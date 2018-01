Kako podgorički lažni proroci, vračare i gatari obmanjuju: Skidaju mađije ili truju ljude

Bračni par Boris i Jelena iz Podgorice sedam godina nemaju djecu. Nakon svih ljekarskih pregleda pomoć su potražili od gatara, vračara, bioenergičara...

Desetak ih je u Podgorici, toliko i u Baru, nešto manje u Nikšiću, Ulcinju - Miško, Senad, Damir, Crna, Zorica, Safira, Žaro, Fildana, Dijana, Reško, Edin, Elez, Mirsada, Željka, Novo...

Oni koji “sve znaju” bračnom paru predlažu da pomoć potraže i od hodža ili derviša...

Dijagnoze - učaurena materica, mađije od kojih ih može spasiti samo zapis sedmorice hodža iz Makedonije, nešto su nagazili i nemaju napretka.

Fotoreporter i novinarka “Vijesti” istraživali su kome se, mimo ljekara, građani obraćaju za pomoć i kako prolaze, a predstavljali se kao bračni par.

Kod nekih se ne može doći bez zakazivanja, neki “ordiniraju” u kafićima, većina pacijente prima u svojim kućama. Neki imaju obezbjeđenje.

Najviše ih je na Koniku. Tu je i Safira koju smo prvo posjetili, nedaleko od nje je Damir, a par stotina metara prije njega, ka gradu, na prostoru bivše vojne kasarne je Fildana. Na Vrelima Ribničkim je Zorica, u Maslinama Miško, na Malom brdu Žaro...

Metode su razne - “slivaju” olovo, gataju u Kuran, gledaju u ćikaru...

Od nekih smo dobili olovo i vodu u kojoj je “pregašeno”, za koju je analizom u Institutu za javno zdravlje utvrđeno da je štetna.

“U dostavljenom uzorku vode izmjerene vrijednosti olova višestruko prelaze vrijednosti koje su propisane Pravilnikom o bližim zahtjevima koji u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće (Sl. list CG br. 24/2012), a koji je u skladu sa evropskim preporukama i preporukama Svejtske zdravstvene organizacije”, piše u Izvještaju o ispitivanju vode dobijene od Fildane.

Doktor Borko Bajić za “Vijesti” je objasnio koliko olovo može biti štetno za zdravlje odraslih.

“Izlaganje odraslih olovu može dovesti do kardiovaskularnih poremećaja, povišenog krvnog pritiska, smanjene funkcije bubrega, reproduktivnih problema kod muškaraca i žena i slično”, pojasnio je dr Bajić.

Naglasio je da bi naročito trebalo da se čuvaju trudnice:

“U trudnoći kao fiziološkom stanju, na primjer, kada postoje veći zahtjevi za kalcijumom, olovo se može osloboditi iz kostiju, preći placentarnu barijeru i oštetiti zdravlje trudnice i bebe što može dovesti do usporavajući rasta i razvoja bebe i prijevremenog porođaja”.

U izvještaju iz Instituta piše da je maksimalna dopuštena koncentracija olova 0,025 mg/l. U vodi dobijenoj od slivačice olova koncentracija je 0,190 mg/l.

“S obzirom na to da olovo kao toksični metal može štetiti ljudskom organizmu čak i pri niskim nivoima izloženosti, stučna tijela širom svijeta se zalažu da maksimalni nivo zagađivanja olova u vodi za piće bude nula, odnosno da se zabrani prisustvo olova u vodi za piće u bilo kojoj koncentraciji”, napisao je dr Bajić.

Kod Fildane

Fildana, čiju vodu smo analizirali, novinarima “Vijesti” tri puta je slivala olovo.

Olovo, kaže, treba da stavimo ispod dušeka, vodu da pijemo i da se umivamo njom. Zaključak - djecu nećemo dobiti ako nam sedmorica hodža iz Makedonije ne naprave amajliju:

“To košta 150 eura. Postoje i skuplje amajlije, ali vama je ova dovoljna. To su sjajni ljudi, oni ne bi žalili da umru na hadžu. Novac od amajlija ne ide njima, već siromašnima za vrijeme posta”.

Fildana nam je ispričala i da ljudi zbog svega dolaze kod nje - traže i da naudi, razvede nekoga...

Priča da je uz pomoć amajlije sedmorice hodža i udala neke Podgoričanke kojima “ne bi pucalo naroka”, jer su bile sa svakim: “Prijateljica moje kume, dobra djevojka, ali bila je sa svima, nije nikako mogla da se uda ovdje. Dolazila je, napravili su joj amajliju i odmah se udala za jednog Srbijanca, konobara. Dolazila je nedavno, imaju dvoje djece”.

