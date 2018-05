Kankaraš: ​​​​​Studentski parlament uskratio kolegama pravo da biraju i budu birani

​​​​​Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (SPUCG) uskratio je kolegama pravo da biraju i budu birani, sakrivajući od njih informacije o raspisivanju studentskih izbora i izbornom procesu, tvrde studenti.

Visokoškolci većine univerzitetskih jedinica tvrde da su o izborima za članstvo u SPUCG saznali neposredno pred početak procesa, zbog čega se na vrijeme nijesu mogli kandidovati. Pojedini ističu da na oglasnim tablama njihovih fakulteta nije bilo obavještenja u vezi sa studentskim izborima, iako je to obaveza shodno Pravilniku o organizovanju izbora za članove SPUCG.

“Vijestima” su ispričali i da je rukovodstvo SPUCG cenzurisalo komentare na društvenim mrežama, a koji su se ticali izbora.

Predsjednica SPUCG Sara Ariana Serhatlić tvrdi da je sve bilo u skladu sa Statutom i pravilnicima te organizacije.

Sve je bilo po pravilima: Serhatlić

Međutim, član Vijeća studenata Prirodno-matematičkog fakulteta Mato Kankaraš poručuje da mu je SPUCG i članovi te organizacije sa PMF uskratili pravo da bira i bude biran. Zbog toga se žalio tijelima SPUCG i Rektoratu Univerziteta.

“Studenti nijesu ni navikli da u ovom periodu budu izbori. U novembru ističe mandat aktuelnom sazivu. Član sam Vijeća studenata na PMF koje je i zaduženo za organizaciju izbora na toj jedinici, a nijesam znao da šta se dešava i da se kandidati mogu javljati od 20. do 27. aprila. Sjednica Vijeća studenata trebalo je da bude 22., ali je namjerno odložena za 6.maj. Tada je bilo kasno da se bilo što učini, na novim izborima pobijedio je isti student koji kolege sa PMF predstavlja već dvije godine”, ispričao je Kankaraš “Vijestima”.

Smatra da su studenti, a posebno članovi Vijeća studenat PMF namjerno izigrani, kako bi se “samo podobni kandidovali”.

Navodi da je obavještenje o održavanju izbora na oglasnoj tabli pored Dekanata PMF, a “poznato je da tuda malo studenata prolazi”.

“Postavili su to i na sajt Studentskog parlamenta, iako je to obavještenje teško naći, ali nijesu stavili na Fejsbuk stranicu SPUCG”, kazao je on.

Ističe da je najporaznije to što je upravo Vijeće studenata PMF prije dvije godine konstatovalo brojne probleme u nastavnom procesu, komunikaciji student-profesor, a da je glavni problem je netransparentnost.

“Prosječan student UCG nema jasnu sliku o tome šta Vijeće studenata fakulteta, šta je student povjerenik, ko je on, koje su njegove dužnosti. Ne znaju ko ih zastupa, na koji način je izabran, a taj predstavnik uglavnom amortizuje studentske akcije. Sada je to za šta smo se zalagali, a to je javnost rada, palo u vodu jer su iskorišćeni mehanizmi da se se sve uradi netransparentno”, zaključio je Kankaraš.

Slično su “Vijestima” ispričali i studenti Filozofskog, Mašinskog i Ekonomskog fakulteta, iako su željeli da ostanu anonimni.

Predsjednica SPUCG tvrdi drugačije - sve je urađeno po pravilima i studenti su znali da je izborni proces krenuo.

“Skupština SPUCG jednoglasno je donijela odluku o izmjenama Statuta i Pravilnika o organizaciji izbora, usklađujući svoja akta koja se tiču organizacije studentskih izbora sa onim što su standardi i norme nacionalnih studentskih unija država Evrope, članica Evropske studentske unije. Obavještenje o organizaciji izbora dostavljeno je 20. aprila svim studentskim povjerenicima i objavljeno na oglasnim tablama svih 19 fakulteta, o čemu svjedoče i dokazi dostavljeni Univerzitetskoj izbornoj komisiji. Organizacija studentskih izbora izvjesno vrijeme prije stupanja na funkciju novog saziva Skupštine SPUCG rezultat je primjene dobre prakse nacionalnih studentskih unija zastupljenih u Evropskoj studentskoj uniji, a osim toga, napravljen je dodatni iskorak jer izmjene u aktima SPUCG daju mogućnost kandidovanja i studentima prve godine osnovnih studija, što do sada nije bio slučaj”, pojasnila je Serhatlić.

