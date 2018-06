Katnić najavio da će ispitati navode Pinjatića

Specijalno tužilaštvo ispitaće navode bivšeg poslanika DPS-a Đorđija Pinjatića o nezakonitom finansiranju DPS kampanja.

Pinjatić je u emisiji TV Vijesti "Načisto" kazao da je stranci za tri godine na razne načine dao pola miliona eura, a da je lično Svetozaru Maroviću dao 300.000 eura za izbornu kampanju.

"I ovaj zadnji događaj koji je bio, to će tužilaštvo, postoji osnov sumnje da je iz organizovanog kriminala, dakle iz nadležnosti ovog tužilaštva, sprovesti. Ja ne mogu da znam koja će biti razlika između početnog i završnog podatka i dokaza...", rekao je Katnić danas u Skupštini.

Pinjatić se u emisiji "Načisto" saglasio sa stavom da Marović izbjegava zatvorsku kaznu za koju je osuđen da ne bi otkrio druge afere i da za to ima odobrenje "nekih bitnih ljudi".

Rekao je i da mu nije logično što u aferi “Zavala” nisu odgovarali i neki drugi državni funkcioneri, uključujući i tadašnjeg ministra uređenja prostora Branimira Gvozdenovića

Upitan da li je upoznat sa snimkom razgovora iz 2012., kome je prisustvovao tadašnji gradonačelnik Lazar Rađenović, gdje se dogovara način prodaje opštinske zemlje i raspodjela milion i po eura na šest djelova, Pinjatić je objasnio da je to snimljeno kako bi ga reketirali.

"Od 2006. do 2009. na molbu Svetozara Marovića, tadašnjeg potpredsjednika DPS, firma koju sam oformio sa jednim ruskim vlansikom, je isplatila 300 hiljada eura za kampanju DPS. Taj novac je tražen od mene i predat Maroviću lično“, kazao je Pinjatić.

Pojasnio je da on ima svoju parcelu koju je namjeravao da proda, pored koje je bila i opštinska zemlja.

"Čovjek koji je trebalo da kupi moju i plus okolne parcele je bio na dogovoru. Kada se desio taj sporni razgovor, čovjek koji je to snimao tražio mi je 200 hiljada eura da ga ne objevi. Razgovor je tekao u pravcu da se moj plac proda i proda opštinska zemlja pored. Trebalo je da se ide zakonskim putem po licitaciji. Suština je da prodajom opštinskog zemljišta trebalo je da se vrati dug DPS prema meni, koji je od 2006. do 2009 dostigao pola miliona eura“, kazao je Pinjatić.

Upitan zbog čega se milion i po dijelio na šest djelova od kojih 250 hiljada eura je trebalo da ide Lazaru Rađenoviću, Pinjatić je kazao da je to bio način da se finansira kampanje DPS 2012.

"Sasvim sam siguran da to ne bi otišlo u privatne džepove Rađenovića, već da se finanisira kampanja DPS-a", naglasio je on.

On je kazao da Svetozar Marović ne bi mogao da bude u Beogradu van domašaja crnogorskih pravosdunih organa da nema za to aminovanje “nekih bitnih ljudi”.

Saglasio se sa stavom da je Marović u Beogradu u bjekstvu, jer je postigao dogovor da ne otkriva neke veće afere o kojima je bio upoznat.

Upitan šta misli na to što je Marović izbjegava odsluženje zatvorske kazne, Pinjatić je kazao da je to vrlo ružno.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (4 glasova)