Dodaje i da je jedan Podgoričanin pokušao da je prevari: “Nije htio da mu slivam olovo, samo da mu napravim amajliju za neku ženu. Dao mi je njene podatke, ja njemu objasnila kako da u Makedoniju uplati novac. Odmah su me zvali i rekli mi zovi ga i vrati mu novac, hoće da mu vratimo ljubavnicu koja ga je ostavila. Zvala sam ga da dođe, vratila novac i rekla mu sve”, tvrdi.

Dodaje da ima puno onih koji za novac “prave zlo”, ali da to ona ne čini.

Ipak, ni ona ni hodže nijesu “vidjeli” da su Boris i Jelena novinari, a ne bračni par bez djece.

Slivanje olova naplatila je 30 eura i rekla nam da se javimo kad razmislimo hoćemo li amajliju, ali da po stanju koje je “vidjela” ni dan ne bi trebalo da čekamo.

“Ako nemate sad 150 eura, platićete kad budete imali. Niko nije ostao da nije platio. Najvažnije je da dobijete dijete”.

Tokom jednočasovnog razgovora objašnjavala je da su mađije na “suprugu” odavno:

“Ima li neka žena u crnini koja vam dolazi u kuću? Ima li neko ko je razveden, neko kome je neko umro? Postoji li neka plavuša koja je ljubomorna na tebe? Ne bih baš rekla da te vole njegovi”.

Nakon par dana, kada je informisana da je kod nje bila ekipa “Vijesti”, sa novinarkom je razgovarala petnaestak minuta. Nije htjela zvanično da komentariše ono čime se bavi, ali je nudila da prestane da “radi” samo da se priča o njoj ne objavljuje u novinama.

Kod Zorice

Zorica, koju smo takođe posjetili, objasnila je da olovo sliva “da se makne ako ima neka negativna energija”.

“Nema gatanja, nema proricanja, nema ništa, jedino ako ima nešto loše da se čovjek rastereti”, objašnjava ona.

Nakon dva slivanja, olovo je “pokazalo nož u stomaku žene”, neko je napravio da novinarka “nema napretka ni sreće”.

“Nema figure. Jednostavno, kao da nešto kreneš pa ti se ne da. Čitava figura ti je greote raspršena, još je glava ostala. Noge su ti svezane, ne možeš naprijed”, kazala je ona.

Olovo je “gasila” još dva puta, dok “figura nije ispala čitava”.

Možda smo “nešto nagazili”, a možda su i mađije, u svakom slučaju “nesreća je odavno tu”.

Zorica nije htjela da uzme novac. Treba da dođemo opet.

Kod Safire

Kod Safire ulazimo sa istom pričom. Otvara Kuran i pita što smo čekali sedam godina.

Dijagnoza - novinarki je učaurena materica, a fotoreporteru su spermatozoidi usporeni zbog stresa.

Raspituje se da li smo bili kod nekoga da “podvežu” matericu i nakon negativnog odgovora, prvi tretman je masiranje.

Treba da dođem još jednom za par dana, a onda drugi dan ciklusa: “Donesi sedam različitih voda, tri zavoja i gazu”.

Prije toga rekla je devet različitih voda. Objašnjava da mogu biti bilo koje flaširane vode i da svih sedam sipam u jednu flašicu. Tvrdi da je pomogla mnogima.

“Neću haram nego halal”, odgovorila je kad smo je pitali koliko treba da platimo i dobila 10 eura.

Safira je jedina bila raspoložena za priču nakon što je, poslije par dana, obaviještena da su Boris i Jelena novinari.

Tvrdi da je nešto posumnjala, ali da nije htjela da kaže.

“Radim bioenergijom, ne gatam. Nemam nikakav sertifikat za to, ljudi dolaze kad imaju problem. Dolaze i kad nemaju novca, to je po volji naroda i to je najbolje”, kazala je ona.

Kod Miška

Kod Miška nismo ušli. Nismo imali zakazano. Na ulazu bivši karatista, koji ga prema saznanjima “Vijesti” obezbjeđuje:

- Imate li zakazano?

- Ne.

- Ne može vas primiti, zakažite petkom od 10 do 11 sati, na ovaj broj telefona. Sad ima još jednu ženu i ne može više danas raditi.

Na vratima obavještenje: Ne radi nedjeljom i ponedjeljkom, zakazivanje petkom, subotom prima samo stranke van Podgorice.

