Jovanović: Većina odbornika DPS obavljala funkciju kršeći Zakon, ostavke su licemjeran čin

Podnošenjem ostavki 14 odbornika DPS u Glavnom gradu zbog nespojivosti funkcija su priznanje da su u prethodne četiri godine većina njih obavljali funkciju odbornika kršeći Zakon o sprečavanju korupcije i odredbi o nespojivosti funkcija, saopštio je danas Nikola Jovanović, član Predsjedništva Demokratske narodne partije (DNP) i funkcioner Demokratskog frotna (DF).

Odbornici Demokratske partije socijalista (DPS), njih 14, su zbog postojanja sukoba interesa, podnijeli ostavke na odborničke funkcije u Skupštini Glavnog grada.

"Za flagrantno kršenje zakona su imali institucionalnu podršku jer smo tim povodom podnosili prijave Agenciji za sprečavanje korupcije i pokrenuli spor pred Ustavnim sudu koji su svojim nečinjenjem i obmanjivanjem javnosti omogučili da kršenje zakona prođe nekažnjeno i time zloupotrebljavajući svoj položaj štitili odbornike DPS svo ovo vrijeme. Odbijajući da primijene zakon i sankcionišu funkcionere DPS koji ga krše, dokazali su po ko zna koji put zarobljenost i pristrasnost institucija. U prethodnom mandatu su funkciju odbornika na protivzakonit način obavljali Nermin Abdić, Momčilo Vujošević, Đorđina Lakić, Nebojša Kavarić, Nenad Vujošević, Jovan Rabrenović, Vladimir Rajčić, Marija Đuričković, Ivana Abdić, Nataša Tomović i Zoja Bojanić Lalović", istakao je Jovanović.

On je dodao da su svi oni istovremeno bili odbornici i članovi menadžmenta javnih ustanova i privrednih društava čiji je osnivač država odnosno lokalna samouprava.

"Zakonom o sprečavanju korupcije propisano je da javni funkcioner ne može biti predsjednik ili član organa upravljanja i nadzornog organa, izvršni direktor, član menadžmenta javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica, kao i to da javni funkcioner-odbornik ne može obavljati nikave dodatne funkcije u ustanovi ili drugom pravnom licu u kojima je država odnosno opština vlasnik. Nesumnjivo je jasno da je akcija podnošenja ostavki u novom sazivu Skupštine Glavnog grada izvedena kako bi se prikrila činjenica da su četiri godine protivzakonito obavljali funkcije i time ujedno za svo to vrijeme primali naknade za koje nije postojao pravni osnov, čime su se nezakonito obogatili u pojedinačnim iznosima od po 7.200 eura. Ostavke u novom sazivu su apsolutno licemjeran čin jer je isti zakon važio i u proteklom mandatu. Na ovaj način se žele obesmiliti postupci koji su inicirani protiv odbornika DPS u dijelu prestanka funkcije odbornika, ali sa druge strane to pruža nedvosmislenu potvrdu o nezakonitom bogaćenju i otvaranju procedure povraćaja nezakonito stečenih sredstava", poručio je Jovanović.

Po njegovim riječima, ovim činom su odbornici DPS javno priznali da su svjesno kršili zakon i koliko god institucije odbijale da rade svoj posao, posebna je satisfakcija što su ovim činom pokazali da su DNP i DF uspjeli da primoraju funkcionere DPS na poštovanje zakona.

"Time smo postigli da u novom sazivu Skupštine Glavnog grada neće biti onih koji su kršili zakon i stvorena je dobra osnova da u budućem periodu u lokalnim parlamentima ne sjede odbornici koji su istovremeno direktori javnih ustanova, članovi organa upravljanja u privrednim društvima i drugi javni funkcioneri, jer to nesumnljivo predstavlja konflikt interesa", zaključio je Jovanović.

