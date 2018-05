Juratović: CG neće moći u EU sa ovakvim pritiskom na nezavisne medije

On je kazao da je duboka podijeljenost društva polarizovala i medije tako da Crna Gora ima one koji su pristrasni i blizu vlasti, gdje nema kritičnih pitanja prema vlastima i one nezavisne koji izvještavaju o koruptivnim aferama, postavljaju neugodna pitanja koja se očigledno određenoj strukturi ne sviđaju, te bivaju izloženi napadima

Tweet Tweet Zastupnik SPD-a u Bundestagu Josip Juratović kazao je da pristup Crne Gore u EU neće nikako biti moguć ukoliko se nastavi ovakvim pritiskom na slobodne nezavisne medije. "Napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić koji se desio prošle nedjelje je 25. napad na novinare ove medijske kuće i niti jedan do sada od njih nije riješen u potpunosti, izjavili su mediji Crne Gore. Nažalost trenutno postoji svjetski i evropski trend da svjedočimo porastu lažnih vijesti i neobjektivnih medija, stoga oni mediji koji sebi uzmu za zadatak da rade svoj posao stručno, objektivno, da razotkrivaju razne afere, istraživaju koruptivne veze i spregu korumpiranih grupa sa političarima, automatski postaju hodajuća meta, ali su i dokaz o mogućoj poveznici kriminalnih grupa sa vladajućom političkom elitom. Vidjeli smo slučaj na Malti novinarke koja je ujedno i pisala čak o korupciji u Crnoj Gori, zatim ubistvo nezavisnog novinara u Slovačkoj koji je takođe radio u razotkrivanju lanca korupcije, te ovaj slučaj novinarke Lakić koja je drugi put za redom napadnuta, a to je ujedno i dvadeset peti napad na novinare Vijesti, pitamo se gdje je pravna država? Gdje su institucije i kako jedna zemlja poput Crne Gore koja želi postati članicom EU može se dovesti u situaciju da ima 25 napada na medije od kojih niti jedan nije razriješen, nego šta više novinari su na meti više nego ikada, što je ekstremno zabrinjavajuće", rekao je Juratović. On je kazao da je duboka podijeljenost društva polarizovala i medije tako da Crna Gora ima one koji su pristrasni i blizu vlasti, gdje nema kritičnih pitanja prema vlastima i one nezavisne koji izvještavaju o koruptivnim aferama, postavljaju neugodna pitanja koja se očigledno određenoj strukturi ne sviđaju, te bivaju izloženi napadima. "Nedopustivo je da ljudi koji sjede na vrhu vlasti na jedan neprimjeren način kritikuju medije, a ta ista vlast želi pristupiti evropskim integracijama u kojima je sloboda medija i sloboda govora jedna od osnovnih uslova pristupa. Vodeća politička elita mora preuzeti odgovrnost za svoje postupke, prihvatiti kritiku i raditi na poljima tolerancije i prihvatanja i drugačijeg mišljenja bez obzira iz koje medijske kuće dolazilo, kako bi se smanjili prtisci na slobodne i nezavisne medije, gdje je ovakav obračun sa medijima nedopustiv civilizovanom i demokratskom svijetu. Ukoliko do toga ne dođe EU može jasno postaviti uslove oko pristupa Crne Gore u EU. Pristup u EU neće nikako biti moguć ukoliko se nastavi ovakvim pritiskom na slobodne nezavisne medije jer EU njeguje i posvećuje veliku pažnju očuvanju demokratskih vrijednosti od kojih je sloboda medija jedan od temelja. EU se sigurno neće spekulisati sa slobodom medija, stoga je izrazito važna podrška nezavisnim medijima ali je potrebna i novinarska solidarnost. Samo zajedničkim angažmanom na postavljenim strateškim ciljevima osiguraće se medijska sloboda i pravovaljana informisanost, koja se temelji na demokratskim vrijednostima i osnovnim ljudskim pravima, a ne na sluganskoj politici koja vodi ka izolaciji i atrofiji demokratije", kazao je Juratović. Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova) Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Vijesti online" se ne mogu smatrati odgovornim za napisano. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama. Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite Ombudsmanu. Nije dozvoljeno postavljanje eksternih URL-ova u komentarima! Ako imate neke primjedbe, sugestije ili komentare vezane za novi izgled i funkcionalnosti portala Vijesti, možete pisati na redizajn@vijesti.me. Ako imate neke primjedbe, sugestije ili komentare vezane za PREMIUM sadržaj možete pisati na premium@vijesti.me.