Joković: Pregovaramo sa opozicionim partijama o koaliciji u Podgorici

Socijalistička narodna partija (SNP) pregovara sa više opozicionih partija o predizbornoj koalicije u Podgorici, kazao je predsjednik partije Vladimir Joković.

“Moramo sve učiniti da pobijedimo DPS u Podgorici. Vi znate da su Demokratska Crna Gora i URA formirale predizbornu koaliciju. Mi ostali pregovaramo i vjerovatno ćemo praviti neku drugu koaliciju koja će, ubijeđen sam, biti u cijeloj Crnoj Gori jača od te koalicije ,” kazao je Joković na izbornoj konferenciji Odbora Glavnog grada SNP-a.

Konferenciji prisustvuju i Dragoslav Šćekić, Veselin Bakić, Vasilije Lalošević, Slađana Kaluđerović, Danijela Pavićević i dr.

Izbori u glavnom gradu se održavaju 27. maja.

Predsjednik SNP-a je kazao da se u partiji razmišljalo o samostalnom nastupu, ali da se od toga odustalo.

"Ali se bojimo da ti rasuti glasovi, ako bude previše kolona, da će dati jedan ili dva mandata DPS-u i da će na osnovu toga imati većinu,. Ovdje će se odlučivati bukvalno o jednom mandatu," kazao je on učesnicima konferencije.

Foto: Filip Roganović

On je kazao da je za izbornu pobjedu prije svega potrebno jedinstvo u partiji.

Govoreći o izborima 27. maja, on je kazao da promjene u svakoj državi kreću iz glavnih gradova.

"Kad bi promjene polazile iz manjih mjesta, kao što su moje Plužine, mi bismo već imali u velikoj mjeri SNP na vlasti u Crnoj Gori. Ali to, sigurni budite, ne može poći od manjih mjesta, nego odavde," naveo je on.

Dodao je da su bile velike turbulencije u cijelom SNP-u, a naročito njegovom podgoričkom odboru posljednjih godina.

“Mnogi su odlazili u Podgorici iz SNP-a, i to oni koji su najviše koristi imali od SNP-a. Mnogi otišli i bez pozdrava, samo zato što sebe nisu vidjeli u tom trenutku tamo gdje su sebe projektovali da moraju da budu. SNP je opstao i opstaće. Svi oni sada žale što nisu u SNP-u, bez obzira na rejting tih njihovih partija,” kazao je on.

Foto: Filip Roganović

Međutim, naglasio je da je u međuvremenu došlo do konsolidacije i rasta rejtinga SNP-a.

Joković se osvrnuo i na nedavne predsjedničke izbore, gdje je SNP podržao predsjedničkog kandidata Mladena Bojanića.

“Sve to što nije izašlo, da nijesu izašli opozicioni birači. DPS u svakom trenutku izvede sve njihove birače. Oni ništa ne prepuštaju slučaju. Da li on imao pravo glasa ili ne, oni ga izvedu, on dođe i glasa za njih. Mi u ovom trenutku, cijela opozicija, nijesmo izvesli sve naše birače i zbog toga smo imali ovakav rezultat na predsjedničkim izborima," kazao je Joković dodavši da je Bojanić slavio u gradovima gdje je SNP najjači. "Pobijedio je u Beranama i u Plužinama", rekao je, dodavši da se Bojanić zahvalio SNP-u na toj podršci.

