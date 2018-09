Kad zagusti, Vlada se sjeti diktata EU

Crna Gora nema finansijski aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) pa ne mora da uvaži sve njegove sugestije, ali često neke nepopularne odluke pravda “zahtjevima” te i drugih međunarodnih institucija.

S druge strane, Vlada nije slušala upozorenja istih međunarodnih institucija kada je donijela neke bitne odluke, kao što je izgradnja autoputa Bar - Boljare koji je povećao javni dug.

Vlada sada najavljene izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), koje sindikati oštro kritikuju, pravda zahtjevom MMF-a.

“Izmjene zakona o penzionom osiguranju diktat je MMF-a i Evropske unije”, kazao je prošle sedmice, na sastanku sa sindikatima ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić braneći Nacrt izmjena koji otežava i ponovo diže granicu za odlazak u penziju, obesmišljava beneficirani radni staž i, kako kažu sindikati, uvodi nova ograničenja za korišćenje porodičnih i invalidskih penzija.

Neće povući sporni Nacrt zakona: Purišić Foto: Savo Prelević

Iz Ministarstva finansija za “Vijesti” su kazali da Vlada nema obavezu da prihvati sve sugestije eksperata MMF-a.

“MMF nastavlja podršku Crnoj Gori na planu daljeg unapređenja fiskalne i finansijske stabilnosti u vidu konsultacija i korisnih savjeta, bez obzira na odsutnost aranžmana. Međutim, Vlada nema obavezu da prihvati sve sugestije eksperata MMF-a, već je njen fokus na vođenju samostalne ekonomske politike”, rekli su iz resora na čijem je čelu ministar finansija Darko Radunović.

Radunović Foto: Savo Prelević

Generalni sekretari Saveza sindikata i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković su nakon sastanka sa Purišićem kazali da će Vladi još jednom predati svoju listu minimalnih zahtjeva, a ako ih Vlada odbije, kreću sa prikupljanjem potpisa za organizovanje referenduma o ovom zakonu i pripremama za generalni štrajk. Većina predstavnika najvećih sindikalnih organizacija je na sastanku rekla da su spremni za generalni štrajk.

Purišić je sindikalcima kazao da neće povući sporni Nacrt zakona, iako je tokom sastanka u jednom trenutku burne rasprave to i ponudio. On je naveo i da su predlozi sindikata vraćanje na staro, da povećavaju buduće iznose za isplate penzija, što ugrožava Vladine finansije i da to neće prihvatiti MMF i EU od kojih Vlada mora da traži saglasnost.

Nijedan sindikalac nije podržavao stav ministra da je otežavanje uslova za odlazak u penziju put za stabilne javne finansije i da će jedino to da odobre MMF i EU, već su svi burno reagovali na ovu njegovu izjavu navodeći da MMF traži stabilne javne finansije, ali ne i kako će se doći do njih. MMF Vladi već godinama predlaže da smanji javne rashode, broj funkcionera i zaposlenih u javnoj upravi, kvalitetnije naplaćuje javne prihode, da ne gradi autoput, pa i da spriječi prerani odlazak u penziju. Vlada je jedino prihvatila ovo posljednje.

Sindikalci su predložili da se naplati poreski dug od preko 500 miliona, da se od privilegovanih poslodavaca i biznismena naplate puni porezi i doprinosi, da se suzbije rad na crno, operezuje luksuz, smanji broj državnih funkcionera i njihove privilegije, kazne funkcioneri zbog čijih grešaka država gubi milione,...

Potpredsjednica i poslanica Demokrata Zdenka Popović smatra da države koje su ekonomski samostalne i politički stabilne i koje drže do svog dostojanstva ne bi dozvolile “diktate” bilo koje globalne institucije pa ni MMF-a i Svjetske banke.

