Još ništa od planirane gradnje dva kružna toka u Tivtu

Izgradnja dva kružna toka na Jadranskoj magistrali u Tivtu kao prve faze projekta rekonstrukcije magistrale u saobraćajnicu bulevarskog tipa, neće početi ni ove godine.

Dvije nove kružne raskrsnice na ulazu u centar Tivta iz pravca Lepetana kod stare zgrade Opštine, odnosno ulazu iz pravca Budve u Kukuljini, lokalna DPS-SD-HGI vlast obećava od početka svog mandata prije dvije i po godine. Do danas međutim, ni lopatu nisu zaboli kako bi realizovali te dvije investicije i koliko-toliko ublažili ogromne probleme sa saobraćajnim gužvama i čepovima koji se tokom ljetnjih mjeseci pojavljuju na Jadranskoj magistrali kroz Tivat.

Izgradnja dva kružna toka bila je i u planu kapitalnih investicija Opštine za ovu godinu, a po Planu javnih nabavki za 2018, za njih je u budžetu grada odvojeno po 450.000 eura. Tender za izbor izvođača radova na prvom kružnom toku kod stare zgrade Opštine, trebalo je po Planu javnih nabavki, da bude raspisan još u aprilu, a tender za kružni tok u Kukuljini u junu. To se međutim, nije dogodilo.

Gradonačelnik Siniša Kusovac je na posljednoj sjednici lokalnog parlamenta na kritike opozicije da se ništa još nije uradilo po tom pitanju, obećao da će „ubrzo biti tender za kružni tok kod stare Opštine“.

On je kazao da su u lokalnoj upravi u dilemi kako da se na pravi način na tu raskrsnicu uveže i skretanje na lokalni put prema naseljima Tripovići i Mažina koje se sada na magistralu spaja nekoliko desetina metara dalje od mjesta na kome će se graditi kružna raskrnica, te da je to razlog zašto kasni raspisivanje tendera za izgradnju. Što se tiče kružnog toka u Kukuljini, Kusovac nije mogao precizirati da li će se i kada krenuti u njegovu izgradnju jer je tamo navodno problem ekspopropijacija dijela privatne imovine uz trasu magistrale, jer se njeni vlasnici do sada nisu javili na pozive Opštine da se dogovore oko naknade.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)