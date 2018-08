Jakšić: Crna Gora i Srbija da ne rješavaju probleme preko crkve, Amfilohije drži visoku temperaturu

Reagovanja Srbije povodom proslave Oluje mogu imati ozbiljne posledice po diplomatske odnose sa Crnom Gorom, ocijenio je politički analitičar Boško Jakšić.



On je kazao da srpska diplomatija ispoljava visok stepen nervoze posebno kada je u pitanju Oluja, koja se u Hrvatskoj obilježava kao nacionalni praznik, a u Srbiji parastos za ubijene i prognane.



„Sve što je vezano za proslavu Oluje izaziva preosjetljiva reagovanja Beograda, koja mogu da imaju ozbiljne posljedice po diplomatske odnose, u ovom slučaju sa Crnom Gorom jer je bilo naglašeno neogodovanje zbog prisustva crnogorskog oficira u Kninu“, ocijenio je Jakšić za agenciju MINA.



On smatra da je to „podizanje prašine ni oko čega“.



Jakšić je rekao da se radilo o obavezi koju Crna Gora ima kao članica NATO i aspirant za članstvo u Evropskoj uniji (EU) i da ne vidi u tome nikakve elemente antisrpske zavjere.



„Kada bi podvukli crtu možemo zaključiti da je riječ o pretjeranoj nervozi koja izaziva pogrešne korake na planu kvarenja bilateralnih odnosa“, ocijenio je Jakšić.



On je kazao da je angažovanje Srpske pravoslavne crkve i njeno uplitanje u državne poslove do sada u nekoliko situacija imala veoma negativne efekte.



„Mi smo zbog sukoba makedonske i srpske crkve kvarili državne odnose sa Skopljem. Sada je to situacija koja eskalira i koju sve vrijeme drži na visokoj temperaturi mitropolit Amfilohije, a sada se umiješao i patrijarh Irinej“, rekao je Jakšić.



On smatra da se time kvare odnosi između dvije države i da je to kontraproduktivno i nije način da se vlasti u Podgorici ozbiljnije pozabave statusom i stanjem državljana Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi.



„To treba prepustiti državama, da u zvaničnim kontaktima, riješe probleme ako postoje, a ne preko crkve“, istakao je Jakšić.



On je kazao da je crkva sada u Srbiji angažovana protiv bilo kakvog pregovornog rješenja problema sa Kosovom. „Ali to više govori o sprskoj pravoslavnoj crkvi nego zvaničnoj politici“.