Tvrdi da nije prekršen Pravilnik i da su obavještenja bila na svim oglasnim tablama.

Svaki fakultet ima svog prestavnika u SPUCG. Članovi SPUCG su i u tijelima UCG, a često su njihovi glasovi presudni na sjednicama Senata ili Upravnog odbora UCG.

Od 20.000 studenata, 1.400 podržalo kandidate

Kankaraš upozorava da SPUCG smatra da je dovoljna transparentost to što je 1.400 studenata podržalo kandidate.

“Ali prema pravilima SPUCG, dovoljno je da 10 odsto studenata izađe na izbore, i predstavlja ostalih 90 odsto. A šta ćemo sa ostalih 20.000 studenata na UCG?”, pita on.

Podsjeća kolege iz Vijeća studenata PMF da je bilo planirano da rade projekte - studentski portal, ankete o zadovoljstvu kvalitetom nastave i uslovima studiranja...

“Ništa od toga nije realizovano zbog stalnih opstrukcija. Osim onih projekata koji su zabavnog karaktera”, ocjenjuje on.

Miloš Pavićević aktivan u grupi SPUCG na Fejsbuku, ali tvrdi da ga "Vijesti" diskredituju

Na Fejsbuk stranici SPUCG nema objave o izborima na dan kad je odluka o njihovom raspisivanju donijeta, odnosno 20. aprila. Iako se informacije redovno postavljaju, a posljednja je bila 11. maja, o izborima nije bilo ni riječi.

Postoji i Fejsbuk grupa SPUCG, zatvorenog tipa. Studenti tvrde da su im cenzurisana pitanja koja su se odnosila na izbore.

“Vijestima” su proslijedili i fotografije cenzure - komentar, koji je kasnije obrisan, sa pitanjem upućenom Serhatlićevoj zašto studenti nijesu obaviješteni o izborima, te da li je time prekršen Pravilnik.

“Na zvaničnim kanalima SPUCG na društvenim mrežama, studenti su informisani o svim aktivnostima i događajima koje realizuje krovna organizacija studenata i studentska vijeća na nivou fakulteta. Na tim kanalima nema bilo kakve cenzure, niti se zabranjuje bilo kojem pojedincu da objavljuje komentare i postavlja pitanja. Logično je, međutim, da se ne dozvoljava da pojedinci koji se kriju iza lažnih profila iznose uvrede lične prirode i javno diskredituju bilo kojeg pojedinca”, kazala je Serhatlić.

“Vijesti” su pitanja o obrisanom komentaru, koji ne sadrži uvrede, uputila i direktoru Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra Milošu Pavićeviću, jer je jedan od administratora zatvorene Fejsbuk grupe SPUCG. Takođe, pitali smo ga i u vezi sa organizacijom izbora, s obzirom na to da administirira grupom i da ga studenti upravo to na grupi i pitaju.

Pavićević

“Pitanja ste poslali pogrešnoj osobi jer u SPUCG nijesam od novembra 2016. godine, dakle, skoro dvije godine. Stoga, odgovore na ova pitanja morate potražiti na instanci koja je nadležna za ono što je predmet Vašeg interesovanja... Poslije Vašeg posljednjeg ‘’profesionalnog’’ istupa i pitanja koja ste mi uputili, i ja bih Vama postavio jasno i konkretno pitanje: do kada planirate da me diskreditujete i po svaku cijenu negativno obilježavate, ne samo mene, već ni krive, ni dužne, ljude iz mog okruženja, neosnovano, a maliciozno”, odgovorio je Pavićević na naša pitanja.

