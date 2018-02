Još izviđaju Gargovićevo nuđenje zaposlenja

Osnovno državno tužilaštvo u Beranama još izviđa slučaj direktora Srednje stručne škole i funkcionera Socijaldemokrata (SD) Nasera Gargovića zbog sumnje da je uoči izbora pokušao da podmiti kandidata za odbornika Socijaldemokratske partije (SDP) Đorđa Delevića.

“U ODT u Beranama je formiran predmet u kojem je uzeta izjava od N.G. Izviđaj je u toku”, kazao je “Vijestima” portparol ODT-a, državni tužilac Marko Bojović.

Iz ODT nisu “Vijestima” saopštili više detalja vezano za ovaj slučaj. Saslušanje Gargovića odlagano je više puta.

Beransko tužilaštvo formiralo je predmet na osnovu pisanja “Vijesti”, koje su došle u posjed audio snimka na kojem se čuje kako član beranskog SD-a nudi Deleviću da se povuče sa izborne liste SDP-a i Demosa, obećavajući da će mu zauzvrat suprugu zaposliti u vrtiću ili Univerzitetskom centru. On je, što se čuje na snimku, kazao da to radi u ime ministra prosvjete Damira Šehovića, koji je to negirao navodeći da mu se podmeće.

Snimak je objavljen nedjelju dana uoči izbora u Beranama, na kojima je SD u koaliciji sa Demokratskom partijom socijalista i Bošnjačkom strankom osvojila najviše manata.

Međutim, koalicija “Zdravo Berane” i Demokrate imaju zajedno više mandata i već su najavili da će zajedno voditi grad. Agencija za sprečavanje korupcije nije odgovorila na pitanje “Vijesti” da li je iniciran postupak jer u registru nema imovinskog kartona Gargovića.

