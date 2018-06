Kako otkriti ubicu iza silikonske maske?

Precizna upustva kako se prave silikonske maske koje sve češće koriste kriminalci u ubistvima po Crnoj Gori, mogu se naći i na internetu. Ono za šta upustva ne postoje jeste kako da istražitelji otkriju ko se krije iza maske.

"To je sigurno jedan novi trend u bosni i hercegovini sigurno i u Crnoj Gori, zemljama okruženja i on će vjerovatno biti u narednom periodu sve prisutniji. To nam otežava identifikaciju izvršilaca", priča Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu.

Možda je i to razlog što se i dalje nije utvrdilo ko je muškarac koji je naoružan glokom, sa silikonskom maskom preko lica, nedavno ubio vlasnika podgoričke diskoteke Bigl Miodraga Kruščića. A ako njegov identitet policajci ne mogu da utvrde zbog maske, stručnjaci daju savjet što još mogu da pokušaju.

"Mogu se raditi neke druge identifikacije, pokrete tijela, pogreške prilikom pokreta, ali identifikacija lica je potpuno time onemogućena. Naravno ukoliko dođe do snimanja glasa tih osoba moguće je uraditi identifikaciju", dodaje Korajlić.

Da se kriminalci sve više odlučuju da se maskiraju na ovaj način, pokazuje i slučaj od prije nekoliko dana kada su istražitelji u sobi cetinjskog hotela „Grand“ pronašli dvije silikonske maske. Iako nije dokazano, vjeruje se, da je trebalo da posluže za likvidaciju i dalje nepoznate osobe. Korajlić zato daje lekciju šta istražitelji treba da urade u konkretnim slučajevima

"Bitno je da se pronađe zemlja porijekla iz razloga novih konekcija, konekcija tih ljudi sa zemljama porijekla odakle dolaze te maske. Ono će vjerovatno pomoći u mogućoj identifikaciji ali ni to još ne znači da će se pronaći oni koji su koristili. jer samo posjedovanje takve maske ne vidim da bi moglo da bude krivično djelo bez njenog korišćenja u smislu krađe identiteta ili nečeg drugog", ističe on.

Zato je nepohodno utvrditi i da li su pripadnici organizovanih kriminalnih grupa ukrali nečiji identitet.

"Policija Crne Gore će tražiti od interpola i drugih zemalja članica ili nekih drugih prijateljskih policijskih agencija da pokušaju doći do identiteta", kaže Korajlić.



Putem interneta moguće je kupiti maske poznatih ličnosti. No one koje su koristile ubice i koje su pronađene u cetinjskom hotelu, nabavljaju se po narudžbi. Koliko god da košta izrada maske Korajlić očekuje da će vremenom biti sve jeftinija.

"Već se slične maske mogu naći na sajmovima, na vašarima... Naravno neke maske su kvalitetnije koje se urade direktno po profilu lica koje osoba ima iz razloga da ne bi bilo primjetno da se radi o lažnoj maski", poručuje Korajlić.

Jedno je sigurno, kriminalci idu u korak s modernim tehnologijama.

