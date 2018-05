Jovović: Tužilaštvo da sasluša Đukanovića, Radončića i novinarke

Komisija za istrage napada na novinare danas će raspravljati o saznanjima ranjene novinarke “Vijesti” Olivere Lakić, da su dvije novinarke Dnevnih novina Nataša Riso Pajović i Kristina Tina Jerkov, opravdavale napad na nju, a jedna od njih navodno smatra da je novinarka “Vijesti” trebalo da dobije metak u glavu, a ne u nogu. To je “Vijestima” juče saopštio predsjednik Komisije i glavni urednik Dana, Nikola Marković.

“Koleginica Lakić me je upoznala sa saznanjima o stvaranju atmosfere linča i prijetnji, i o tome će Komisija raspravljati na današnjoj sjednici. Važno je da tužilaštvo utvrdi punu istinu, tim prije što se radi o novinarskoj profesiji”, rekao je Marković.

Komentarišući saznanja koja je Lakić saopštila tužiteljki Suzani Milić, da je jedna od novinarki Dnevnih novina, navodno, u prostorijama redakcije tog lista, pred više svojih kolega, tvrdila da je “Lakićeva pucala u sebe u dogovoru sa nekim”, Marković je ocijenio da to zaslužuje postupanje tužioca.

“U svakom slučaju, od koga god dolazile, i na koga god se odnosile, neprimjerene izjave, zluradost ili čak prijetnje, zaslužuju ne samo najoštriju osudu, već i postupanje nadležnog tužioca. Upravo tako dolazi do klime u društvu, gdje se nekažnjivo vrše napadi na novinare”, rekao je on.

Istakao je da će upravo zbog takvih stvari tražiti od vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića da istražnom timu za pokušaj ubistva Olivere Lakić bude priključen jedan član Komisije:

“Koji će biti do detalja informisan o detaljima istrage. Kao čovjek, novinar i predsjednik Komisije, dajem punu podršku Olji Lakić i pozivam sve kolege da budemo jedinstveni u osudi ovog zločina”.

Glavni i odgovorni urednik Vijesti, Mihailo Jovović, ocijenio je da slučaj novinarki Dnevnih novina odražava stanje na takozvanoj novinarskoj sceni Crne Gore, i kakva je profesionalna solidarnost kada je neko od novinara napadnut i ugrožen.

“Ali to smo već znali. Priče da mi režiramo napade na nas, od bombe, preko paljenja auta, napada na Oliveru, da smo korumpirani, da smo reketaši, plasiraju se iz vrha vlasti, manje ili više otvoreno, manje ili više javno, a onda ih pacovskim kanalima šire visoki policijski i drugi zvaničnici, ‘patriotski’ DPS novinari koji negdje duboko u sebi znaju šta rade, pa smo im mi krivi jer se trudimo da svoj posao radimo profesionalno”, rekao je Jovović.

Kao primjer, istakao je da je nekadašnji direktor Uprave policije, Veselin Veljović, na sudu rekao da su dokazi protiv Ivana Buškovića, osuđenog zbog napada na Lakićevu lažni i podmetnuti, da je ona nakon toga podnijela prijavu, u želji da se to istraži, ali da se tužilaštvo time nije bavilo.

“Pored notorne nekažnjivosti većine napadača i svih nalogodavaca, ovakve priče predstavljaju dodatno crtanje meta žrtvama tih napada. Prijava sličnih priča iz ‘patriotske’ DPS redakcije i naš jučerašnji članak je još jedan naš pokušaj da se tome stane na kraj, tako što će ti što to navodno pričaju u tužilaštvu reći da li je to tačno, je li im to neko rekao, ili je plod čiste zavisti i mržnje.

Takođe, kada navodni sveznajući analitičar medija i atentata Šemsudin Šeki Radončić kaže kakvim je metkom, koji još nije pronađen, pogođena Olivera, a to još ne znaju u istrazi, tužilaštvo je dužno da ga pita odakle on to zna. Dužno je i da pita i budućeg predsjednika Mila Đukanovića, ko su ti najsumnjiviji koji su se prvi javili nakon napada, i ko je taj čija je politička meta valjda on, nanošenjem ‘kontrolisane štete’ Oliveri Lakić”, rekao je Jovović.

Lakićeva je, prije dva dana, o svemu što je posredno saznala od svojih kolega iz Dnevnih novina, obavijestila tužiteljku Milić i tražila od nje da tužilaštvo sasluša te dvije novinarke i pita ih na osnovu čega one navodno tvrde da je “pucala u sebe u dogovoru sa nekim”, ali i šta je motiv za to što govore.

Lakić je tražila i da se one ispitaju zbog čega žale što nije ubijena jer su, navodno, u svojoj redakciji kazale: “Ne znate vi ko je Olivera Lakić”.

Novinarka “Vijesti” tražila je i da Pajović i Jerkov pred tužiteljkom saopšte sve što o njoj znaju i od koga su to saznale, a toliko je loše da su joj poželjele da bude ubijena.

Lakićevoj je saopšteno da je u toj redakciji, jedan od kolega, šokiran njihovim izjavama, pitao Pajovićevu i Jerkov da čak i ako misle “da je Olivera Lakić najgora, treba neko da je upuca”, a one su rekle: “Treba”. Pajovićka je navodno dodala: “U glavu, a ne u nogu”.

Lakićeva je ranjena 8. maja oko 21 sat, ispred ulaza zgrade u kojoj stanuje, na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici. Njoj je, nakon što je izašla iz automobila i krenula ka ulazu, prišla muška osoba i pucala joj u desnu nogu.