On nije odgovarao na pozive i poruku novinara “Vijesti”.

Iz Uprave policije nijesu odgovorili “Vijestima” da li je neko krivično ili prekršajno procesuiran zbog nadriljekarstva ili vračanja.

Član 35 Zakona o javnom redu i miru propisuje da će se od 300 do 1.500 eura kazniti onaj ko se uz novčanu naknadu bavi vračanjem, proricanjem sudbine ili sličnim obmanjivanjem, na način kojim se ugrožava spokojstvo građana.

Krivičnim zakonikom, predviđeno je da će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine, kazniti onaj ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi liječenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga.

Lažu da imaju Amfilohijev blagoslov

Koliko daleko vračari idu u obmanjivanju onih koji potraže pomoć pokazuje i podatak da neki tvrde da imaju blagoslov mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Podgorički paroh Velibor Džomić za “Vijesti” je rekao da je notorna neistina i ombmana “da bilo koji vračar, gatar ili slični tip” ima Amfilohijev blagoslov da se time bavi ili da istjeruje đavole.

“Takvo djelovanje je apsolutno u suprotnosti sa učenjem pravoslavne crkve i direktno suprotno svemu onome što nas je naučio gospod Isus Hrist i što je je ovaj narod naučio od Svetog Vaslija, Svetog Petra, Svetog Save. Odlaženje kod vračara, gatara, astrologa, bilo kakvih drugih pseudoduhovnika nije ništa drugo nego prizivanje demonske sile na same sebe i ljudi ulaze iz nevolje u takve vratolomije, a poslije sve bude mnogo gore”, kazao je Džomić.

Dodao je da gatari i vračari ljude obmanjuju i ikonama, krstovima i pozivanjem na crkvene autoritete:

“Sve sa ciljem da ombanu ljude, za to uzmu određena materijalna sredstva i umnože muku onih koji su došli kod njih. Zato apelujem na sve ljude da bez obzira na iskušenja u kojima se u životu nađu nikada ne pristupaju odlascima bilo kakavim astrolozima, vračarima, gatarima, da ne uzimaju zapise, jer se time direktno navlači gnijev božji na ljude na koje se priziva demonska sila”, kazao je on.

Olovo šteti mozgu, izaziva rak, a može uzrokovati i smrt

Voda koju crnogorsksi građani dobijaju od “slivačica olova” može biti pogubna za zdravlje zbog visoke koncentracije olova u njoj.

Uticaj olova na zdravlje za “Vijesti” je nakon analize vode objasnio ljekar Instituta za javno zdravlje dr Borko Bajić.

On je istakao da je olovo karcinogen klase 2A.

“Olovo je po svojoj strukturi otrovni, teški metal, koji nema nijednu korisnu funkciju u ljudskom organizmu, a može izazvati u zavisnosti od stepena izlaganja bezbroj oboljenja i poremećaja. Međunarodna agencija za istraživanje raka klasifikovala je olovo kao karcinogen klase 2A – vjerojatno karcinogen za ljude (IARC, 2006). Nakon gutanja, absorpcija olova iz crijeva zavisi od nekoliko faktora, uključujući fizičku formu olova, veličinu čestica, tranzitno vrijeme u crijevima i nutritivni status osobe”, pojasnio je dr Bajić.

Objasnio je da su djeca, u svim stadijuma razvoja, posebno osjetljiva na olovo jer se toksični efekti olova javljaju na nižim nivoima izlaganja kod djece nego kod odraslih.

Kod njih može izazvati oštećenje centralnog i perifernog nervnog sistema, usporen rast...

“Smatra se da se oko 30-50 odsto olova unesenog kod djece apsorbuje u odnosu na 10 odsto olova unijetog kod odraslih. Izlaganje olovu kod djece se povezuje sa oštećenjem centralnog i perifernog nervnog sistema, teškoćama u učenju, niskim koeficijentom inteligencije, oštećenjem sluha, usporenim rastom, poremećajima u formiranju i funkcionisanju ćelija krvi i slično. U rijetkim slučajevima, gutanje olova može uzrokovati grčeve, komu, pa čak i smrt. Djeca mogu biti izložena olovu u bojama, prašini, zemljištu, vazduhu, hrani, kao i vodi za piće”, kazao je ljekar:

Doktor ističe da se olovo može akumulirati u organizmu tokom vremena, gdje se skladišti u kostima zajedno sa kalcijumom i da se iz koštanog tkiva postepeno otpušta nazad u krvotok, naročito pri fiziološkim ili patološkim stanjima”.

