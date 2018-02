Kad tužioci ne vide 70 osoba: Đeka nezakonito zaposlio simpatizere DPS-a

Ulcinjsko javno preduzeće Vodovod i kanalizacija je za devet mjeseci (april - decembar 2012. godine) bez prethodne odluke, prijave i javnog oglašavanja, na neodređeno vrijeme zaposlilo preko 70 osoba.

Iako je ovo državno preduzeće u tom periodu, samo regionalnom vodovodnom snabdjevaču dugovalo preko 200 hiljada eura, to nije spriječilo tadašnjeg direktora Fatmira Đeku da na nezakonit način zaposli svoje partijske kolege i simpatizere Demokratske partije.

Ni Specijalno državno tužilaštvo, niti ulcinjsko Osnovno državno tužilaštvo nijesu primijetili partijsko zapošljavanje u ovom slučaju.

Odbornik Socijalističke narodne partije i tadačnji član Upravnog odbora Vodovoda Andrija Ćetković kazao je za potrebe ovog istraživanja, da je partijsko zapošljavanje u tom preduzeću ali i Opštini Ulcinj praksa sa kojom se ne prestaje.

“Partijsko zapošljavanje je u Opštini već godinama jako izraženo i specijalitet je svih političkih partija koje su prethodnu deceniju činili vlast u Ulcinju”, istakao je on dodajući da ova pojava ne bi imala “takav zamah” da je u startu sankcionisana na zakonit način.

Dio tada nezakonito zaposlenih radnika i danas radi u ovom državnom preduzeću.

Foto: Rada Brajović

Ćetković pojašnjava da je šteta koja je napravljena nezakonitim zapošljavanjem u JP Vodovod i kanalizacija ogromna.

“Samo za lične dohotke je iznad 35.000 eura na mjesečnom nivou, a uglavnom se radi o ljudima bez adekvatnih kvalifikacija i primljenih bez konkursa. Posljedice tog nezakonitog zapošljavanja i danas prave ogromnu štetu jer je upravo broj zaposlenih razlog što se ne može ući u realizaciju KfW kredita a kreditni anuiteti se plaćaju na godišnjem nivou 128.000 eura”, kazao je Ćetković.

Ovaj kredit odobren je još 2015. godine i namijenjen je izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže u Ulcinju.

Zvanični podaci Uprave policije pokazuju da su službenici Ministarstva unutrašnjih poslova iz Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala 2014. godine podnijeli krivičnu prijavu protiv Fatmira Đeke, tadašnjeg predsjednika Opštine Ulcinj, zbog sumnje da je za vrijeme dok je bio direktor ulcinjskog Vodovoda zloupotrijebio službeni položaj i načinio finansijsku štetu ovom preduzeću. Policija je tada sugerisala tužilaštvu i pokretanje finansijske istrage.

Za potrebe istraživanja iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) su kazali da je ovaj predmet formiran u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Ulcinju ali da su spisi i njima dostavljeni.

“Spise predmeta formiranog po krivičnoj prijavi protiv Fatmira Đeke zbog osnova sumnje da je kao direktor JP Vodovod i kanalizacija Ulcinj izvršio krivično djelo - zloupotreba službenog položaja... Specijalno državno tužilaštvo je 24.05.2016. godine dostavilo na dalje postupanje Osnovnom državnom tužilaštvu Ulcinj, budući da u izviđajnom postupku nijesu prikupljeni dokazi koji bi ukazivali da u radnjama prijavljenog ima elemenata krivičnog djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva“, kazali su iz ove institucije u odgovoru na pitanje - da li su u ovom predmetu pokretali finansijsku istragu.

Nejasno je, međutim, kako SDT nije uvidio da jesu nadležni u ovom predmetu imajući u vidu da njihov posao obuhvata zloupotrebu službenog položaja ali i prevaru u službi. Primjeri partijskog zapošljavanja u ovom slučaju su više nego očigledni i lako provjerljivi a gotovo svi zaposleni su povezani sa Đekinom partijom.

Ilir Đoni, Fitim Dragović, Šaban Kasneci, Smajl Kalezić... lica su koja su u ovom periodu zapošljavani u JP Vodovod i kanalizacija a članovi su Glavnog ili Opštinskih odbora Đekine partije.

