Kalezić: Prajd doprinio poštovanju ljudskih prava svih građana

Organizovanje Montenegro prajda u proteklih nekoliko godina nije doprinijelo samo poboljšanju položaja LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, već i ukupnom poštovanju ljudskih prava svih njenih građana, smatra predsjednik Upravnog odbora nevladine organizacije Queer Montenegro, Danijel Kalezić.



Kalezić je podsjetio da je prvi Montenegro prajd, 2013. bio događaj najvećeg bezbjednosnog rizika u novoj istoriji države, odnosno od vraćanja njene nezavisnosti.



„Svjedočili smo jednodnevnom vanrednom stanju na ulicama Podgorice, polomljenim automobilima, izlozima radnji, gradskog mobilijara… Danas se prajd dešava u mirnoj atmosferi bez incidenata“, kazao je Kalezić agenciji MINA.



Kako je rekao, Montenegro prajd je pokret vraćanja sebi samima i uzimanja svojih života u svoje ruke, i zahtijevanja poštovanja ljudskih prava i sloboda.



„Prajd nije doprinio samo poboljšanju položaja LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, već i poboljšanju ukupnog poštovanja ljudskih prava svih građana naše zemlje, i nastaviće da daje taj doprinos“, ocijenio je Kalezić.



Prajd je, kako je naveo, mjesto ponosa LGBTIQ osoba, njihovog prkosa, slobode i odbijanja da prihvate sram i krivicu koju društvo nameće svima koji su različiti po bilo kom osnovu. „Prajd događaj na kojem različiti ljudi ujedinjeno osvajaju slobodu i ustaju zajedno protiv svih oblika nasilja u društvu“, rekao je Kalezić.



On je kazao da prajd nastavlja da bude protest protiv porobljavanja i guranja među četiri zida, „i primoravanja da naše živote živimo onako kako drugi smatraju da treba, a ne onako kako mi osjećamo i želimo“.



„Bez obzira na to da li smo različiti zbog seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, ili smo žene, osobe sa invaliditetom, Romi, radnici, penzioneri, studenti, učenici, ili pripadamo bilo kojoj drugoj društvenoj grupi, svi smo na određeni način suočeni sa pritiskom društva i ograničavanjem slobode da budemo to što jesmo i živimo svoje živote na način koji mi želimo i dostojanstveno“, rekao je Kalezić.



Kalezić je naveo da je u Organizacionom odboru prajda, koji će ove godine biti održan 17. novembra u Podgorici, 50 LGBTIQ osoba, prijatelja LGBTIQ zajednice i članova njihovih porodica, koji od avgusta zajedno pripremaju šesti Montenegro prajd.



„Pripreme prajda su pri samom kraju. Već od ponedjeljka organizacioni odbor kreće u promotivnu kampanju prajda i realizaciju različitih sadržaja“, kazao je Kalezić.



Prema njegovim riječima, prajd ove godine raste i širi se, pa će uz Nedjelju ponosa, festival LGBTIQ umjetnosti i kulture, tokom 30 dana prije šetnje biti organizovano više kulturnih i ostalih događaja u nekoliko crnogorskih gradova.



Kalezić je najavio da će se Organizacioni odbor sljedeće sedmice obratiti javnosti sa svim detaljnim informacijama u u vezi sa organizacijom i konceptom šestog Montenegro prajda, kao i Nedjelje ponosa.



Na pitanje da li očekujete da će ovogodišnji Prajd biti masovniji od prethodnih, i da će na njemu biti više ljudi iz Crne Gore, Kalezić je odgovorio da upravo crnogorski građani u najvećem broju učestvuju na tom događaju, još od prvog Montenegro prajda, koji je održan 2013. godine.



„Što lezbjeki, gej, biseksualnih i trans osoba, što članova naših porodica, prijateljia i ostalih građana koji žele da daju podršku ljudskim pravima i doprinesu da crnogorsko društvo bude društvo koje poštuje osnovna ljudska prava svih“, dodao je Kalezić.



On je rekao da Montenegro prajd iz godine u godinu raste, i da bilježe sve veći broj učesnika.



Kako je kazao, Montenegro prajd je rastao od događaja na kojem su prve godine učestvovali najhrabriji borci za ljudska prava, do nekoliko prethodnih na kojem su ponosno šetale LGBTIQ osobe sa svojim porodicama.



„I osvajale slobodu za one prema kojima je društveni pritisak još uvijek toliki, da nemaju mogućnosti da svoje živote žive slobodno“, naveo je Kalezić.



On je istakao da je Montenegro prajd borba za slobodu svih građana i građanki Crne Gore, za slobodnu budućnost svih, bez obzira na bilo koje lično svojstvo.



„Svi smo različiti, i svi moramo imati pravo da budemo to što jesmo i proživimo naše živote slobodno. To je društvo u kojem, vjerujem, svako želi da živi, i zajednički cilj svih naših građana, i mi na šestom Montenegro prajdu očekujemo sve ljude koji dijele sa nama viziju takvog društva“, kazao je Kalezić.



Upitan hoće li na Prajd pozvati najviše Vladine zvaničnike, i očekuje li njihovo prisustvo, on je podsjetio da prethodne godine na Prajdu nije bilo nikoga od članova Vlade.



„To nije bila dobra poruka crnogorskoj LGBTIQ zajednici, i ove godine očekujemo da se to promijeni“, rekao je Kalezić.



Kako je naveo, Organizacioni odbor još nije donio odluku o tome da li će ove godine direktno pozivati predstavnike i članove Vlade da učestvuju na prajdu.



Kalezić je ocijenio da je ova godina jako važna za ukupna, a posebno za osnovna ljudska prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, jer predstoji usvajanje zakona o životnim zajednicama lica istog pola koji će, kako je naveo, u značajnoj mjeri unaprijediti njihov pravni položaj i jednakost u društvu.



On je rekao da imaju korektnu saradnju sa predstavnicima Vlade i nadležnih ministarstava na kreiranju sadržaja tog zakona, ali i nove petogodišnje Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba koja će biti usvojena do kraja godine.



„S obzirom na to, očekujemo da se podrška nastavi i bude iskazana i direktno učešćem visokih predstavnika Vlade na samom prajdu“, kazao je Kalezić.



Kalezić je kazao da ne očekuje probleme prilikom održavanja Prajda i da je taj događaj u potpunosti bezbjedan i da na poslednja četiri prajda nijesu zabilježeni nikakvi incidenti.



Tenzije su, kako je naveo, definitivno splasnule, i građani Podgorice su pokazali određeni stepen tolerancije prema osnovnim ljudskim pravima LGBTIQ osoba.



„Svi smo dužni da poštujemo osnovna ljudska prava svih građana i građanki naše zemlje, i da poštujemo važeće zakone, bez obzirana to da li se sa nečim slažemo ili ne“, istakao je Kalezić.



On je kazao da vjeruje da je svima jasno da su i nadležne insitutcije prethodnih godina jasno pokazale da bilo koja vrsta incidenata ili ugrožavanja fizičkog i psihičkog integriteta LGBTIQ osoba neće biti tolerisano, i da će svako eventualno takvo ponašanje biti sankcionisano.

