Jovović: Šeki, plaća li te šef u kešu ili je kompenzacija?

Pisac i bivši novinar Šemsudin Šeki Radončić treba javno da kaže odakle mu informacija da je novinarka “Vijesti” Olivera Lakić pogođena metkom kalibra “22”, s obzirom na to da zrno nikada nije pronađeno.

To je juče kazao glavni urednik tog dnevnika Mihailo Jovović, nakon što je Radončić najavio tužbu protiv njega i Lakićeve zbog “lažnog prijavljivanja u Višem državnom tužilaštvu”.

Radončić je nakon ranjavanja novinarke “Vijesti”, u intervjuu za list “Dnevne novine”, kazao da je na Lakićevu pucano “malokalibarskom municijom ‘22’, nešto većom od metka vazdušne puške”. On je u tom intervjuu, kao “novinar, publicista i medijski i politički analitičar”, pojasnio da se to zrno “ne može vještačiti zato što nema metalnu košuljicu” i naveo da je to “tipičan rukopis ruskih službi”.

S obzirom na to da zrno koje je prošlo kroz nogu novinarke “Vijesti”, tokom istrage nikada nije pronađeno, Lakićeva je od tužioca tražila da ispita odakle Radončiću takve informacije.

On je, međutim, prije dva dana tokom saslušanja u tužilaštvu navodno negirao da je u intervjuu pominjao kalibar “22”, već da je govorio o “malom kalibru”. Za kalibar je, kako je kazao “Pobjedi” i “Dnevnim novinama”, navodno saznao od ljekara i visokog predstavnika OEBS-a, koji je u bolnici posjeto Lakićevu.

Radončić je pred tužiteljkom Suzanom Milić, kako pišu “Pobjeda” i “Dnevne novine”, prijavu Lakićeve nazvao “običnom bedastoćom” i tražio da oboje budu javno ispitani na poligrafu.

“Pozivam je javno da kaže sve što zna o napadu na nju i koliko je to vezano za njeno pisanje i koliko je to vezano za ono što zna, a nije objavila. Takođe, neka novinarka crne hronike žutih ‘Vijesti’ Olivera Lakić objasni zašto je odbila saradnju sa policijom, i to u ključnim momentima. Zašto nije dala opis osobe koja je pucala na nju i olakšala policiji posao u pronalasku napadača i nalogodavaca”, kazao je Radončić “Pobjedi”.

Jovović je kazao da Radončić “treba da se stidi svojih laži”.

“Treba da se stidi ovaj ‘publicista i politički analitičar’ i bivši ‘novinar istraživač’ svoje laži da Olivera Lakić nije htjela da policiji da opis napadača. Ona je napadnuta sa leđa, i nije mogla da vidi ko je pucao na nju. Po Šekijevoj sramnoj logici, i on bi mogao da opiše napadača, a ako stvarno nije bio tamo, mogao bi da priupita onoga ko mu je rekao da je metak bio kalibra ‘22’”, rekao je Jovović. “O laži da ‘Vijesti’ diktiraju ko će koga i kada saslušati, najbolje govore rezultati svih istraga o napadima na nas. I broj nedodirljivih, koji nikad nijesu saslušani”. Tvrdi da je mjesec i po prije Radončića tražio da se na poligrafu saslušaju svi akteri članaka Lakićeve i ljudi poput njega, koji nju i ostale iz “Vijesti” pokušavaju da “kriminalizuju”:

“Veoma bi bilo zanimljivo čuti njegov poligrafisani odgovor na pitanje i zašto se toliko zainteresovao da istražuje baš ovaj slučaj, kada ga nijedan drugi nije zanimao u tom smislu, a veli danikad nije pisao za crnu hroniku. Pa pravo u OEBS, pa trk kod ljekara da vidi koji je kalibar, pa juriš u ‘Dnevne novine’ da to obznani. Predlažem da ga tamo pitaju i sjledeće: Plaća li ga šef direktno ili neko šefov u kešu da radi to što radi, ili je u pitanju neka kompenzacija?”

Policija, tužilaštvo i bezbjednosne službe, prema informacijama “Vijesti”, i dalje ne znaju ko je pucao na Lakićevu 8. maja ispred zgrade u kojoj živi, a kamoli ko je naložio i organizovao taj napad.

Na nju je pucano sa razdaljine od oko 90 centimetara, malo prije 21 čas, nakon što je po povratku s posla parkirala automobil i krenula da uđe u zgradu.

Uviđaj na licu mjesta obavljen je uveče 8. maja i tokom par sati narednog jutra, ali nije nađeno ništa što bi ukazalo na počinioca ili poslužilo kao dokaz ako se eventualno otkrije, uključujući zrno, koje je prošlo kroz desnu potkoljenicu Lakićeve.

Samo je falilo da za napad na Lakićevu optuži OEBS

Radončić je optužio “Vijesti” da ga “kao glavnog kritičara tog medija žele kriminalizovati”, navodno pokušavši da ga povežu sa napadom na Lakićevu.

“Umjesto što se pravda, po običaju, lažima i lažnim optužbama protiv ljudi iz “Vijesti”, Radončić bi trebalo da jasno i glasno kaže ko mu je rekao da je Olivera Lakić pogođena metkom kalibra ‘22’, a ne da laže da je u ‘ekspertskom’ intervjuu režimskom megafonu pričao o metku ‘malog kalibra’. Koji je to kalibar sigurno zna samo izvršilac, a evo sad i Bebin nasljednik, popularni Šeki. Ničim izazvan, osim ako nije nalog ili želja da od nečega sačuva svog sadašnjeg šefa ili nekog drugog”, kazao je Jovović “Vijestima”.

On smatra da još niko nije utvrdio kalibar metka jer “prilježni tužioci i policajci poslije ‘detaljne’ pretrage terena od par sati zrno nijesu našli, a kamoli neki drugi trag od napadača”.

“Ni vještaci nisu mogli da se izjasne koji je kalibar u pitanju. Znači, taj konkretan podatak je Radončiću neko morao da saopšti, a to nisu mogli navodni ljekari i misteriozni ljudi iz misije OEBS-a. Samo je falilo da u svojoj geopolitičkoj analizi slučaja otkrije da je na Oliveru pucao OEBS”, ocijenio je Jovović.

