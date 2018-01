Katnić oštetio Bojića i državu za 3.577 eura

Država će platiti 2.000 eura advokatu Vladanu Bojiću, jer je utvrđeno da su mu osnovni državni tužilac i glavni specijalni tužilac povrijedili pravo na privatnost objavljujući transkripte privatnog razgovora sa suprugom njegovog klijenta na sajtu Tužilaštva, u optužnom predlogu i u emisiji “Načisto” na TV Vijesti.



Osim toga, država će morati da plati i 1.577,94 eura troškova parničnog postupka.



To je odlučila sutkinja nikšićkog Osnovnog suda Sanja Nikić, koja je djelimično usvojila Bojićev tužbeni zahtjev.



Advokat je tužbom tražio 100.000 eura odštete, a državu je tužio kao odgovornu za nezakonit rad njenih organa.



U tužbi je naveo da je SDT proslijedilo birane rezultate mjera tajnog nadzora (MTN) ODT u Podgorici, sa instrukcijama, odnosno krivičnom prijavom, nakon čega je protiv njega podnijet optužni predlog.



“Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje, sud smara da je u konkretnom slučaju načinom na koji je sačinjen tekst optužnog predloga ODT-a Podgorica Kt. br. 1066/15 od 11. 11. 2015. godine, došlo do nezakonitog i nepravilnog rada Osnovnog državnog tužilaštva, na način što je u dijelu koji se odnosi na činjenični opis krivičnog djela ušao tekst privatnog telefonskog razgovora između tužioca i njegovog klijenta, u kom su sadržana tužiočeva privatna mišljenja, vrednosni sudovi o trećim licima i metafore, odnosno privatna komunikacija njega sa svojom strankom, u čemu nema elemenata krivičnog djela koji mu je ovim optužnim predlogom stavljen na teret”, piše u obrazloženju presude sutkinje Nikić.

Bojić Foto: Luka Zeković

U obrazloženju se dodaje i da je Bojićev privatan razgovor sa klijentom uvršten u optužni predlog protiv njega suprotno odredbi Zakona o krivičnom postupku, te da je objavljivanjem optužnog predloga na sajtu Tužilašta ta prepiska učinjena javnom:



“Što je uzrokovalo novinske članke, pisanje medija, naslovne strane, naslovne stranice dnevnih novina sa citatima iz drugog dijela optužnog predloga, kao i citiranje riječi tužioca iz predmetne privatne prepiske glavnog specijalnog tužioca prilikom gostovanja na televiziji”.



Sutkinja je ocijenila da je unošnjem razgovora u optužni predlog i Katnićevim citiranjem Bojićevog razgovora u emisiji, advokatu nanijeta šteta - na način što mu je povrijeđena čast i ugled.



“U čemu je sud našao uzročnu vezu između nezakonitog i nepravilnog rada Osnovnog državnog tužilaštva i Specijalnog državnog tužilaštva i prouzrokovanja štete, te su samim tim u konkretnom pravnom slučaju nastupila sva tri elementa šteta, krivica i uzročna veza”, piše u obrazloženju.



Sutkinja je utvrdila i da advokatov privatan razgovor, koji je unijet u optužni predlog, nije imao nikakve veze sa optužbama za kriminalne radnje, te da objavljivanje tih činjenica nije bilo od javnog interesa.



“Odmjeravajući visinu naknade, sud je po slobodnoj ocjeni odmjerio naknadu štete tužiocu, vodeći računa da naknada bude izraz priznanja ličnosti tužioca i satisfakcija u nekom smislu, da bi za sebe pribavio određeno zadovoljenje, posebno vodeći računa o značaju povrijeđenog dobra i cilju kome ta naknada služi, te o tome da iznos naknade mora biti srazmjeran povredi ugleda pojedinca”, piše u presudi.



Optužni predlog, u kom je nezakonito unijet Bojićev privatan razgovor podigao je osnovni državni tužilac Miroslav Turković.



Bojić je 2016. godine pravosnažno osuđen da plati 3.000 eura, zato što je Jeleni Rađenović, supruzi tadašnjeg branjenika Lazara Rađenovića otkrio detalje sa saslušanja svjedoka saradnika Rajka Kuljače, u postupcima TQ Plaza i izgradnje platoa na Jazu.



Sudija je u presudi konstatovao da uvrede koje je Bojić iznosio na račun kolege, sudije, tužioca...nije trebalo da budu dio optužnog akta tužilaštva. Tužilaštvo je, međutim, insistiralo na tom dijelu optužnog predloga, navodeći da i to govori o namjerama Bojića da opstruiše istrage u tom i predmetu Košljun. Bojić je isticao da su to bile metafore i postupak karakterisao kao “ogoljeni revanšizam glavnog specijalnog tužioca, zbog oštre kritičke riječi za njegov rad”. J.J.



SDT objavilo privatan razgovor



U optužnom predlogu tužioca Turkovića, nezakonito je unijet Bojićev razgovor sa Jelenom Rađenović, u kom je on Milivoja Katnića nazvao fašistom, a bivšu sutkinju Višeg suda Valentinu Pavličić - uličarkom.



Nezakonito su unijete i uvrede koje je izrekao na račun svog kolege, advokata Lazara Akovića, kojeg je nazvao “najvećom bitangom koja je koračala zemljom”.



Katnić je, gostujući u emisiji Načisto na TV Vijesti tvrdio da nije špijunirao advokata Bojića, objašnjavajući da je on glavni specijalni tužilac kojem je zakon dao alatke u ruke.



“Bilo je izjava koje su ukazivale da se dovodi u pitanje i bezbjednost određenih advokata. Određene osobe su predlagale da "jedna glava mora da leti", da "jedna osoba zakucava ekser u sanduk"... Morao sam da preduzmem radnje da eliminišem ovu opasnost”, kazao je Katnić, objašnjavajući zbog čega je podnio prijavu protiv Bojića.

