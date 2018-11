Jokić za "Vijesti": Glasanjem o meni vidjećemo ko je za DPS

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić kazao je da je spreman za provjeru provjerenja u lokalnom parlamentu, ali da tu inicijativu treba da pokrenu odbornici a ne gradonačelnik.

On je u razgovoru za “Vijesti” rekao i da je sve odluke donosio u skladu sa zakonom kako bi javna preduzeća mogla da rade u punom kapacitetu.

“Pitanje povjerenja gradonačelniku može da stavi na dnevni red ko god to želi. Neka nađe 11 potpisa odbornika i ja neću bježati od toga da dođem tamo. Kako će ko glasati u slučaju takve inicijative je pitanje politike. Potpuno sam spreman za tu vrstu provjere, ali to bi možda bio i trenutak kada bi svako morao da javno iznese svoj stav - da li će sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) ili neće. Vjerujem da u ovom trenutku kotorska lokalna opozicija, koju čini DPS i njima bliske partije, ne može da skupi 17 glasova i da je to jedini razlog zbog kojeg oni ne podnose takvu inicijativu”, kazao je Jokić i istakao da Kotor u protekle dvije godine nije vodila “koalicija uvjerenja, već koalicija povjerenja”.

“Politički subjekti i personalno, ljudi koji čine koaliciju na čijem sam čelu, su ideološki i svakako drugačije veoma raznoliki. Nije lako kormilariti brodom u kome imate više sila koje ga pokušavaju vući na različite strane. To predstavlja izazov, kao što su izazov i svi problemi koji nastaju kao posljedica toga. U nekom trenutku je to nerazumijevanje, ponekad je to i namjerna opstrukcija, ali mislim da smo uspijevali da prevaziđemo razlike”.

U političkoj javnosti provijavaju nagovještaji da neki od koalicionih partnera u lokalnoj vlasti na sjednici SO u ponedjeljak neće podržati odluke koje ste donosili kao gradonačelnik. Kako na to gledate?

Posljednja sjednica SO Kotor prekinuta je 29. juna. Svjesni ste da je glavni period godine kada ovaj grad treba nesmetano da funkcioniše, upravo interval od juna do novembra. Iz tog razloga sam, po najboljoj savjesti i u skladu sa zakonom, preuzeo mjere kako bih odblokirao rad lokalne samouprave i lokalnih preduzeća. Koristeći se članom 59 Zakona o lokalnoj samoupravi, donio sam odluke kako bi preduzeća mogla da rade u punom kapacitetu, bez zastoja tokom ljeta. Sada je na SO na potvrdi odbornicima. Smatram da bi svi odbornički klubovi vladajuće koalicije morali da podrže odluke zato što nijedna od njih nije donijeta u ličnu ili partijsku korist, već u najboljem interesu funkcionisanja lokalne samouprave i koalicije. Kroz političku čaršiju provijavaju različite priče, ali ću ja iskoristiti i ovu priliku da kažem da bih svaku od ovih odluka sjutra ujutro opet donio. U trenutku kada grad posjeti oko milion turista godišnje, obaveza čovjeka koji ga vodi je da učini sve, pa nekada i na svoju štetu, kako bi preduzeća i grad funkcionisali.

Jedna od važnih odluka iza koje ste “zalegli“ je i projekat uvećavanja gradske imovine kupovinom i zamjenom nekretnina sa Jugopetrolom i CEDIS-om u Škaljarima, Industrijskoj zoni i na Tabačini. Dio vaših koalicionih partnera, prvenstveno SDP, sada ne podržava te odluke. Zašto?

Ne bih rekao da SDP to nikako ne podržava, jer je odluka dospjela u žižu javnosti u proteklih pet mjeseci, a na tom projektu se radi više od godinu. Još prošlog ljeta je na koalicionom sastanku odlučeno da je to posao u koji treba ući. Od tada do decembra 2017. mi smo vodili pregovore sa Jugopetrolom, sprovodili procedure, da bismo u decembru potpisali memorandum o namjeri kupovine tih nepokretnosti. Imali smo ljude iz SDP-a koji su vodili taj proces i učestvovali u njemu u najbitnijem dijelu i značajnom obimu. Nakon toga smo podnijeli lokalnoj Skupštini predlog budžeta za 2018. u kome je bilo navedeno 1,65 miliona eura koje treba platiti kao prvu tranšu za kupovinu tih nekretnina. U tom budžetu imate napomenu kakve nepokretnosti treba da se kupe, a na sjednici SO sam o tome govorio. Nakon toga, u jednom trenutku imamo sumnju u zakonitost i isplativost tog posla. Angažovali smo nekoliko različitih vještaka među kojima i jednog čija je reputacija poznata i van Crne Gore. Kada smo skupili elaborate i mišljenja vještaka i kada se ispostavilo da je posao u svemu zakonit i da će biti isplativ za Opštinu, 29. juna se glasalo o njemu a dio kolacije bio je protiv. I dalje ne mogu da objasnim zbog čega je neko danas protiv onoga za što je glasao prije nepunu godinu i čiji su ljudi učestvovali u kreiranju tog predloga.

