Kalač: Ako budem predsjednik tražiću formiranje prelazne vlade

Predsjednički kandidat Hazbija Kalač kazao je da će ukoliko bude izabran za šefa države, pozvati na formiranje Vlade nacionalnog jedinstva. On je u razgovoru za “Vijesti” rekao da je aktuelni predsjednik države stavio svoju funkciju u sjenku svih društveno političkih procesa u Crnoj Gori.

"Među prvim potezima će svakako biti utvrđivanje uzroka masovnog iseljavanja stanovništa iz sjeverna države, te alarmiranje svih državnih institucija da se ovaj proces hitno zaustavi. Potrudiću se da iniciram i autoritetom predsjednika države podržim proces izmjena izbornog zakonodavstva. Ponudiću formiranje vlade nacionalnog jedinstva i ukoliko ne bude postojalo senzibiliteta da stvari krenu naprijed, iskoristiću sve ovlašćenja koja bi dovele do toga”, kazao je predsjednik Stranke pravde i pomirenja.

Zašto ste se kandidovali za predsjednika kada Vaša stranka nije obezbijedila parlamentarni status na izborima 2016? Smatrate li da time rasipate opozicione glasove?

Prošli parlamentarni izbori, kada je u pitanju naša politika, ostaće upamćeni po dvije stvari. Prva je naš pokušaj da do posljednjeg trenutka dođemo do dogovora o zajedničkom nastupu sa dijelom opozicije. U tom smislu smo imali ozbiljne pregovore sa više političkih predstavnika opozicije. U finišu prestrojavanja smo sa Demosom i strankama okupljenim oko njega, pokušali doći do konačnog dogovora ali do toga ipak nije došlo, što je nas dovelo do svršenog čina i zakašnjele situacije. Imali smo kratak rok da samostalno iznesemo kampanju. Druga stvar je veoma agresivna kampanja gdje je na sceni bila politička korupcija i gotovo javna kupovina glasova od strane velikog broja političkih partija. Mi nismo pristali na takvu vrstu političkog djelovanja i izabrali smo teži ali časniji put da dođemo do skupštinske govornice.

Što se tiče rasipanja glasova, smatram da se ne smije dozvoliti polarizacija na dva servirana bloka u Crnoj Gori. To je šteta za parlamentarizam i politički život u Crnoj Gori. Rješenje za tzv. rasipanje je drugi krug izbora, gdje će dva najviše podržana kandidata iz prvog kruga odmjeriti snage.

Očekujete li da će Vaša predsjednička kandidatura ojačati status stranke? Posebno imajući u vidu da su za maj zakazani lokalni izbori u više opština.

S obzirom na činjenicu da su neposredno poslije predsjedničkih lokalni izbori u većini opština u Crnoj Gori, i s obzirom na to da smo mi kao mala stranka medijski nedovoljno predstavljeni crnogorskoj javnosti, predsjednički izbori su šansa da nas javnost malo bolje upozna. Nadam se da će se to pozitivno odraziti na rezultate i lokalnih izbora u opštinama u kojima budemo izlazili na izbore.

Neću se pravdati zbog bliskosti sa Zukorlićem

Kako komentarišete navode o povezanosti sa predsjednikom Stranke pravde i pomirenja i bivšim muftijom Muamerom Zukorlićem?

Na ovo pitanje se može odgovoriti samo u kontekstu činjenice da Zukorlić i ja potičemo iz istog kulturnog, vjerskog i nacionalnog miljea, iz regije Sandžak, koja ima istorijski kontinuitet. Geografski je ova regija upućena prije svega na sebe, gdje imamo sjeverni i južni dio, kroz čiju sredinu je prošla tvrda administrativna granica koja je danas realnost. Granica je prošla kroz jedan narod, granica je prošla kroz jedno imanje, granica je prošla kroz jedno biće. I pored toga, pokazali smo spremnost da uvažimo realnost, uložimo dio sebe i izgradimo suverenitet međunarodno priznatih država Crne Gore i Srbije. I pored predreferendumskog ugovora koji je trebalo i treba da bude potvrda i garancija da će se uvažiti ta specifičnost tog područja, mi danas imamo spočitavanje i neosnovano stavljanje ove situacije u kontekst spoljnog miješanja u unutrašnja pitanja Crne Gore, što je apsolutno pogrešno i neprihvatljivo za nas Bošnjake koji smo žrtve apsolutnog zapostavljanja Sandžaka.

Da li ste Vi Zukorlićev politički predstavnik u Crnoj Gori?

Ja sam u Crnoj Gori politički predstavnik svog naroda i svakog građanina koji teži pravdi i suživotu. Sa Zukorlićem, koji je dio mog naroda i čije je porijeklo iz Gusinja, imam dobre odnose i veoma cijenim njegovu duhovnu, intelektualnu i društvenu dominaciju. Taj kvalitet je prepoznao i državni vrh Srbije, koji takođe ima vidno dobre odnose sa aktuelnim vlastima u Crnoj Gori. U tom smislu, ne očekujte od mene pravdanje za moj politički kurs koji je dio jednog šireg konteksta i zdrave pomiriteljske ideje koja ima jaku osnovu da bude dio ne samo regionalne, već dio evropske politike.

