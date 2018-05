Jovanić: Ne režiramo postupke protiv „Vijesti”

Povodom teksta “Kada Pink blati Vijesti, nije im napad na konkrenciju” i reagovanje izvršnog direktora “Daily Pressa”, Željka Ivanovića “Samo u zarobljenom društvu moguće ovakve presude”, reagovao je predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić , čije reagovanje objavljujemo integralno:

“Apsolutno uvažavam potrebu da izvršni direktor iskaže svoje nezadovoljstvo odlukom koja je donijeta u sudskom postupku pred ovim sudom. Uvijek sam, kao predsjednik suda spreman da saslušam komentare, ali ipak zakonitost donijete odluke, kao i u svim do sada slučajevima, ostavljam na ocjenu višim sudskim instancama.

Međutim, davanje kvalifikacije u medijima o meni kao predsjedniku suda, kroz neargumentovane i neutemeljene komentare koji su iznijeti od strane izvršnog direktora “Daily Pressa”, nije sloboda izražavanja na koju se dotični uporno poziva. To je u stvari zloupotreba te slobode, kojom se isti i te kako koristi kada želi govoriti o meni.

Izvršni direktor u svom izlaganju izmišlja teoriju zavjere protiv njega i ovog lista, pa u glavnoj ulozi postavlja grupu povezanih lica i daje meni ulogu učesnika u toj grupi, koja grupa po njegovoj kreaciji režira sudski proces i donosi ovakve odluke. Izvršni direktor na njemu svojstven način fantazira i izmišlja da u Privrednom sudu postoji takva organizovana grupa, koja je samo formirana da bi djelovala protiv njega i donosila odluke kako navodi protiv lista “Vijesti”. Ovakvi paranoični stavovi izvršnog direktora, kao odraz njegovog dugogodišnjeg ličnog animoziteta koji ima prema meni, nemaju pravno utemeljenje, nisu argumentovani i na kraju su neistiniti, kao i sve njegove tvrdnje koje saopštava o meni. Ovaj direktor kroz svoj medij, kroz maliciozne komentare, pokušava da javnosti prikaže kako se u Privrednom sudu radi protiv njega i njegovog lista, a sve sa ciljem da sakrije istinu, a to je da želi pritiscima, neistinitim i senzacionističkim izjavama da utiče da sud donosi odluke koje bi se njemu dopadale i za koje bi on smatrao da su zakonite.

Na kraju, ja sam karijeru gradio, a i ubuduće ću, na osnovu rezulata rada i mog beskompromisnog odnosa prema pravdi i zakonu, koji su me preporučili za sve dosadašnje funkcije, a ne kroz medije ni na njihovim leđima, kako je to naveo izvršni direktor “Vijesti”. To što takav moj stav ima za posljedicu frustraciju i paranoju kod dotičnog direktora, nije nešto čemu ću uopšte pridavati važnost”.

