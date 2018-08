Jelovac: Branićemo se ako vlast nastavi da kidiše na Srbe

Predsjednik Srpskog kulturnog centra (SKC) patrijarh Varnava u Pljevljima Božidar Jelovac najavio je proteste ako skupštinska većina na čelu sa DPS-om pokrene inicijativu za promjenu naziva Ulice kralja Petra Prvog.

Jelovac ističe da će na svaku drskost režima - još drskije odgovoriti.

"Vrijeme je da se u Crnoj Gori stavi tačka na teror koji se sprovodi nad srpskim narodom. U septembru, kao upozorenje aktuelnim vlastima, imaćemo i promocije knjiga i predavanja na temu - kralj Petar, gdje ćemo još jednom pokušati da na lijep način ubijedimo one kojima smeta ime kralja Petra da se radi... o velikom čovjeku i narodnom kralju. Ukoliko usijane glave nastave da kidišu na srpski narod u Pljevljima, mi ćemo se braniti“.

Božidar Jelovac Foto: Privatna arhiva

Gradonačelnik Mirko Đačić (DPS) nedavno je najavio mogućnost promjene naziva glavne ulice u Pljevljima.

"Neka sjećanje na Kralja Petra žive na primjeren način, kao istorijsku ličnost, ali mislim da treba biti mudar i da treba glavnoj ulici pronaći naziv da svi građani budu zadovoljni“.

Jelovac ističe da su prije dvije pokrenuli peticiju za zaštitu imena glavne ulice i sakupili oko 5.200 potpisa.

“Istovremeno, peticiju su vodili predstavnici SDP-a da se ulica nazove imenom Josipa Broza Tita. Prema našim saznanjima, njima je za tu inicijaticu bilo potrebno 500 potpisa, ali je nikada nisu predali... Mi u ovom slučaju nismo manjina i nećemo prihvatiti da nas manjina nadglasa. Sa odbranom imena kralja Petra branimo i prava srpskog naroda“.

Pristalice promjene naziva ulice tvrde da je kralj Petar dao ključni doprinos nestanku države Crne Gore 1918.

Socijaldemokrate (SD) se zalažu za promjenu naziva ulice, jer sadašnji “nije prihvatljiv za veliki broj građana”.

"Mi još nismo na organima partije raspravljali o toj temi, ali ćemo to sigurno uraditi u narednom periodu. Mi se zalažemo da se sadašnji naziv promijeni i ulici da ime sa kojim će biti zadovoljni svi građani Pljevalja“, rekla je Nataša Marković.

Glavna pljevaljska ulica dobila je ime kralja Petra Prvog početkom devedesetih godina prošlog vijeka.

Predsjednik Pokreta za Pljevlja Novica Stanić, u to vrijeme odbornik Narodne stranke, ranije je kazao da je glavni kriterijum za davanje imena ulicama bilo vraćanje predratnih imena i da su tada iz DPS-a predložili da se glavna nazove po kralju Petru.

Bojović: Mijenjaju identitet u susret popisu

Odbornik DNP-a Vladislav Bojović ocijenio je da je priča o promjeni naziva ulice dio kampanje prepariranja svijesti i vještačke promjene identiteta Pljevalja i Pljevljaka u susret popisu stanovništva 2021.

“Nemamo dilemu da je promjena naziva glavne ulice zapravo jedini posao koji Đačić treba da obavi u novom mandatu. To je nesumnjivo jedini zadatak koji ima i koji je dobio direktno od ekstremista iz Bošnjačke stranke, a koji upravo on treba da bespogovorno, ponizno i poslušnički izvrši. Upozoravamo Đačića da bi izvršavanje ovog zahtjeva značilo gaženje dostojanstva i ponižavanje ubjedljive većine građana Pljevalja koji imaju poštovanje prema svojim precima, svojoj istoriji i koji vrednuju najznačajnije istorijske datume. Ne samo Đačić, već i predsjednik opštinskog odbora DPS-a Vlade Milinković, moraće da odgovore kome je to neprihvatljiv naziv ulice i zbog čega nekome smeta”.

