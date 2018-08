Joković: Međusobno povjerenje model za saradnju opozicije

Saradnja svih opozicionoih subjekata u Crnoj Gori je moguća, a model za to je međusobno povjerenje i iskrena želja da se Demokratska partija socijalista (DPS) pošalje u prošlost, smatra lider Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković.

On je ocijenio da problemi i nesloga u opoziciji proizilaze iz ideoloških razlika, nedostatka komunikacije i nepovjerenja među opozicionim partijama, kao i iz različitog viđenja pojedinih spoljnopolitičkih i unutrašnjih pitanja vezanih za Crnu Goru.

"Problem je i što su neke partije nastale iz već postojećih, pa je tu često dolazilo do preuzimanja biračkog tijela. Takođe je problem i samodovoljnost pojedinih političkih subjekata, i želja za liderstvom u opoziciji”, kazao je Joković agenciji MINA.

Nesuglasice, kako je naveo, pojačava i to što su uvijek na dnevnom redu politička i ideološka pitanja, a ne demokratija, ekonomija, nezaposlenost, korupcija i slično.

"Potpuno sam ubijeđen da postoji mogućnost za saradnju svih opozicionih subjekata, jer se ne mogu pomiriti sa tim da budemo doživotna opozicija. To samo znači da svaka partija ima po nekoliko poslanika i tu i tamo nešto na lokalnom nivou, i ništa više”, rekao je Joković.

On je istakao da opozicija mora imati ozbiljnu odgovornost za sve koji je godinama podržavaju i koji, kako je kazao, trpe veliku nepravdu samo zato sto su odvažni, hrabri i slobodnomisleći ljudi, i imaju petlju da se javno deklarišu kao opozicionari.

"Ono oko čega se opozicija ne spori jeste da želimo demokratsku, prosperitetnu, pravnu, ekonomski naprednu državu, državu jakih institucija a ne pojedinaca, očišćenu od korupcije, kriminala i nepotizma, a takođe smo saglasni da Crna Gora treba što prije da uđe u Evropsku uniju”, naveo je Joković.

To, smatra on, moraju biti teme oko kojih se opozicija može okupiti i preuzeti odgovornost za vođenje države, u kojoj će svaki njen građanin biti ravnopravan i imati jednaku šansu za uspjeh.

"Uopšte nije bitno ko bi inicirao tu saradnju, jer taj ko bi to pokrenuo nema pravo da to svojata ili iz toga da izvlači jeftine političke poene, već bi to bio uspjeh svih nas za dobrobit svakog građanina Crne Gore”, istakao je Joković.

On je podsjetio da SNP koristi svaki medijski nastup da pozove na ozbiljnost sve aktere političkog života u Crnoj Gori. “Smatramo da je krajnje vrijeme da se svi uozbiljimo i ponudimo model za izlazak iz ovakve ekonomske i političke krize”.

"Mi smo uvijek spremni da budemo medijatori i gravitaciono tijelo među čitavom opozicijom, pa se nadamo da će naši apeli dovesti do toga da svi sjednemo za sto i dogovorimo dalje korake. Model je međusobno povjerenje i iskrena želja da DPS pošaljemo u prošlost”, kazao je Joković.

Na pitanje koliko bi bilo važno da opozicija ima jedinstven stav o promjeni izbornog zakonodavstva uoči početka rada radne grupe koja će se baviti tom problematikom, on je rekao da bi bilo bolje da su prvo postigli međusobni dogovor, pa tek takav usaglašen dokument ponudili vladajućoj strukturi i međunarodnoj zajednici.

"Time bi se izbjegle sve eventualne nesuglasice unutar opozicije, napravio bi se jači pritisak na vlast, brže bi došli do izbornog zakona, a i međunarodnoj zajednici bi bilo olakšano posredovanje”, smatra Joković.

On je kazao da se nada da neće biti problema u postizanju dogovora, ali je, kako je naveo, najvažnije da se nađe mehanizam da se aktuelna vlast primora da poštuje te zakone.

"U SNP-u dobro pamtimo predhodne dvije decenije, jer smo bili najviše pogođeni lošim izbornim zakonodavstvom koje nas je, uz malverzacije DPS-a, spriječilo da u određenom periodu preuzmemo odgovornost za upravljanje Crnom Gorom”, dodao je Joković.

