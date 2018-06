Jahte u Crnoj Gori imaju Mišković, Drašković, Radončić...

Od 237 jahti koje plove pod crnogorskom zastavom, 201 pripada stranim državljanima, a među vlasnicima ovih luksuznih plovila su Miroslav Mišković, Fahrudin Radončić i Rodoljub Drašković, pokazuju zvanični podaci iz registra jahti od 1. juna ove godine, koji posjeduju “Vijesti”.

Prema spisku registrovanih jahti, koji je Uprava pomorske sigurnosti dostavila na osnovu slobodnog pristupa informacijama, srpski biznismen Mišković, vlasnik Delta holdinga, u Crnoj Gori ima jahtu Nautilus I. Mišković je u Srbiji optužen za utaju poreza od oko tri miliona eura i suđenje je ponovljeno krajem maja ove godine.

Vlasnik koncerna Swisslion-Takovo i brat političara Vuka Draškovića, Rodoljub, ima jahtu “Lav Nikolaj Fjodor”.Kompanija srpskog biznismena Swisslion industrija alata Trebinje je godinama među najvećim poreskim dužnicima u Republici Srpskoj.

Bosanskohercegovački političar i osnivač Dnevnog avaza, Fahrudin Radončić u Crnoj Gori ima jahtu Aura 2. Prema pisanju medija u BiH, Radončić je sa Miškovićem imao zajedničke poslove, a prijatelj je aktuelnog crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića. Sarađivao je i sa Naserom Keljmendijem, osuđenim narkodilerom, zbog čega je Radončić bio 2016. u pritvoru i pod optužnicom.

Jahte, koje su simbol bogataša, osim Radončića, imaju još tri građanina BiH - Antonio Bagarić, Radivoje Samardžić i Dragan Vidović. Samardžić ima dvije jahte - Ljupka i Lady Katy.

Od preduzeća iz Srbije, jahte registrovane u Crnoj Gori imaju Hewitt Globail, IT kompanija Prointer IT Solution and Services biznismena Slobodana Kvrgića za kojeg mediji u Srbiji navode da je blizak prijatelj srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Na srpski Saniteko Group (vlasnici po 50 odsto Željko Pujović i crnogorski državljanin Vladimir Brnović), registrovana je jedna jahta, dok je na rusku Saniteko Group registrovana još jedna. Pod crnogorskom zastavom plove i jahte srpskih preduzeća Real Factor d.o.o., zatim Maxim Media Ružice Krdžić, vlasnika Studija B i Omometal Miodraga Vasića.

Od građana Srbije jahtu u Crnoj Gori, pored Miškovića i Draškovića, imaju Milan Colić, Slobodan Stanković, Snežana Spasojević, Denis Damjanović, Snežana Jokić, Miljko Vojinović, Branislav Simović, Branislav Popov, Miodrag Spasenović, Aleksandar Mandić, Đorđe Karavdija, Ivanka Sjekloća, Nenad Petrović, Miljan Vukajlović, Radonja Miličić, Đorđe Radonić, Zoran Vukelić, Nebojša Šaponjić, Đorđe Đukić, Nebojša Radinović, Mladen Vukić, Danko Dimitrijević, Ivana Kovačević, Nebojša Iković, Danijela Pešić Belanović, Ivan Pešev, Jelena Obradović, Vuk Rašović, Aleksandar Krivokapić, Žarko Mudrić, Ivan Rakočević, Loran Sočo, Vanja Vukčević, Andrija Mićković, Milan Cincović, Milenko Ostojić, Zoran Vukadinović, Marina Kovačević, Dimitrije Lakić, Zoran Radanović, Gorica Maksimović, Adriana Rekalija, Tanja Bodrožić, Saša Milenković, Zdenko Tomanović, Mirjana Baša, Stevo Japundžić, Milan Tomašević, Veljko Radojković, Stanko Janković, Oleg Kukolj, Miodrag Potparević i Dimitri Vukčević/Boško Pr.

Od američkih državljana jahtu u Crnoj Gori ima Radojica Gardašević, Mayants Alexander i kompanije Marlin Bel LTD, i LD International LLC. Dvije jahte registrovane su na pokojnu direktoricu kompanija Sea Trade i Mimoza Anastasiju Lašmanovu, koja je ubijena u Kotoru prošlog mjeseca.

“Vijesti” od Lučke uprave nijesu dobile odgovor na pitanja koliki su prihodi po osnovu naknada za korišćenje jahti registrovanih u Crnoj Gori u prošloj godini i prvom kvartalu ove.

Rusi imaju najviše jahti

Najbrojniji vlasnici jahti u Crnoj Gori su državljani Rusije, kojih je ukupno 67. Sve jahte u ruskom vlasništvu registrovane su na fizička lica. Među vlasnicima jahti koje plove pod zastavom Crne Gore su Mikhail Prokhorov, Alexander Bondarenko, Igor Ivanov, Vladimir Zhezdrin, Alexey Gerasimov, Oxana Chernyakhovskaya, Konstantin Dundukov, Valentin Gleizer, Mikhail Svinin, Sergei Martynov, Vera Broitman, Leonid Solomonov...

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)