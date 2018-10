Jočić: Neki iz vlasti se već "ugradili" 60 miliona za posao na Skadarskom

Nedavna vijest da se na teritoriji Albanije gradi dvadesetak malih elektrana na Cijevni bez dogovora sa crnogorskim vlastima je potvrda da je teritorijalni integritet Crne Gore ugrožen, ocijenila je poslanica Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore, Marina Jočić.

Jočić takođe tvrdi da se planira izgradnja ekskluzivnog stambeno-poslovnog kompleksa na Skadarskom jezeru i da su se "neki iz vlasti" već "ugradili" 60 miliona kada je u pitanju taj posao.

"Kolaboracija u saradnji DPS-a sa albanskim nacionalnim strankama je konačno došla na naplatu. Ulog je bio veliki pa je tako i cijena visoka. Da se podsjetimo, glasovima Albanaca, posebno iz Tuzi, Demokratska partija socijalista se godinama održava na vlasti. Njihovim glasovima odlučujuću prednost su dobijali predsjednički kandidati DPS-a, a ključnu ulogu su imali i u razbijanju državne zajednice SCG. Kada je konačno DPS došao do „dna kace“ sa svojim glasovima, odlaganja više nije bilo, tako da su morali konačno da održe obećanje dato političkim predstavnicima Albanaca – Tuzima je dodijeljen status opštine", navodi Jočić.

Aktuelna vlast se, kako dodaje ona, još jednom okoristila glasovima građana Tuzi, bez kojih ne bi mogla da vlada Podgoricom sljedeće četiri godine, ali to što je urađeno nakon posljednjih lokalnih izbora je, kako ističe Jočić, "manja šteta od onoga što slijedi".

"Javnost sa zebnjom očekuje ispostavu računa Albanaca za bespogovornu odanost Milu Đukanoviću koja traje još od 1998. godine. Paralelno sa aktivnostima na razgraničenju sa podgoričkom opštinom, planira se izgradnja ekskluzivnog stambeno-poslovnog kompleksa na obodu Skadarskog jezera ove novoosnovane opštine, vrijednosti preko 200 miliona evra. Jasno je da su planovi veoma ozbiljni i za teritorijalni integritet Crne Gore prijeteći. To što su se neki iz vlasti već „ugradili“ 60 miliona evra, nikoga više ne iznenađuje", kazala je Jočić.

Nakon vijesti da se na teritoriji Albanije gradi dvadesetak malih elektrana na Cijevni bez dogovora sa crnogorskim vlastima je, kako smatra ona, sasvim izvjesna namjera da se na ovom dijelu Balkana uspostave "zapadne granice Velike Albanije".

"Demokratski front bi iznad svega želio da neko iz domaćih albanskih struktura demantuje naše tvrdnje i da se čvrsto i jasno ogradi od ideje „Velike Albanije“ koju zdušno zagovara najveći broj albanskih političara, a čije je granice utvrdila albanska nacionalna akademija nauka i umjetnosti još 1998. godine. Do tada, crnogorska javnost ima mnogo uporišta u činjenicama da vjeruje da se Velika Albanija planira do granice Cijevne, a izgleda i znatno dublje u ono što je ostalo od podgoričke opštine", kaže Jočić.

Vlast, kako je dodala, u neformalnim razgovorima prijeti albanskim političarima isključenjem iz vlasti i nekim novim dogovorom sa opozicijom ako ne prihvate njene predloge.

"Na rezultate pregovora nećemo previše čekati s obzirom da do razgraničenja mora doći do 31. decembra ove godine. Do sada se oglasila samo albanska strana koja je saopštila da će biti nepopustljiva u svojim zahtjevima. Vlast još uvijek ćuti i u neformalnim razgovorima prijeti albanskim političarima isključenjem iz vlasti i nekim novim dogovorom sa opozicijom ako ne prihvate njene predloge. Želimo da poručimo albanskim političarima koji ispostavljaju fakturu za svojevremenu podršku razbijanju zajedničke države Srbije i CG, da živote naše djece nećemo rizikovati za to što aktuelna vlast hoće da prevari Albance za nešto što im je obećala 2006. godine. To znači da ni milimetar teritorije koja istorijski pripada Kučima i Zeti nije mogao da uključi u taj dogovor niko, pa albanski političari moraju da znaju da je taj dio dogovora sa DPS-om ništavan za sve nas", zaključuje Jočić.

