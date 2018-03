Jeste li bezbjedni?

Ko je u pravu? Premijer Duško Marković kad kaže da je bezbjednosna situacija odlična, ili najmoćniji čovjek u državiMilo Đukanović kada kaže da je “teško reći da se možemo osjećati bezbjedno”.

Đukanović juče nije odgovorio “Vijestima” na osnovu čega to tvrdi, kada premijer Marković, ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, direktor Uprave policije Slavko Stojanović, Vijeće za nacionalnu bezbjednost i parlamentarni Odbor za odbranu i bezbjednost ocjenjuju da je bezbjednosna situacija u državi od “odlične” do “stabilne i “zadovoljavajuće”.

Nije odgovorio ni na pitanje da li je njegov stav o bezbjednosnoj situaciji bio ovakav i ranije (otkada je počeo navodni obračun kriminalnih klanova na crnogorskim ulicama), ili se u međuvremenu promijenio pa naizgled odudara od stavova državnih organa i zašto on misli drugačije.

“Predsjednik Đukanović je u veoma intenzivnoj kampanji i nije u mogućnosti da vam odgovori na ova pitanja. Javnosti je saopštio svoj stav o konkretnom događaju u intervju na televiziji Pink M”, piše u odogovoru iz DPS-a koji je potpisala Danica Nikolić.

Đukanović je na toj televiziji preksinoć kazao: “Zaista je teško večeras kazati da svi možemo da se osjećamo bezbjedno. Moglo se tu naći više slučajnih prolaznika. Rat kriminalnih klanova ulazi u sve težu fazu i to stavlja državu pred dodatna iskušenja. Ipak to je prateći problem ubrzanog civilizacijskog razvoja i siguran sam da će Crna Gora smoći snage da iskorijeni i taj problem”.

Te večeri je u garaži hotela “Premijer” u Podgorici eksplodirala bomba ispod vozila Dražena Čađenovića i usmrtila ga. To je posljednja u nizu likvidacija u ratu kriminalnih klanova, kako to zvanično nazivaju iz bezbjednosnih institucija i Vlade, a taj rat traje od kraja 2014. godine kada je u Valensiji nestalo 200 kilograma kokaina. Prva žrtva tog rata, kako ga nazivaju zvaničnici, je Cetinjanin Goran Radoman. On je ubijen u Beogradu 20. februara 2015. godine, samo dan nakon što je u Podgorici, u blizini vrtića, dignut u vazduh automobil Milana Vujotića. U tom ratu je do sada stradalo dvadesetak ljudi, a bilo je i slučajnih žrtava.

Nakon eksplozije u kojoj je stradao Čađenović

Vijeće za nacionalnu bezbjednost je u aprilu 2016. godine, kada je njime presjedavao Đukanović, zaključilo da je bezbjednosna situacija u zemlji stabilna.

U oktobru 2016. godine, tada potpredsjednik Vlade Duško Marković kazao je da u ratu kriminalnih klanova “nije stradao nijedan slobodan i pošten građanin”.

“Vijesti” su ga juče, kao premijera, podsjećajući ga na tu izjavu, pitale šta će preduzeti da zaštiti poštene i slobodne građanine i na koji način će to učiniti i kada, imajući u vidu činjenicu da se i posljednji događaj desio na javnom mjestu, u centru glavnog grada i da je postojala velika mogućnost da, osim bezbjednosno interesantne osobe, strada i neki “slobodan i pošten građanin” jer to nije jedini događaj gdje je slobodan i pošten građanin mogao da strada?

Pitan je i da li Vlada i dalje zadržava stav da je bezbjednosna situacija u državi odlična i nakon posljednje pogibije u centru Podgorice.

Od njega je traženo i da prokomentariše izjavu Đukanovića da ne možemo biti bezbjedni i da li možda iz političkih razloga ne želi da revidira stav da je bezbjednosna situacija u državi odlična.

Ni na jedno od tih pitanja premijer Marković nije odgovorio, čak ni na pitanje da će sazvati sastanak Vijeća za nacionalnu bezbjednost i podrobnije sagledati situaciju i da li će tražiti smjene u sektoru bezbjednosti i, ukoliko hoće, koga će da smijeni. Bez odgovora je ostalo i pitanje koga on smatra najodgovornim za bezbjednosnu situaciju u državi.

Obrad Mišo Stanišić, predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost, juče nije htio da razgovara sa “Vijestima”. On je nekoliko puta kazao da je zauzet, a u terminu koji je odredio da može da se javi, odbijao je pozive.



Grahovac: Obojica su diletanti

Blagoje Grahovac rekao je “Vijestima” da su u pravu i Đukanović i Marković.

Grahovac Foto: Vesko Belojević

“Obojica su u pravu. Diletantizam i jednog i drugog. Potpuno kompatibilno sa politikom DPS-a”, kazao je on. Na pitanje šta znači za građane kada Đukanović kaže da se građani vjerovatno osjećaju ugroženi, on je rekao da je u Crnoj Gori odavno na sceni neofašizam.

“U neofašizmu se zna kako stradaju građani. U neofašizmu nikad čovjek ne zna kad je i od koga ugrožen. Upravo se to dešava u Crnoj Gori”, kazao je Grahovac.

Političar Velizar Kaluđerović je na pitanje zašto Đukanović i Marković misle različito i kako je to moguće kada se radi o tako ozbiljnoj stvari kazao:

“To samo potvrđuje da potpuno ciljano govore različito”, kazao je on. Na pitanje zbog čega tako misli i koji im je interes, rekao je: “Da bi prikrili ono što jeste stvarnost, jer se iz dana u dan potvrđuje da bezbjednosna situacija nije dobra i nije stabilna”.

Kaluđerović Foto: Boris Pejović

Na pitanje da li to znači da je Đukanović u pravu, Kaluđerović je rekao: “ On govori sa stanovišta globalne bezbjednosti i pokušava da preskoči neveselu zbilju u samoj Crnoj Gori. I, naravno, prepoznatljiva je njegova namjera da pokušajem da građanima, po ko zna koji put, proda da je bezbjednosna situacija rovita, nestabilna i da će biti stabilna jedino ako on bude prvi čovjek vlasti, što je jedna bezočna podmetačina vlasti. Ta podmetačina mu je, nažalost, godinama unazad uspijevala, ali to je odraz jedne ogromne neodgovornosti sa kojom on nastupa prema građanima Crne Gore”.

