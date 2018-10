Jevrić: Genracije crnogorskih građana plaćaju ceh zvanične politike

Godine zanemarivanja prosvjetnog i zdravstvenog sistema u državi uticale su na to da prema posljednjem renomiranom istraživanju Svjetske banke o Indeksu ljudskog kapitala, objavljenom juče, dijete rođeno u Crnoj Gori može dosegnuti samo 62% svog produktivnog potencijala kada odraste u poređenju sa djecom rođenom u zemljama sa najboljim obrazovanjem i zdravstvenom zaštitom, ocijenio je danas šef Medijskog tima pokreta URA Bojan Jevrić.

On kaže da su nadležne institucije decenijama zanemarivale oblast obrazovanja i zdravstva i da će za to plaćati generacije crnogorskih građana, što je između ostalog i navedeno u ovom istraživanju.

“Treba li podsjećati na to da su godinama unazad sa najrelevantnijih adresa stizale ocjene po kojima su se crnogorsko zdravstvo i obrazovanje rangirali na posljednjim mjestima u Evropi a da su nadležni na to zarivali glavu u pijesak. Nijedn akcioni plan nije donešen kako bi se stanje popravilo i vidjelo gdje se najviše griješilo i šta treba da je prioritet. Suprotno tome, vršene su ad hoc reforme koje su često stanje stvari unazađivale ili dovodile ga do stagnacije”, ističe Jevrić.

On navodi, kako ocjenjuje, porazan podatak PISA testiranja od 2015. koji pokazuju da crnogorska djeca zaostaju dvije godine učenja u odnosu na prosjek i ističe da izvještaj sa akcionim planom još nije objavljen, a da u njemu treba da su nađu preporuke za rad nastavnika sa djecom i sl.

“Naše Ministrastvo brine izgleda samo o zapošljavanju svojih članova i glasača, što nebrojano puta pokazuju u praksi. Za njih ljudski kapital nijesu znanje, vještine i zdravlje koje ljudi akumuliraju u toku svojih života. Zaboravljaju pritom i da je ljudski kapital bio ključni faktor stope održivog ekonomskog rasta i smanjenja siromaštva mnogih danas razvijenih evropskih zemalja u 20. vijeku, što se i navodi u izvještaju”, dodaje on.

Jevrić zaključuje da bi nadležni trebali duboko da se zamisle nad ovim podacima ako, kako kaže, uopšte i pročitaju ovaj izvještaj.

