Još ne znaju ko je u zatvoru ubio Đurića

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) već dvije godine nije otkrilo ko je u spuškom zatvoru ubio osuđenika Dalibora Đurića.

Prema dostupnim podacima, nije otkriveno ni ko je deset dana ranije, takođe u zatvoru, pokušao da ubije tog Kotoranina.

Zbog likvidacije člana škaljarskog kriminalnog klana odgovaraju samo navodni pomagači egzekutora - Kotorani Dejan Pavićević i Miloš Trbo. Njih dvojica optuženi su da su bitno doprinijeli još neidentifikovanim osobama da na podmukao način i iz koristoljublja ubiju Đurića.

Prema optužnici SDT-a Pavićević i Trbo dio su kriminalne grupe formirane početkom maja 2016. godine, sa zadatkom da likvidiraju sada pokojnog člana škaljarskog klana.

Prema navodima optužnice, okrivljeni Pavićević je izvršavao uputstva i naredbe organizatora kriminalnih grupa, da prevozi izvršioce, saizvršioce i pomagače u vršenju krivičnih djela teško ubistvo i prenosi poruke između članova kriminalne organizacije, obezbjeđuje uklanjanje i uništavanje tragova i dokaza o izvršenju krivičnih djela.

Tužioci, međutim, još nijesu otkrili ko je organizator, ali ni ko su ostali članovi te mafijaške grupe.

Đurić, navodno visokopozicionirani član škaljarskog klana ubijen je 22. septembra 2016. godine. Metak ga je pogodio u teretani Poluotvorenog odjeljenja Kazneno-popravnog doma, oko 18.15 sati. Pola sata kasnije umro je u bolnici.

U postupku koji je njegova porodica vodila protiv države utvrđeno je da je Zavod za izvršenje krivičnih sankcija mogao da sačuva život tog Kotoranina, jer su 1. jula 2016. godine obaviješteni da mu je ugrožena bezbjednost, ali ga uprkos tome nijesu premjestili u zatvoreni, bolje čuvani dio Kazneno-popravnog doma.

“Pa su od tog dana mogli i morali preduzeti sve potrebne mjere kako bi to osuđeno lice zaštitili od eventualno izloženih uticaja spolja, što nisu učinili. Koliko je bezbjednost pokojnog Đurića bila ugrožena govori i bezobziran način na koji je izvršeno krivično djelo kada je on lišen života, ali to jasno ukazuje na nivo bezbjednosti osuđenih lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Poluotvorenom odjeljenju KP doma”, napisao je sudija nikšićkog Osnovnog suda Marko Blagojević u obrazloženju presude kojom je porodici Đurić dosudio 50.000 eura odštete.

U obrazloženju piše i da sud nalazi da je KP dom od 1. jula 2016. zanemario činjenicu procjene bezbjednosti za Đurića i da nisu preduzeli nijednu radnju da povećaju bezbjednost tog osuđenika.

“Da su organi tužene, nakon dobijanja procjene bezbjednosti za osuđenika Đurića preduzeli sve što je trebalo i što su mogli (izmještanjem u zatvoreno odjeljenje) rizik od lišenja njegovog života bio bi smanjen na najmanju moguću mjeru, pa čak i u potpunosti isključen”.

Nepoznanica je da li je ijedan službenik ili funkcioner ZIKS-a procesuiran zbog takvog postupanja.