Tužilaštvo treba da se bavi i stvaranjem atmosfere linča: Sa uviđaja nakon ranjavanja Lakićeve Foto: Boris Pejović

Napadača na novinarku inspektori traže na snimcima nadzornih kamera, izuzetih iz svih djelova Podgorice kojima se Lakićeva tog dana kretala. Motiv za napad na nju traže u tekstovima čiji je autor.

Lakićeva je od februara 2011. meta uznemiravanja i prijetnji, a kasnije i fizičkog napada. Prijetnje i napadi počeli su nakon serije njenih tekstova o fabrici duvana “Tara” u Mojkovcu i švercu cigareta.

Nakon napada 2012, Lakićeva je javno optužila tadašnjeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića da stoji iza prijetnji i napada na nju. Veljović je u međuvremenu izjavio da je Ivan Bušković osuđen samo zato što je policija lažirala i skrivala dokaze, pa je Lakićeva 2. novembra 2013. godine podnijela krivičnu prijavu tražeći da se ispitaju te tvrdnje.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je formiralo predmet i počelo izviđaj o čijem ishodu ni novinarka, ni javnost do danas nijesu obaviješteni.

Šofranac: Ugrožavate bezbjednost naših novinarki

Odgovorna urednica Dnevnih novina, Vesna Šofranac, reagovala je na tekst “Trebalo je u glavu”, objavljen u Vijestima 16. maja. Njeno reagovanje “Vijesti” prenose integralno:

“ND Vijesti su na brutalan način izložile opasnosti dvije novinarke Dnevnih novina Natašu Pajović i Kristinu Jerkov, objavljujući lažne informacije, navodno dobijene od kolega iz Dnevnih novina. U Vašem tekstu kojeg potpisuje Jelena Jovanović naše novinarke su prozvane da imaju saznanja o tome ko je pucao na novinarku Lakić i zašto, uz monstruoznu konstataciju da su izgovorile kako je koleginicu Lakić ‘trebalo gađati u glavu’, a ne u nogu. Ovakve gnusne optužbe niko iz Vijesti nije pokušao da provjeri, čime je prekršeno osnovno novinarsko pravilo da se kontaktiraju osobe koje se etiketiraju i optužuju, da ne govorimo o tome da se, shodno Kodeksu novinara ‘nikada ne smije objaviti neosnovana optužba na račun drugih, koja ima za cilj da ugrozi reputaciju tih osoba’. Dnevne novine su, podsjećamo, profesionalno izvještavale o napadima na Oliveru Lakić i niti u jednom tekstu nije izrečena nijedna laž, insinuacija, već je vjerodostojno preneseno sve što se u ovom slučaju do sada dešavalo. Stoga napad na naše novinarke i pominjanje redakcije u ovom kontekstu, doživljavamo i kao napad na naš medij, našu uređivačku koncepciju. Dnevne novine će naći način da zakonskim putem zaštite svoj profesionalni ugled. Pozivamo nadležne institucije da hitno reaguju i zaštite integritet svake ličnosti i novinara u cjelini, kojima se ovakvim tekstovima, kakav je danas plasiran u Vašem mediju, direktno ugrožava ne samo lični i profesionalni integritet, već i njihova lična bezbjednost”.

Pajović i Jerkov tvrde da im Vijesti urušavaju ugled i čast

Na tekst “Trebalo je u glavu” reagovale su i novinarke Dnevnih novina Nataša Riso Pajović i Kristina Jerkov. Njihovo reagovanje Vijesti prenose integralno:

“Novinarke Dnevnih novina Nataša Pajović i Kristina Jerkov su u Vašem listu, iz samo Vama znanih razloga, izložene gnusnim lažima da su povezane sa napadom na novinarku Vijesti Oliveru Lakić, odnosno da imaju saznanja ko je na nju pucao i zašto, pozivajući se na spekulacije i tračeve koji su, navodno, dobijeni od kolega iz Dnevnih novina. Ovakvim brutalnim i lažnim optužbama, nacrtali ste nam mete i izložili nas direktnoj opasnosti, zbog čega ćemo tražiti zaštitu nadležnih institucija. O ovom slučaju ćemo već danas obavijestiti kompletnu domaću i međunarodnu javnost. Smatramo da su ovakve gnusne laži imale za cilj isključivo nanošenje štete mediju u kojem smo angažovane, kao i nama lično. Zato će se od sada ovim slučajem baviti svi nadležni organi i advokati. Obavještavamo Vas da ćemo podnijeti privatne tužbe protiv Vijesti i autorke teksta Jelene Jovanović zbog urušavanja ličnog ugleda i časti, nanošenja duševnih bolova i ugrožavanja lične sigurnosti”.

Pajović i Jerkov Foto: Facebook

Đukanović: Izjava o fašizmu je trebalo da ih opomene

Novoizabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je juče da je “pred kamerama spreman da analizira jesu li ‘Vijesti’ fašistički medij”.

Đukanović Foto: printscreen (YouTube)

Upitan da li bi danas povukao svoju izjavu da su Vijesti fašistički medij, jer navodno imaju diskriminatoran odnos prema članovima njegove porodice, kazao je da nikada nijednu izjavu ne daje nepromišljeno, i da, kada je tako teška, treba da bude opominjuća za onoga na koga se odnosi.

“Naravno uvijek sam raspoložen, ne sada, nego pred kamerama i sa bilo kim da napravimo tu analizu, i da vidimo da li sam ja to nešto previdio ili je riječ o ovakvoj uređivačkoj politici. Ako je to, onda mislim da je kvalifikacija na mjestu, i kvalifikacija upućena onima koji bi trebalo malo da se preispitaju u odnosu na svoju uređivačku politiku“, rekao je Đukanović.

