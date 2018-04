Jelić ne zna ni Stevana, ni Zeka, ni čika Slavka

Specijalni tužilac Saša Čađenović zatražio je od sudije Specijalnog odjeljenja podgoričkog Višeg suda Ane Vuković da mu dostavi zapisnik sa jučerašnjeg ročišta i saslušanja svjedoka Bojana Jelića, jer tvrdi da u njemu ima elemenata krivičnog djela lažno svjedočenje.

Jelić je juče svjedočio u procesu koji se vodi protiv Stevana Stamatovića, koji je u bjekstvu, i članova njegove kriminalne organizacije Milana Lješnjaka, Đorđija Božovića, Dejana Deletića, Aleksandra Bojovića i Stefana Balevića zbog pokušaja ubistva Radojice Zekovića 20. maja prošle godine.

Jelića je u sud dovela nikšićka policija jer se on nije odazivao na pozive suda.

On se izjašnjavao o njegovom „golfu 5“ koji je, prema optužnici, koristio Zeković.

Jelić tvrdi da lično ne poznaje Zekovića, iako ga je tokom svjedočenja oslovljavao nadimkom „Zeko“. To nije promaklo ni tužiocu ni sudiji. On je za “Zeka” rekao da ga je gledao u zatvoru, jer je i sam robijao zbog razbojništva. Rekao je i da je svoje vozilo davao drugovima, ali da ga nikada nije pozajmljivao Zekoviću.

„Ne umijem da objasnim kako se DNK Zekovića našao u automobilu”, kazao je on. Nije mogao da objasni ni kako je došlo do toga da ga otac oštećenog Zekovića časti servisiranje vozila.

„Ja lično nijesam uradio servis. Drugovi, kojima sam ga pozajmljivao, kazali su mi da je Zekov otac Slavko častio servis. Ne mogu da objasnim zbog čega je to uradio”, kazao je on objašnjavajući da je moguće da je to učinio jer su njegovi roditelji bili komšije sa Zekovićima prije 15 godina. On je bio kategoričan da ne poznaje „čika Slavka“ i da ne zna ni kako taj čovjek izgleda.

Jelić je tvrdio da nikad nije čuo za Stevana Stamatovića i da ne poznaje nijednog od optuženih.

Nije se mogao ni sjetiti gdje je bio parkirao vozilo noć prije nego što je ispod njega pronađena eksplozivna naprava, niti je mogao da opiše parking i zgradu ispred koje je ostavio automobil. Rekao je da je te večeri bio pijan.

Sutkinja Vuković predočila mu je da vještačenjem nije pronađen njegov DNK u autu, a on se na to začudio jer je, tvrdio je, tim autom došao iz Nikšića 20. maja.

