskog i kulturnog turizma. Zbog toga aktivno učestvujemo u izradi Strategija za seoski i kulturni turizam, kako bismo dali svoj doprinos da ovi dokumenti budu što kvalitetniji, kako bi u budućnosti stvorili pretpostavke seoskim domaćinstvima i svim ostalima da lakše započnu svoj porodični biznis. U narednom mandatu nastavljamo sa novim promjenama. Cilj nam je da zajedno kao i do sada stvorimo nove turističke proizvode i ponudu, i da svakog mjeseca od ranog proljeća do kasne jeseni imamo dva interesantna događaja po kojima će se Plav prepoznavati. Tako ćemo razvijati period pretsezone i postseznu, i stvarati uslove da turisti dolaze tokom cijele godine", kazao je Jadadić..

I dalje će, kako je rekao, raditi na promociji nacionalnog parka Prokeltije, kao međunarodnog nacionalnog parka, i promociji staze Vrhovi Balakana, koja ga sada povezuje.

"Još bolje ćemo uvezati poljopriuvredu i turizam, pomoći ćemo rad i promociju naših katuna i seoskih domaćinstava, promociju zdrave hrane, kako bi naši vrijedni domaćini, poljioprivrednici lakše i brže ostvarili plasman svojih proizvoda i obezbijedili zaradu za svoj rad. Promjene na djelu u turizmu Plava su se već desile, nekle se trenutno dešavaju, a neke uskoro i počinju. Sve te promjene, uz naš zajednički rad, doprinijeće da Plav postane centar aktivnog turizma u regionu, fabrika zdrave, ekološke hrane, a uz očuvanu i zaštićenu prirodu, mjesto kojem će se turisti uvijek rado vraćati. Zbog toga pozivam Vas, poštovane građane Plava, da nam date šansu da nastavimo u pravom smjeru, kako bi Plav opet postao turistički centar sjevera Crne Gore", poručio je Jadadić.

