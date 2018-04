Joanikije: Amfilohije nosi Crnu Goru na plećima. Nije mu breme lako, ali mu Bog daje snage pa izdržava

Episkop budimljansko-nikšićki Joanikije kazao je da arhiepiskop cetinjski mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije nosi Crnu Goru na svojim plećima.

"Nije mu to breme lako, ali Bog mu daje snage pa izdržava“, kazao je Joanikije.

On je kazao da je Amfilohije svojim djelom "označio vrijeme u kome živimo, cijelu jednu epohu".

"Zato što je Bogu služio i samo Bogu slavu uznosio. Od ljudi je ponekad bio i osporavan, ali ipak i pomagan i podržavan. I zato što je imao takav stav i opredjeljenje, Bog mu je dao i da obilježi ovu epohu, i u Crnoj Gori a i šire", kazao je Joanikije.

Foto: mitropolija.com

Oni su danas služili liturgiju u obnovljenom manastiru Majstorovina kod Bijelog Polja

Amfilohije je naglasio da je obnova bila moguća jer se nije "ugasila vjera u našem narodu".

"Vjera se bila pritajila, kao rijeka ponornica. Crna Gora, spolja gledano, jeste bila obezbožila. Odagnat je narod od crkava Božjih, od svetinja, ali nije se ugasila ta Božja svijeća u narodnoj duši. I blagodareći upravo tome, bilo je moguće i da dođe do obnove ove eparhije, budimljansko-nikšićke, drevne svetosavske eparhije i onove tolikih svetinja po Crnoj Gori u ovo vrijeme novog stradanja Crkve Božije“, rekao je Amfilohije.

On je podsjetio da država Crna Gora zahtijeva od SPC da se registruje.

"A ja njima kažem: ko bi trebao koga da registruje, Crkva vas ili vi Crkvu? Jer, ova Crkva je sagradila Crnu Goru, posebno blagodareći velikim cetinjskim mitropolitima. I Crkva Božija je ugrađena u biće Crne Gore. To što su ovi naši neokomunisti to zaboravili, nije ni čudo. A oni su od komunizma prihvatili ono što je došlo glave komunizmu, a to je bezbožništvo i otimanje od drugih", kazao je mitropolit.

