"Jadran" i studenti vratili se u Boku

Školski brod Mornarice VCG, jedrenjak „Jadran“ uplovio je u ranim jutarnjim satima danas u zaliv Boke Kotorske, čime je okončano njegovo devetodnevno međunarodno krstarenje na ruti Tivat – Valeta - Kotor.

Na brodu je tokom ove plovidbe bilo ukrcano 47 studenata Pomorskog fakulteta u Kotoru sa smjerova Nautika, Bromomašinstvo i Pomorske nauke, a sa kojima su bila i trojica profesora te visokoškolske ustanove. Sudentima je krstarenje vodama Jadranskog, Jonskog i Sredozemnog mora bilo prilika da u praksi provjere svoja teorijska znanja, steknu nove pomorske vještine i na brodu rade i daju redovne plovidbene straže na komandnom mostu i u strojarnici, uz nadzor profesora i članova posade školskog broda MVCG. Prilikom povratka u Crnu Goru, „Jadran“ se u subotu nakratko zaaustavio pred albanskom lukom Medova, gdje je sa broda u more spušten vijenac, u spomen na crnogorske dobrovoljce u Prvom svjetskom ratu koji su stradali prilikom potonuća italijanskog pariobroda „Brindisi“ koji je u januaru 1916. udario u minu i potonu na prilazu toj albanskoj luci.

Foto: Stevan Kordić

Sa Pomorskog fakulteta u Kotoru saopštili su da je krstarenje proteklo bez ikakvih problema, i da je bilo izuzetno korisno za njihove studente koji su imali priliku da neposredno osjete život i rad na brodu u povoljnim i lošim meteo-uslovima, te da pored plovidbe na motor, iskuse i plovidbu na jedra kada je „Jadran“ pod povoljnim vjetrom jedrio uz jugoistoočnu obalu Sicilije. Studenti su na Malti obišli neke od tamošnjih najbitnijih pomorskih institucija i privrede, i posjetili najvažnije kulturno-istorijske spomenike.

Ovo krstarenje međutim, ostalo je u sijenci doplomatske akcije Vlade Hrvatske koja je zbog međunarodnog krstsrenja „Jadrana“ poslala protestne note vladama Crne Gore i Malte zato što zvanični Zagreb smatra da je „Jadran“ hrvatski brod kojeg je po njima, bivša JRM „otela“ početkom devedesetih godina prošlog vijeka iz Splita. Diplomatske note Hrvatske, posebno ona upućena vlastima u Valeti da otkažu gostoprimstvo školskom brodu MVCG, međutim, nisu imale nikakvog efekta.

Foto: Stevan Kordić

Hrvatski maxportal u subotu je obavio da „Crnogorci opet mute vodu oko školskog broda „Jadran“.”

“Umjesto da se drže džentlmenskog dogovora iz prošle godine koji su postigli s predstavnicima hrvatskog Ministarstva obrane u Podgorici i ne plove „Jadranom“ dok se postigne suglasje oko vlasništva, Crnogorci s jedrenjakom „zaprašili“ na višednevno krstarenje na Maltu. Shvativši da se došlo do zadnje linije obrane vlastitog nacionalnog poštovanja, promptno su zajedno reagirali Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova uputivši, kako su to prenijeli svi relevantni hrvatski i crnogorski mediji, diplomatsku prosvjednu notu. I po svemu sudeći, na tome se neće stati", objavio je taj hrvatski medij dodajući da je za sve to zaslužan ministar odbrane te države Damir Krstičević i da “prvi put u 25 godina, koliko traje neriješeno pitanje sukcesije vojne imovine bivše SFRJ, Hrvatska pokazuje odlučnost da slavni jedrenjak vrati kući, u Split.” Inače, jedrenjak “Jadran” će do kraja maja obaviti još dvije višednevne vožnje u teritorijalnom moru Crne Gore i međunarodnim vodama južnog Jadrana sa dvije grupe učenika Srenje pomorske škole iz Kotora.

