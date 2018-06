Kadija: Profesionalizam me koštao posla

Smijenjena generalna direktorica RTVCG Andrijana Kadija u razgovoru za Glas Amerike kaže da je smijenjena od onih kojima nije potreban nezavisan, profesionalan i objektivan Javni servis. Kazala je da je njen grijeh to što je apolitična i nije željela partijski Javni servis.

"Mislim da je smjena pripremana duži vremenski period. Naime, od oktobra, kada se počelo raditi na smjeni određenih članova Savjeta, u kružocima se pričalo kako nekome ne odgovara politika koju vodi Javni servis. Ustvari, Javni servis nije vodio nikakvu politiku, osim što se bavio profesionalnim novinarstvom. Svako ko je pratio priče o Javnom servisu u proteklih šest-sedam mjeseci, znao je da će se ovo završiti na ovakav način. Moj grijeh je što sam apolitična i što nijesam dozvolila da se Javni servis pretvori ni u privatni, ni u partijski Javni servis – i to je glavni problem. Da sam htjela da zadržim ovu funkciju, da mi je bilo stalo do nje, mogla sam lako da pronađem put do toga. Međutim, smatram da smo išli pravim putem – putem profesionalizacije, a ne politizacije. To nijesam dozvoljavala i završila sam ovako", rekla je Kadija za Glas Amerike.

Upitana šta se dešavalo u TVCG u periodu kada je ona bila generalna direktorica, odgovorila je da se sešavala "prava profesionalizacija".

"Pokušali smo da ljudi rade po profesionalnim standardima, da ne budu politički opterećeni, jer nam nije bilo važno ko kome pripada i ko za koga glasa, jednostavno, gradili smo Javni servis svih građana, bez obzira na njihova politička, vjerska i druga opredjeljenja. Izabran je novi v.d. generalnog direktora, koji je već najavio određene smjene. Meni je u ovom trenutku jedino važno da urednički tim, na čelu sa direktorom TV Vladanom Mićunovićem, uspije da izdrži što duže, iako se ne nadam da će im to biti omogućeno. Očekujem da već u narednu sedmicu ili dvije, dođe do promjene i uređivačke politike", kazala je Kadija.

Kazala je i da je "lako zaključiti" ko stoji iza njene smjene.

"Mislim da je lako izvesti zaključak da je smjena izvršena od onih kojima nije odgovarao ovakav Javni servis, jer Crnoj Gori u ovom trenutku očigledno ne treba Javni servis svih građana koji bi bio objektivan, nezavistan, tačan… Očigledno da su Crnoj Gori potrebni navijači, pa možete i sami zaključiti kome su potrebni", objasnila je Kadija.

Zbog smjene Kadije, reagovali su Stejt Depertment, EU, OEBS…

"Zaista sam ponosna što je međunarodna zajednica prepoznala da sam radila nešto za šta ja i sada vjerujem da je ispravno, časno, profesionalno… Kolege iz određenih medija to su prepoznale i podržale i zaista sam im zahvalna na toj vrsti solidarnosti, posebno što se to kod nas ne dešava često. Što se tiče kolega iz TVCG, vrijeme će pokazati da li je to što sam ja radila bilo dobro. Ne bih da komentarišem njihovo držanje. Neka svako odgovara za svoje postupke", kazala je ona za Glas Amerike

Dodala je da ne zna kakvu TVCG, nakon smjene, građani mogu očekivati.

"Ne bih da prejudiciram. Znam samo kakvu su imali dok sam ja bila na čelu RTCG, a vrijeme će donijeti možda i nešto bolje nego što ja mislim".

Istakla je da novinari u TVCG nikada nijesu imali veću slobodu, te da nije smjenjena zato što je radila lošije radila od prethodnika već zato što je, kaže, nepodobna.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (3 glasova)