Pojedina imena koja se nalaze u Rješenju o odbačaju krivične prijave protiv Fatmira Đeke nalaze se na listama za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore ali i na lokalnim izbornim listama.

Ni u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Ulcinju nijesu primjetili da je Đeka osim što je nezakonito zapošljavao - zapošljavao i svoje partijske kolege.

Pojedina imena koja se nalaze u Rješenju o odbačaju krivične prijave protiv Fatmira Đeke nalaze se na listama za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore ali i na lokalnim izbornim listama

Tadašnji i sadašnji rukovodilac ODT Ulcinj Feriha Muratović objašnjava da su iz SDT vratili predmet i sugerisali da prikupljeni dokazi upućuju na nezakonito postupanje osumnjičenog u pravcu izvršenja krivičnih djela protiv prava iz rada te da u ovim radnjama Fatmira Đeke nema elemenata bića drugih krivičnih djela iz nadležnosti SDT „kako objektivnih zbog izostanka posledice tako i subjektivnih zbog nepostupanja umišljaja kod osumnjičenog“.

ODT Ulcinj je odložio krivično gonjenje, tada već predsjedniku Opštine Ulcinj Fatmiru Đeki i kaznilo ga novčanom kaznom u iznosu od 1.200 eura.

On je, uplativši ovu sumu novca lokalnoj ustanovi za djecu sa smetnjama u razvoju, izbjegao sudski postupak.

Djelo koje mu se stavljalo na teret je “povreda ravnopravnosti u zapošljavanju”.

U obrazloženju rješenja kojim se odbacuje krivična prijava protiv aktuelnog lidera Demokratske partije se navodi da „ne bi bilo cjelishodno voditi krivični postupak protiv njega imajući u vidu prirodu krivičnog djela, okolnosti pod kojima je učinjeno, njegov raniji život i lična svojstva“.

Odbornik Ćetković tvrdi da je kazna koju je Fatmir Đeka u ovom slučaju platio, samo ohrabrila druge da nastave sa istom praksom.

“Posljedice su finansijska nestabilnost Opštine i prekobrojni u svim lokalnim preduzećima i opštinskoj administraciji koja je jedna od najneefikasnijih u Crnoj Gori. Sa druge strane posljedice su i da oni koji nezakonito zapošljavaju u izbornim trkama dobijaju sve više glasova a oni koji na nezakonitosti ukazuju sve manje“.

Demokratska partija Fatmira Đeke, na nedavno održanim izborima u Ulcinju osvojila je sedam mandata i ozbiljan je kandidat za formiranje koalicije na lokalnom nivou. Ranije upravljanje Fatmira Đeke Sekretarijatom za finansije Opštine Ulcinj ali i Opštinom Ulcinj pratilo je niz zloupotreba.

Adekvatna reakcija nadležnih državnih organa je, u oba slučaja, izostala.

Fatmir Đeka: Nije bilo partijskog zapošljavanja

Fatmir Đeka tvrdi da je u ovom slučaju sve teklo po zakonu te da je bilo neophodno zaposliti nove radnike.

“Po meni nije bilo nezakonitog zapošljavanja, nije bilo zapošljavanje po partijskoj pripadnosti, na šta se možete uvjeriti. Za vašu informaciju, firma se podijelila 31.05.2012. godine od zajedničke JKP Ulcinj, na dvije firme: JP Vodovod i kanalizacija i JP Komunalne djelatnosti, i to je bio razlog povećavanja broja zaposlenih“, objasnio je on.

Sadržaj je isključivo odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove “Vijesti”, donatora i NVO “35mm”.

Tekstovi su nastali u okviru projekta “Fairness and not bias - Eradicate cronyism!” (Pravednost a ne pristrasnost - iskorijenimo kronizam) koji se realizuje u okviru projekta “Accountability Technology and Institutional Openness Network in South East Europe - ACTION SEE”.

Project is implemented by Metamorphosis Foundation, Westminster Foundation for Democracy, CRTA - Center for Research, Transparency and Accountability, Citizens Association Why not?, Center for Democratic Transition, Open Data Kosovo (ODK) and Levizja Mjaft!.

​This project is funded by the European Union.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)