Odavno svima jasno da je penzioni fond neodrživ: Zdenka Popović Foto: Demokrate

“Nažalost, naša ekonomija je ranjiva, devastirana i uz sve to politički podijeljena i posvađana, zato nam MMF upravlja finansijama, određuje prioritete i polako nas pokorava i prevaspitava. Još je u martu 2017. godine MMF, predlažući mjere za fiskalno prilagođavanje tražio od Crne Gore da se smanji potrošnja za socijalna davanja, zarade u javnom sektoru i penzije. Pri tom, svjedoci smo da su ukinute naknade za majke sa troje i više djece, dok su zarade u javnom sektoru samo neznatno zvanično smanjene, a pri tom su povećeni reshodi budžeta po osnovu bruto zarada, što znači da se povećeo broj zaposlenih u javnom sektoru. Sada su došle na red penzije. Naravno da je “diktat” MMF-a uslovio da se najavljuje reforma penzionog sistema iako je i bez toga odavno svima jasno da je penzioni fond neodrživ”, kazala je Popovićeva za “Vijesti”.

Vlada nema aranžman sa MMF-om, ali je od Svjetske banke dobila garanciju od 80 miliona eura. Garancija zasnovana na javnim politikama (PBG) ima za cilj da obezbijedi dva do tri puta veći iznos kroz privatno finansiranje i da omogući redovno refinansiranje postojećih obaveza u pogledu duga prema komercijalnim povjeriocima.

U ugovoru o garanciji SB ne pominje se reforma penzijskog sistema.

Iz SB je ranije saopšteno da PBG podržava reforme koje je Vlada sprovela u sklopu fiskalnog prilagođavanja u skladu sa Fiskalnom strategijom za period 2017-2020. i nadovezuje se na Program ekonomskih reformi Vlade za period 2017-2020. Takođe, podržava reforme finansijskog sektora i jačanje sistema upravljanja javnim finansijama. Neke od reformskih mjera koje su podržane u sklopu programa odnose se na smanjenje plata državnih zvaničnika, uvođenje centralizovanih nabavki, regulisanje supervizije nebankarskog finansijskog sektora, kao i reformisanje farmaceutskog tržišta sa ciljem osnaživanja pristupa i priuštivosti. Program, takođe, podržava povećanje ciljanih dječjih dodataka na uštrb eliminisanja doživotnih naknada za majke sa troje i više djece.

S druge strane, prije nego što je Vlada počela da gradi autoput 2015. Svjetska banka je u prognozama objavljenim krajem maja 2014. upozorila Crnu Goru na taj rizik.

“Planira se da se finansiranje skupog autoputa, čiji se troškovi procjenjuju na oko četvrtinu BDP-a Crne Gore, pokrije novim zaduživanjem. Nedavna istraživanja pokazuju da će brzo povećanje duga, jednako kao i sami veliki dug, usporiti ekonomski rast”, naveli su tada iz SB.

Na rizik od prezaduživanja zbog projekta autoputa godinama upozorava i MMF i Evropska komisija.

Crna Gora je postala članica MMF-a 18. januara 2007. godine. Crna Gora, kao članica MMF-a, može da traži finansijsku pomoć koju MMF odobrava uz određene uslove, koji treba da obezbijede uredno vraćanje kredita.

Popovićeva: Privilegovani trošili ono što su generacije uplaćivale

Popovićeva je kazala da u uslovima kada penzioni sistem zavisi od odnosa broja zaposlenih i penzionera, a kada je taj odnos gotovo izjednačen i iznosi 1:1,55, jasno je da se sredstva za isplatu penzija obezbjeđuju iz državnog budžeta. “Sva novčana sredstva koje su generacije zaposlenih uplaćivale u penzioni fond su odavno potrošena ili su završila u džepovima privilegovanih pojedinaca. Na taj način je najranjivija kategorija građana koja se nadala bezbrižnom trećem dobu ostavljena na milost i nemilost Vladi Crne Gore koja će kao uostalom i do sada pričati o deficitu penzionog fonda koji se jedino može riješiti rigoroznom reformom”, ocijenila je Popovićeva.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)