Kako komentarište pominjanje korupcije?

Pominjano je da je to koruptivni posao koji je SDP navodno preduprijedio. Postavio bih im jedno logično pitanje: kako je moguće da je dio posla koji se tiče kupovine nekretnine u Škaljarima zakonit, a dio koji se tiče kupovine u Industrijskoj zoni navodno nelegalan? Ista je procedura i potpuna je nelogičnost tako nešto tvrditi. Opet sam na glasanje stavio tu tačku dnevnog reda jer smatram da to otvara mnoge mogućnosti za grad i da bi bilo jako dobro da Opština Kotor kada je vodi opozicija, prihoduje nepokretnosti, kupi i uveća svoju imovinu. Mi smo lokalna vlast koja u vremenima kompletne rasprodaje pokušava da uveća gradsku imovinu. U Industrijskoj zoni od Jugopetrola kupujemo zemljište sa funkcionalnim objektima, kompletno komunalno opremljeno i u slučaju njegove zamjene sa CEDIS-om za lokaciju na Tabačini, moguće je da se zamijeni istog trenutka. Zemlja od 80.000 kvadrata, koju Opština već posjeduje u zoni oko koje smo razgovarali sa CEDIS-om, komunalno je neopremljena i neparcelisana i CEDIS za nju neće mijenjati svoje objekte na Tabačini. Već je procijenjeno da bi taj Jugopetrolov kompleks, bio dovoljno koristan i lokalnoj upravi da ga koristi, rentira ili na kraju krajeva, preproda. Ne čini mi se da je 50 eura po kvadratu u iIndustrijskoj zoni cijena koja je loša za bilo koju vrstu kupovine.

Prethodna lokalna vlast koju su vodile opozicione partije na državnom nivou, pala je oko prodaje opštinske imovine - Trstena Olegu Deripaski. Može li se desiti da ova vlast padne zbog uvećanja imovine Opštine? Ako se to desi, kakvu poruku opozicija šalje građanima?

To nije put kojim treba poći. Treba uraditi sve da se vlast očuva, ali na način koji će pokazati javnosti da postoji kredibilna alternativa vladajućoj grupaciji u Crnoj Gori. Alternativa to treba djelima da pokaže. Ne čini mi se da mi možemo da “padnemo“ na pitanjima bilo koje pojedinosti. Možemo da padnemo samo na pitanjima principa. Dok ova uprava bude razgovarala i radila u interesu grada, mislim da će opstajati. Ukoliko se to dovede u sumnju ili zaustavi onda ćemo imati problem. Kao gradonačelnik i funkcioner Demokrata učiniću sve da vlast opstane i uložiću svaki napor da se dođe do kompromisa. Neću dozvoliti da se kompromis pretvori u kompromitaciju.

Optimista ste da će kotorska vlast uspjeti da izgura do kraja mandata?

Nadam se da ćemo da uspijemo u tome. Dok možemo da razgovaramo argumentima, spreman sam za svaku vrstu razgovora. Ukoliko se razgovara hirovima, na to nisam spreman. Sve što sam kao predsjednik Opštine uradio, nisam učinio na korist bilo kojoj političkoj partiji, već u korist grada.

Pitanje UNESCO-a na prekretnici

Kako ocjenjujete učinak kotorske uprave?

Učinjeno je dosta na planu investicija, organizacije kulturnih manifestacija i svojevrsnog “buđenja grada“. U ovom trenutku imamo tim ljudi koji se bavi ozbiljnim planiranjem puta kojim ovaj grad treba da ide u narednih sedam godina. Ono što je najviše opterećivalo Kotor, pitanje UNESCO-a, je sada na prekretnici i država će morati trajno da se opredijeli da li će čuvati ovaj prostor ili neće. Jedan od glavnih uspjeha lokalne uprave je i to što su Kotor i problemi koji ga tište, danas u žiži crnogorske javnosti. Mi smo zaista stavili grad u fokus, nerijetko i trpeći zbog toga, ali mislim da možemo reći da je uprkos svim poteškoćama učinjeno maksimalno što se moglo napraviti.

